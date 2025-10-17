Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 15:44 GMT+7

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn

Minh Châu Thứ sáu, ngày 17/10/2025 15:44 GMT+7
Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Chị cũng là nữ ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025.
Chân dung nữ ứng viên Phó Giáo sư trẻ ngành Y năm 2025

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm sinh ngày 3/1/1987 tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất Trường Đại học Y Hà Nội và cũng là nữ ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025 (nam ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y là Tiến sĩ Đinh Dương Tùng Anh - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng).
Ứng viên Nguyễn Ngọc Tâm tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2011. Năm 2015, chị hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa và năm 2021 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội khoa, tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Nữ ứng viên Phó Giáo sư trẻ ngành Y năm 2025 Nguyễn Ngọc Tâm. Ảnh: benhvienlaokhoa

Từ năm 2010 đến 2014, ứng viên Nguyễn Ngọc Tâm là bác sĩ nội trú, đồng thời tham gia giảng dạy tại Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội. Giai đoạn 2015-2020, chị là giảng viên Bộ môn Lão khoa của trường và bác sĩ tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Từ tháng 1/2018 đến 12/2020, chị là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2021 đến nay, chị đảm nhiệm vị trí giảng viên chính, giáo vụ sau đại học của Bộ môn Lão khoa và giữ chức Phó trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Trong hơn 15 năm công tác, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã hướng dẫn 5 học viên cao học, 3 bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn, đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên sau đại học. Chị đã hoàn thành 1 đề tài cấp Bộ và 10 đề tài cấp cơ sở tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Đến nay, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã công bố 106 bài báo khoa học, trong đó có 35 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI/Scopus, nhiều bài được trích dẫn quốc tế. Ngoài ra, chị là đồng tác giả của hai cuốn sách chuyên ngành được Nhà xuất bản Y học phát hành: “Bệnh học Lão khoa” và “Triệu chứng học nội khoa”.

Các hướng nghiên cứu chính của ứng viên Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Tâm tập trung vào chẩn đoán, quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường, cùng các hội chứng lão khoa như sarcopenia (thiểu cơ), suy dinh dưỡng, ngã, đau mạn tính, sa sút trí tuệ và đa bệnh lý ở người cao tuổi. Đây là những đề tài có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.

Trong công tác giảng dạy, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm tham gia giảng bài bằng tiếng Anh cho sinh viên chương trình tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội.

Với những đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2019 vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi”, và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2024.

>> Ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1988, từng là thủ khoa đại học với điểm số rất cao

