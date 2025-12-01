Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/12/2025 10:55 GMT+7

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

+ aA -
Bảo Minh Thứ hai, ngày 01/12/2025 10:55 GMT+7
Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sau gần hai năm duy trì ở vùng giá cao kỷ lục, thị trường gạo thế giới đang đảo chiều nhanh hơn dự kiến.

Từ chỗ khan hiếm nguồn cung vì thời tiết và chính sách hạn chế xuất khẩu của một số quốc gia, nay bức tranh đang dần đổi màu khi các nước sản xuất lớn đồng loạt được mùa, trong khi nhu cầu nhập khẩu lại chững lại rõ rệt.

Đây, loại cá "bơi nhắng nhít" hàng bầy ở rãnh mương, bị ngó lơ, xưa rẻ mạt, nay kho lạc nếm một con bé tí ngon bá cháy

Trong bối cảnh đó, Việt Nam - 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung toàn cầu...

Giá gạo thế giới trượt dài - Ấn Độ trở thành “ngòi nổ” dư cung gạo toàn cầu

Theo ghi nhận từ các tổ chức thương mại quốc tế, giá gạo 5% tấm trên thị trường thế giới đã liên tục suy giảm kể từ tháng 5 năm ngoái.

Trong tháng 9 vừa qua, giá gạo xuất khẩu FOB 5% tấm của Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 năm, chỉ còn khoảng 358 USD/tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Ấn Độ sau khi chạm đáy 3 năm cũng chỉ hồi phục nhẹ lên 363 USD/tấn.

Gạo Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này, khi giá trung bình xuất khẩu tháng 9 dao động quanh 451 USD/tấn, thấp hơn hơn 22% so cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giảm giá cho thấy sự thay đổi căn bản trong cán cân cung-cầu toàn cầu. Báo cáo mới nhất của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cho thấy, sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt mức kỷ lục 727 triệu tấn, tăng 1,5% so với vụ trước.

Anh nông dân sáng chế máy máy gieo hạt đa năng chạy khỏe re, tra mượt luống, cả làng ở Đắk Lắk phục lăn

Bên cạnh đó, tồn kho toàn cầu được ước tính tăng 4,7%, đạt khoảng 183 triệu tấn - dấu hiệu rõ ràng cho thấy dư địa cung đang vượt xa cầu.

“Điểm” nổi bật nhất trong bức tranh này là Ấn Độ - quốc gia đang nắm giữ gần 40% tổng sản lượng xuất khẩu gạo toàn cầu.

Sau thời gian áp dụng hạn chế xuất khẩu để kiểm soát lạm phát lương thực, nước này đã mở rộng hoạt động bán ra mạnh mẽ trong năm 2025, với sản lượng dự kiến 145 triệu tấn, tăng 7% so cùng kỳ.

Sản xuất lúa tại Việt Nam. Ảnh: Hữu Nghĩa.

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Với sản lượng vượt trội và chi phí thấp, Ấn Độ đang khiến cán cân cung cầu toàn cầu nghiêng mạnh về phía dư thừa, kéo giá gạo thế giới xuống nhanh.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn tại Ấn Độ kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 22-23 triệu tấn, thậm chí có thể lên tới 30 triệu tấn và nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì mức tăng còn có thể tới 50% so với năm trước.

Với sản lượng vượt trội và chi phí thấp, Ấn Độ đang khiến cán cân cung cầu toàn cầu nghiêng mạnh về phía dư thừa, kéo giá gạo thế giới xuống nhanh.

Trong khi đó, phía cầu lại ảm đạm hơn dự kiến. Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng kể từ ngày 1/9 để bảo hộ sản xuất trong nước đúng mùa thu hoạch cao điểm.

Quà quê làng cổ Bắc Ninh, thứ bánh lạ hình nón quai thao, thấy nổi lên trong chảo mỡ là ngoài ngõ mùi thơm phưng phức

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Việt Nam (Nguồn: LESG tổng hợp).

