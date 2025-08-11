Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai "Girl phố" khiến rất nhiều người bất ngờ

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễn tình huống giả định trấn áp nhóm "quái xế" đua xe gây rối trật tự. Trong đó, nhân vật "girl phố" với thần thái ngổ ngáo, cá tính và ngoại hình nổi bật nhanh chóng gây "bão" mạng. Ít ai ngờ, những "girl phố, boy phố" trong tình huống này đều là cán bộ, chiến sĩ công an.

Thiếu tá Lê Mai Ly trong vai hóa trang thành "girl phố" tụ tập đua xe. Ảnh: X.H; NVCC.

Thiếu tá Lê Mai Ly (SN 1988, cán bộ Công an phường Phúc Lợi) đảm nhận vai cô gái dân chơi ngồi sau "tổ lái", diện trang phục bụi bặm, tóc xõa phóng khoáng. Hóa thân trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thường ngày, chị khiến người xem thích thú và khen "diễn hơn cả thật".

Chia sẻ với Dân Việt, thiếu tá Ly cho biết việc được giao vai là "duyên tình cờ" khi ban tổ chức muốn có nhân vật nữ phong cách Gen Z để tăng tính sinh động. "Bình thường mọi người quen mình với hình ảnh công an trong quân phục chỉn chu. Vai diễn này giúp minh họa rõ hơn những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, từ đó người dân cảnh giác và tuân thủ pháp luật tốt hơn", chị nói.

Bức ảnh "girl phố" của thiếu tá Ly nhập vai nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận hàng chục nghìn lượt thích.

Tình huống giả định các đối tượng tụ tập đua xe, gây rối. Ảnh: M.P.

"Thú thật tôi bật cười khi đọc bình luận gọi mình là 'nữ công an hợp vai nhất'. Sự đối lập với hình ảnh hàng ngày có lẽ khiến mọi người chú ý", thiếu tá Ly bày tỏ.

Chị xem đây là kỷ niệm vui và cũng là minh chứng rằng, khi nhiệm vụ cần, các nữ chiến sĩ sẵn sàng hóa thân ở bất cứ hình ảnh nào để truyền tải thông điệp. Sau lớp hóa trang vẫn là những người nghiêm túc, tận tâm giữ bình yên cho Thủ đô.

Do được triệu tập gấp, đội diễn tập phải vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tranh thủ luyện tập dưới thời tiết gần 40°C. "Vì tinh thần trách nhiệm, mọi người đều nỗ lực hết mình. Nhìn sự cổ vũ của khán giả, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng", chị Ly nói.

Thiếu tá Lê Mai Ly hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm, thiếu tá Ly cho biết trước đây, khi công tác tại lực lượng CSGT quận Thanh Xuân (cũ) nhiều lần chị phải xử lý những tình huống phức tạp như vi phạm nồng độ cồn, chống đối. Về công an phường, phạm vi công việc rộng hơn, tiếp xúc nhiều nhóm đối tượng manh động hơn.

"Vai diễn hôm nay gần với thực tế khi phải xử lý các nhóm thanh niên thích thể hiện hay vi phạm pháp luật. Nữ cán bộ công an có lợi thế mềm mỏng, dễ tiếp cận với người dân, nhưng vẫn luôn phải rèn thể lực, bản lĩnh và kỹ năng như nam giới. Phía sau sự dịu dàng là sự kiên quyết và nguyên tắc trong công việc", thiếu tá Lê Mai Ly khẳng định.

Thiếu tá Ly bày tỏ qua sự kiện này, chị càng thấy rõ hơn niềm vinh dự và trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp nối truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân.

"Bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trau dồi nghiệp vụ, tận hiến sức lực và trái tim của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, để luôn xứng đáng với lời thề của người chiến sĩ Công an nhân dân", chị nói.