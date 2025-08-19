Nữ Trung tá với ký ức về người cha và 17 năm gắn bó với “lính hình sự” cùng những chuyện chưa kể

Từ ký ức về người cha đến những đêm mật phục

Chiều muộn, căn phòng nhỏ của Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) sáng rực ánh đèn. Hồ sơ, tang vật, những tập ảnh nhận dạng vẫn còn ngổn ngang trên bàn như còn bốc hơi nóng từ những trận chiến ngoài kia. Giữa bầu không khí ấy, Trung tá Trần Thị Bích Tuyền, nữ cán bộ hình sự 17 năm sống cùng hiểm nguy, bình thản rót chén trà, ánh mắt chị thì sáng rực như đang tua lại từng cảnh phim của cuộc đời mình.

Sinh ra trong gia đình có cha là trinh sát lão luyện, tuổi thơ của chị Tuyền lớn lên bên những câu chuyện mật phục, những lần lao vào giằng co với tội phạm giữa phố đông. Từ bé, chị đã thấm đẫm, thuộc lòng từng ngôi sao trên cầu vai, màu xanh của cảnh phục và ánh mắt sáng quắc của người cha mỗi khi trở về sau mỗi chuyên án. Ngọn lửa nghề, từ đó, đã in hằn trong tim chị.

Trung tá Trần Thị Bích Tuyền kể lại câu chuyện 17 năm gắn bó làm lính hình sự của mình. Ảnh: Xuân Huy.

"Tôi chỉ ước sau này cũng được khoác trên mình bộ cảnh phục, tiếp tục con đường vinh quang như của bố”, Trung tá Tuyền nhớ lại.

Năm 2008, cô gái trẻ chính thức khoác lên mình bộ cảnh phục Công an nhân dân. Nhưng đây không phải câu chuyện của sự ngọt ngào, mà là chuỗi ngày trắng đêm mật phục, những chuyến đi không hẹn trước ngày về, nơi sai một bước có thể trả giá bằng mạng sống.

“Cái gật đầu” và trận chiến thầm lặng của nữ trinh sát

Giữa cái nắng oi ả tháng 7/2012, quán nước nhỏ bên hông Bệnh viện Đa khoa Hà Đông rì rầm tiếng xe cộ lẫn tiếng trò chuyện vội vã của khách qua đường. Ở một chiếc bàn khuất bên trong, một phụ nữ dáng vẻ giản dị đang ngồi đối diện người đàn ông lạ mặt. Không ai ngờ, đó lại là nữ trinh sát Công an quận Hà Đông (cũ) Trần Thị Bích Tuyền, đang nhập vai trong một chuyên án để tiếp cận “siêu cướp” khét tiếng.

“Tôi vừa phải diễn tròn vai, vừa tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, khiến hắn mất cảnh giác. Trong đầu luôn căng như dây đàn, mắt không rời từng cử chỉ, từng cái nhìn, kể cả việc hắn có giấu thứ gì nguy hiểm trong người. Chỉ một sơ sẩy thôi, đồng đội khi lao vào có thể gặp nguy hiểm,” chị nhớ lại.

Biết rõ mình đối mặt với kẻ liều lĩnh, nhưng niềm tin vào đồng đội luôn hiện hữu quanh mình đã khiến nữ trinh sát thêm vững vàng. Chỉ khi chị khẽ gật đầu, tín hiệu được phát ra, đồng đội lập tức ập tới, khống chế đối tượng trong tích tắc. Tên cướp bị tóm gọn ngay lập tức.

Một kỷ niệm khác mà chị Tuyền khó quên là “trận đánh” rạng sáng 26/11/2016. Sau nhiều ngày mật phục, lúc 2 giờ sáng, chị cùng đồng đội phát hiện hai bóng người lén lút vượt tường rào chùa Mộ Lao, mang theo bao tải cùng hung khí.