"Cây tỷ đồng" tuôn hoa như suối chảy, cản chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp nước này đang đề xuất kéo dài lệnh cấm đến tháng 4/2026 và chỉ mở cửa nhập khẩu trong một tháng duy nhất vào tháng 1 năm sau.

Nếu kế hoạch này được thông qua, thị trường toàn cầu sẽ mất đi một điểm cầu trọng yếu trong nhiều tháng, khiến giá gạo càng chịu áp lực giảm.

Với nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ, tồn kho tăng cao ở các quốc gia sản xuất, cộng thêm nhu cầu nhập khẩu sụt giảm, thị trường gạo toàn cầu đang bước vào giai đoạn dư cung rõ rệt nhất trong gần một thập kỷ.

Thách thức và cơ hội nào cho gạo Việt Nam?

Là quốc gia đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo, Việt Nam đang đối mặt với thách thức không nhỏ khi giá gạo quốc tế giảm tốc trong khi chính sách thương mại của các đối tác liên tục thay đổi.

Tỉnh nào trong 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam có một nơi ví như "đất biết nở, rừng biết đi"?

Sau giai đoạn tăng nóng vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã quay đầu giảm, hiện chỉ còn 440-450 USD/tấn, phản ánh sự điều chỉnh cung-cầu cả trong nước lẫn trên thị trường toàn cầu.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm nhẹ 2% về sản lượng, đạt hơn 6,8 triệu tấn. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu lại giảm tới 20%, chỉ còn 3,49 tỷ USD.

Riêng trong tháng 9, sản lượng xuất khẩu sang các thị trường chủ lực giảm gần một nửa, chỉ đạt 377.000 tấn, do ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh tạm ngừng nhập khẩu của Philippines - bạn hàng lớn nhất của gạo Việt Nam.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Sản lượng xuất khẩu gạo của Ấn Độ (Nguồn: USDA và Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF) )

Ở một xã mới của Ninh Bình, dân trồng lúa nếp cái hoa vàng rộng 100ha, là cánh đồng tiền tỷ, lúa chín đẹp như phim

Không chỉ mất thị trường truyền thống, Việt Nam còn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ Ấn Độ và Thái Lan tại các khu vực như châu Phi, Malaysia và Trung Quốc

. Trong khi Ấn Độ đang bán ra mạnh với mức giá thấp hơn trung bình 80-100 USD/tấn, thì Thái Lan lại đẩy mạnh xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, khiến gạo Việt Nam chịu sức ép ở cả hai phân khúc giá rẻ và cao cấp.

Tuy nhiên, nhìn về phía trước, bức tranh không hoàn toàn u ám. Gạo Việt Nam vẫn giữ được vị thế đáng kể nhờ chất lượng và uy tín. Các giống gạo thơm và gạo dẻo như Đài thơm 8, OM18, OM5451 tiếp tục được thị trường quốc tế, đặc biệt là Philippines và châu Phi, đánh giá cao về hương vị và độ ổn định.

Xuất khẩu gạo Việt Nam đi các thị trường chính, trong đó đỉnh điểm của sản lượng xuất khẩu là tháng 5=4.2025. (Nguồn: Agromonitor tổng hợp).

Nhà cổ đất Tiền Giang, làng cổ tỉnh Đồng Tháp, trăm năm rồi mà vẫn đẹp như phim thế này đây, bảo sao người ta đang đến

Dù chưa được cấp phép nhập khẩu chính thức, nhiều thương nhân Philippines vẫn chủ động đặt hàng trước với mức thanh toán từ 50-70% giá trị hợp đồng và yêu cầu giữ hàng tới tháng 11 - một tín hiệu cho thấy niềm tin đối với gạo Việt vẫn bền vững.

Trong ngắn hạn, giá gạo Việt Nam có thể tiếp tục chịu sức ép giảm khi vụ Hè-Thu đã gần cạn, trong khi vụ Thu-Đông chưa vào thu hoạch rộ, nhưng biên độ giảm sẽ không lớn. Về dài hạn, biến đổi khí hậu có thể khiến diện tích và năng suất lúa toàn cầu suy giảm, làm nguồn cung gạo thế giới thắt lại, qua đó hỗ trợ giá.

Điểm tựa lớn nhất của ngành gạo Việt Nam vẫn là chất lượng và khả năng thích ứng nhanh với thị trường.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp xuất khẩu đã chuyển hướng mạnh sang phân khúc gạo đặc sản, gạo hữu cơ và gạo thơm cao cấp, vừa nâng giá trị gia tăng, vừa giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Đây sẽ là hướng đi giúp gạo Việt Nam không chỉ “trụ vững” trong chu kỳ dư cung hiện nay, mà còn củng cố vị thế lâu dài trên bản đồ thương mại gạo toàn cầu.

Theo: Báo Nhân Dân

Tham khảo thêm

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Trồng lúa ở Cuba, có mô hình cấy giống lúa siêu nguyên chủng, thâm canh 2 vụ đạt 9.850ha, năng suất lúa 8,58 tấn/ha/năm

Trồng lúa ở Cuba, có mô hình cấy giống lúa siêu nguyên chủng, thâm canh 2 vụ đạt 9.850ha, năng suất lúa 8,58 tấn/ha/năm

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Nhà nông
Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông
Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Nhà nông
Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông
Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'

Đọc thêm

TP.HCM “tìm” linh vật tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM “tìm” linh vật tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.

Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP năm 2025 vượt mục tiêu, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước
Kinh tế

Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP năm 2025 vượt mục tiêu, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước

Kinh tế

Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Hà Nội chìm trong “màu tím” ô nhiễm: Bụi mịn dày đặc, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm
Xã hội

Hà Nội chìm trong “màu tím” ô nhiễm: Bụi mịn dày đặc, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm

Xã hội

Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp hiệu suất làm việc tích cực, cuối năm thăng chức, tăng lương, không còn lo lắng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp hiệu suất làm việc tích cực, cuối năm thăng chức, tăng lương, không còn lo lắng

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.

Đây, loại cá 'bơi nhắng nhít' hàng bầy ở rãnh mương, bị ngó lơ, xưa rẻ mạt, nay kho lạc nếm một con bé tí ngon bá cháy
Nhà nông

Đây, loại cá "bơi nhắng nhít" hàng bầy ở rãnh mương, bị ngó lơ, xưa rẻ mạt, nay kho lạc nếm một con bé tí ngon bá cháy

Nhà nông

Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.

Hội đàm lần thứ 16 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)
Lai Châu Ngày Mới

Hội đàm lần thứ 16 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc)

Lai Châu Ngày Mới

Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.

Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đang xây dựng nông thôn mới thông minh, dân khá giả, làm việc tiện lợi hơn
Nhà nông

Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đang xây dựng nông thôn mới thông minh, dân khá giả, làm việc tiện lợi hơn

Nhà nông

Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm
Thế giới

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

Thế giới

Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Đề xuất miễn viện phí sớm với bệnh nhân chạy thận: Nỗi lo không thể chờ đến 2030
Xã hội

Đề xuất miễn viện phí sớm với bệnh nhân chạy thận: Nỗi lo không thể chờ đến 2030

Xã hội

Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.

Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè

Điện Biên Hôm Nay

Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Hạnh phúc bình dị sau ánh hào quang
Thể thao

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Hạnh phúc bình dị sau ánh hào quang
6

Thể thao

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.

Lộ diện 3 giống lúa 'thần thánh' của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa
Nhà nông

Lộ diện 3 giống lúa "thần thánh" của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa

Nhà nông

Từ năm 2019, Việt Nam đã chuyển giao 25 giống lúa sang Cuba để trồng khảo nghiệm tại nhiều vùng sinh thái khác nhau. Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, 4 giống lúa Việt Nam (trong đó có 3 giống lúa của Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long) đã được đưa vào sản xuất đại trà ở Cuba từ tháng 6/2025.