“Chúng tôi ra hiệu cho nhau, áp sát trong im lặng. Khi đối tượng chưa kịp trở tay, tôi dùng thế võ quật ngã, tước dao khỏi tay hắn, đồng thời thu giữ tang vật,” chị kể. Hai kẻ gây án nhanh chóng lộ diện: Lê Nguyên Hoàn (24 tuổi, Phú Thọ) và Hoàng Văn Trung (20 tuổi, Hà Giang). Từ lời khai, hàng loạt vụ trộm cắp ở Hà Nội, Phú Thọ được bóc dỡ



Phía sau những vụ án và nỗi niềm của người làm mẹ

Trong hàng loạt vụ án đã từng làm, có một đêm khiến nữ trinh sát không bao giờ quên. Tháng 11/2012, một người mẹ òa khóc chạy vào trụ sở Công an quận Hà Đông (cũ), báo tin con trai 11 tuổi bị bắt cóc, kẻ lạ đòi 200 triệu đồng tiền chuộc và dọa giết nếu báo công an.

“Tôi cũng là một người mẹ, nên hiểu nỗi sợ hãi ấy”, chị Tuyền kể. Chị nhẹ nhàng trấn an nạn nhân, nhưng trong đầu đã vẽ ra hàng loạt kịch bản. Phía sau là Ban chỉ huy khẩn trương họp nóng, vạch từng phương án. Mục tiêu duy nhất: Đưa đứa trẻ trở về an toàn, và bắt sống bọn bắt cóc.

8 giờ căng thẳng trôi qua đằng đẵng. Nhiều mũi trinh sát tỏa đi, từng cuộc gọi, từng dòng tin nhắn đều có thể là bẫy. Bất kỳ sai lầm nào cũng đồng nghĩa tính mạng đứa trẻ bị nguy hiểm.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, tin báo về: Con tin được phát hiện trong một nhà nghỉ ở Hòa Bình. Các trinh sát từng bước áp sát, từng động tác tính toán, rồi ập vào nhanh, gọn, chính xác. Cậu bé 11 tuổi được giải cứu an toàn. Người mẹ òa khóc, ôm con, còn chị Tuyền đứng lặng, nước mắt rưng rưng.

“Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, mọi căng thẳng tan biến. Tôi chỉ thấy tự hào vì đã giữ trọn lời hứa với nhân dân”, chị Tuyền xúc động nhớ lại.

Những hình ảnh tư liệu vụ giải cứu con tin. Ảnh NVCC

Phía sau ánh hào quang là những hi sinh thầm lặng. Có khi cả tuần không về nhà, con ốm cũng chỉ biết nén nước mắt qua điện thoại. Nhưng chị may mắn có người chồng cũng là trinh sát nên hiểu, chia sẻ và gánh một nửa nỗi vất vả. Gia đình nhỏ với hai đứa con là nơi duy nhất chị tìm lại cân bằng sau những cuộc đối mặt sinh tử.

“Có lần, tôi đi phá án liên tục cả tuần, con ốm cũng không dám về. Gọi điện thì sợ con hỏi: Mẹ đang ở đâu? Mỗi lần như vậy, lòng tôi như thắt lại…”, Trung tá Bích Tuyền nghẹn ngào kể.

Trong phòng làm việc, những tấm bằng khen đã ố vàng. Nhưng phần thưởng lớn nhất với Trung tá Bích Tuyền không nằm ở đó, mà ở mỗi buổi sáng trở về, thấy phố phường yên ả, trẻ con cắp sách tới trường, người dân nở nụ cười. Khung cảnh bình yên, giản dị nhưng thiêng liêng ấy, chính là lý do để chị tiếp tục bước vào những trận chiến mới, không ngần ngại hiểm nguy.

Chuông điện thoại lại reo. Một vụ việc mới. Chỉnh lại cảnh phục, ánh mắt chị ánh lên sự kiên nghị quen thuộc. Với Trung tá Trần Thị Bích Tuyền, trận tuyến hình sự chưa bao giờ khép lại.