Nữ phó giáo sư Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tham gia biên soạn hướng dẫn là ai?
Xã hội

Nữ phó giáo sư Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tham gia biên soạn hướng dẫn là ai?

Xã hội

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, là đại diện duy nhất của châu Á tham gia biên soạn hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến
Nhà nông

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân. Tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm trước khi diễn ra hội nghị, ban tổ chức đã nhận được khoảng 400 câu hỏi người dân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã...

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine
Thế giới

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine

Thế giới

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev phải chấp nhận một "thỏa thuận mà không ai thích" nếu muốn tránh thêm nhiều năm xung đột với Nga và nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long
Nhà nông

Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long (thời kỳ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050), với phạm vi quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính các tỉnh vùng ĐBSCL gồm: TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và một phần của tỉnh Tây Ninh, với diện tích khoảng 4 triệu ha (không bao gồm các đảo).

Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết để bán ra ngoài thị trường ở Khánh Hòa
Nhà nông

Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết để bán ra ngoài thị trường ở Khánh Hòa

Nhà nông

Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết, heo bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Anh nông dân sáng chế máy máy gieo hạt đa năng chạy khỏe re, tra mượt luống, cả làng ở Đắk Lắk phục lăn
Nhà nông

Anh nông dân sáng chế máy máy gieo hạt đa năng chạy khỏe re, tra mượt luống, cả làng ở Đắk Lắk phục lăn

Nhà nông

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất thuần nông, anh Trần Văn Hảo (sinh năm 1990, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) hiểu được sự nhọc nhằn, vất vả của người dân và vai trò của máy móc, thiết bị đối với sản xuất nông nghiệp. Từ sự đam mê, anh Hảo đã tìm tòi, sáng chế nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

1.000 người dân tại rốn lũ Hòa Thịnh được khám và cấp thuốc miễn phí
Xã hội

1.000 người dân tại rốn lũ Hòa Thịnh được khám và cấp thuốc miễn phí

Xã hội

Hơn 1.000 người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh đã được đội ngũ bác sĩ về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí sau những ngày dài ngâm mình trong dòng nước dữ. Chương trình đến đúng lúc khi nhiều người đang đối mặt hàng loạt bệnh lý do lạnh, ô nhiễm và kiệt sức sau lũ.

Hé lộ tuyệt kỹ săn bắn cổ xưa của người Inuit
Đông Tây - Kim Cổ

Hé lộ tuyệt kỹ săn bắn cổ xưa của người Inuit

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa vùng băng giá khắc nghiệt nhất hành tinh, khảo cổ học Bắc Cực vừa hé lộ những mũi lao gạc tuần lộc được bảo tồn hoàn hảo suốt hàng thế kỷ. Những hiện vật tưởng chừng thô sơ ấy lại chính là minh chứng cho tuyệt kỹ săn bắn bậc thầy của người Inuit – tộc người không có sắt thép nhưng vẫn sinh tồn mạnh mẽ trước thiên nhiên lạnh giá.

HoREA chỉ ra nguyên nhân giá căn hộ có thể bị đẩy lên hơn 100 triệu đồng/m2
Nhà đất

HoREA chỉ ra nguyên nhân giá căn hộ có thể bị đẩy lên hơn 100 triệu đồng/m2

Nhà đất

HoREA cảnh báo cách tính giá đất theo bảng giá nhân hệ số đang tạo ra độ vênh lớn so với phương pháp thặng dư, khiến chi phí dự án đội lên và có nguy cơ đẩy giá nhà vượt xa khả năng chi trả của thị trường.

Hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu binh mừng 50 năm Quốc khánh Lào
Thế giới

Hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu binh mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Thế giới

Tại quảng trường That Luang, thủ đô Vientiane sáng 2/12 vừa diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng thể nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Buổi lễ thể hiện niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của đất nước triệu Voi.

Tài năng bóng chuyền 16 tuổi Ánh Thảo lên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33: Xuất sắc ra sao thay Bích Tuyền?
Thể thao

Tài năng bóng chuyền 16 tuổi Ánh Thảo lên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33: Xuất sắc ra sao thay Bích Tuyền?

Thể thao

Việc chủ công trẻ mới 16 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo có suất đi SEA Games 33, trong khi một số gương mặt đáng chú ý khác bị loại, đang tạo ra những tranh luận. Tuy nhiên nhìn vào năng lực và phong độ, "luồng gió mới" Ánh Thảo rất hứa hẹn ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đức cam kết dành 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển ở Việt Nam trong 2 năm
Thế giới

Đức cam kết dành 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển ở Việt Nam trong 2 năm

Thế giới

Đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, trong đó, thay mặt Chính phủ Liên bang Đức, bà Gisela Hammerschmidt, Vụ phó thuộc Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ), cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển trong 2 năm tới.

Hải quan khởi tố 2 vụ án hình sự về tội buôn lậu máy móc đã qua sử dụng
Bạn đọc

Hải quan khởi tố 2 vụ án hình sự về tội buôn lậu máy móc đã qua sử dụng

Bạn đọc

Doanh nghiệp mở 19 tờ khai, nhập khẩu 325 máy móc cũ trị giá khai báo hơn 18 tỷ đồng. Sau đó, bán 235 máy cho 140 đơn vị trong nước, thu về trên 23 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng. Vụ việc đã được Hải quan làm rõ.

Nữ trưởng phòng thanh tra thuế ở Bắc Ninh bị bắt sau khi nhận 4,3 tỷ để bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp
Pháp luật

Nữ trưởng phòng thanh tra thuế ở Bắc Ninh bị bắt sau khi nhận 4,3 tỷ để bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp

Pháp luật

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, do bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của một doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm trong quá trình kiểm tra thuế.

Đà Nẵng: Loạt dự án trọng điểm tăng tốc thi công bất chấp mưa lũ
Kinh tế

Đà Nẵng: Loạt dự án trọng điểm tăng tốc thi công bất chấp mưa lũ

Kinh tế

Trong bối cảnh thời tiết bất lợi cuối năm, Đà Nẵng vẫn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và duy trì giải ngân đầu tư công ở mức tích cực, tạo lực đẩy quan trọng cho phục hồi kinh tế và ổn định phát triển thời gian tới.

Khẩn trương cấp điện cho khách hàng sau sự cố cáp ngầm ở Phú Quốc
Tin tức

Khẩn trương cấp điện cho khách hàng sau sự cố cáp ngầm ở Phú Quốc

Tin tức

Chiều 2/12, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 12.500 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc được cấp điện luân phiên.

Kẻ cướp vàng ở TP.HCM dùng dao dọa tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi
Chuyển động Sài Gòn

Kẻ cướp vàng ở TP.HCM dùng dao dọa tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

Chuyển động Sài Gòn

Thanh niên 23 tuổi vờ mua vàng cưới tại tiệm vàng ở TP.HCM, sau đó giật 3 chỉ vàng 24K rồi tháo chạy. Khi bị cảnh sát và người dân truy đuổi, người này đưa dao lên cổ dọa tự tử để tìm đường thoát thân.

Công an An Giang triệt phá băng nhóm côn đồ “Tẻo Bô” gây náo loạn vùng Chợ Mới
Pháp luật

Công an An Giang triệt phá băng nhóm côn đồ “Tẻo Bô” gây náo loạn vùng Chợ Mới

Pháp luật

Chiều 2/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa đấu tranh triệt xóa, bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng hình sự do Trần Thanh Toàn (tức “Tẻo Bô”) cầm đầu, chuyên hoạt động theo tính chất côn đồ, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn huyện Chợ Mới (cũ).

Tin đọc nhiều

1

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

2

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

3

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'

4

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại