Nước mắt ở tuổi 90 của “ ông nội quốc dân ”

Nam diễn viên 90 tuổi được trao giải thưởng danh giá nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Dog knows everything .

"Tôi đã sống đủ lâu để thấy ngày hôm nay" - ông Lee xúc động nói trong bài phát biểu nhận giải tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Do sự cố tai nạn của Jeju Air, sự kiện vốn diễn ra vào 31/12 đã bị hoãn lại và phát sóng sau.

Ông Lee Soon Jae xuất hiện trên sân khấu với sự hỗ trợ của một số diễn viên và bày tỏ lòng biết ơn khi được trở thành một phần của lịch sử truyền hình Hàn Quốc ngay từ những ngày đầu.

Ông Lee Soon Jae khi nhận giải Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024.

"KBS là nơi khai sinh của truyền hình Hàn Quốc vào năm 1961. Tôi đã may mắn được ở đó từ những bước đầu tiên. Dù trải qua nhiều thăng trầm, tôi luôn giữ niềm tin rằng thời của mình sẽ đến", ông chia sẻ.

Lee Soon Jae sinh năm 1934, là một trong những diễn viên lớn tuổi nhất còn hoạt động tại Hàn Quốc, tỏa sáng trên cả sân khấu và màn ảnh.

Tuy nhiên, ông phải rút lui khỏi vở kịch Dog knows everything vào tháng 10/2024 do vấn đề sức khỏe, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông sau hơn hai tháng.

Trong Dog knows everything - bộ phim hài cảm động ra mắt vào 25/9/2024, xoay quanh nhóm bạn ở tuổi xế chiều vẫn luôn năng động. Cả nhóm bị cuốn vào chuỗi sự kiện bí ẩn tại đảo Geoje, chuyện kỳ lạ đến khi ông Lee nghe và hiểu tiếng sủa của chú chó cảnh sát Sophie. Cả nhóm sau đó có những chuyến phiêu lưu bí ẩn.

"Tôi đã nhận được giải thưởng tuyệt vời và quý giá. Dù trên 60 tuổi, bạn vẫn có thể được công nhận bằng giải thưởng diễn xuất, không chỉ là giải thành tựu trọn đời. Diễn xuất nên được đánh giá dựa trên năng lực, không phải sự nổi tiếng hay bất kỳ yếu tố nào khác. Giải thưởng này không chỉ dành cho riêng tôi. Đó là sự công nhận cho toàn bộ dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất, đặc biệt là các chú chó đóng vai trò quan trọng. Cả ê-kíp đã làm việc không mệt mỏi, thực hiện hơn 20 chuyến đi đến đảo Geoje” - ông chia sẻ.

Không giấu nổi sự xúc động, ông bày tỏ lòng tri ân đến các học trò của mình tại Đại học Gachon, nơi ông đã giảng dạy suốt 13 năm qua. Với đôi mắt ngấn lệ, ông cảm ơn học trò vì đã tin tưởng vào mình và kết thúc bài phát biểu bằng lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã luôn ủng hộ mình suốt đời.

"Tôi muốn nói với những khán giả đang theo dõi rằng tôi đã mang ơn mọi người suốt cả cuộc đời và đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ" - ông nghẹn ngào nói.

"Tôi chỉ từ giã nghiệp diễn nếu một ngày mắc Alzheimer"

Trong suốt vài thập kỷ qua, Lee Soon Jae đảm nhận vai chính trong hàng trăm dự án - những bộ phim ăn khách như What is Love (1991), Thần y Hur Jun (1999), Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể… Tại Việt Nam, ông được biết đến khi đóng hai phần phim Gia đình là số một (2006-2010).

Mặc dù trở thành biểu tượng truyền hình không thể thay thế, ông vẫn đến thăm và tham gia các vở kịch sân khấu ở Daehangno, phía bắc Seoul. Năm 2018, diễn viên lão làng nhận Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai.

Lee Soon Jae được nhiều khán giả Việt Nam quen mặt khi đóng vai ông nội phần 1, 2 Gia đình là số 1.

Với lượng phim ảnh đồ sộ, Lee Joon Jae được công chúng yêu mến và gọi với danh xưng “ông nội quốc dân”. Ông cũng là diễn viên đầu tiên được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng của các đài truyền hình lớn Hàn Quốc, đạt đỉnh cao ở các lĩnh vực từ phim truyền hình, điện ảnh, kịch nghệ đến giải trí. Nam nghệ sĩ từng là đại biểu Quốc hội khóa 14 từ năm 1992-1996.

Lee Joon Jae chia sẻ ông không phải là người có năng khiếu diễn xuất khi còn trẻ. “Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành diễn viên. Nhưng sau khi thấy Laurence Olivier đóng vai chính trong các vở kịch của Shakespeare, tôi nghĩ mình cũng có thể diễn xuất”.

Nghệ sĩ nói ông tự học diễn xuất, tự luyện tập cách phát âm sao cho chuẩn chỉnh. Trước khi đóng phim, ông làm việc trong bộ phận phát thành viên khoảng một năm. Đến một ngày, ông nhận ra những đồng lương ít ỏi không đảm bảo cho tương lai, vì vậy đã đến khoa kịch và yêu cầu đạo diễn Lee Hae Rang được thử sức trong phim truyền hình. Đó là khởi đầu cho con đường diễn xuất chuyên nghiệp của ông.

“Tôi bắt đầu diễn xuất vì mong muốn kiếm tiền. Cha tôi thậm chí còn đích thân đến trung tâm kịch để trực tiếp đối chất với tôi về việc liệu đây có phải là con đường tôi muốn theo đuổi. Tôi đã nói với ông rằng đó là tương lai duy nhất của mình. Đáp lại, cha nói bất kể tôi chọn làm gì, tôi chỉ có thể tồn tại nếu tôi trở thành số một trong lĩnh vực của mình” - diễn viên gạo cội chia sẻ.

Một cảnh trong buổi biểu diễn King lear năm 2021. Yonhap.

Xuất hiện trong hơn 300 bộ phim, vở kịch, Lee Soon Jae tin rằng diễn xuất luôn đòi hỏi sự mới mẻ. Ông cố gắng không lặp lại vai diễn cũ vì điều này có thể khiến diễn viên sa vào thói quen và tụt hậu.

"Tôi tin rằng diễn xuất đòi hỏi phải tạo ra điều gì đó mới mẻ mỗi khi nhận vai mới. Tôi tin rằng đây là một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của nghề diễn viên. Một số người có thể nói tất cả các vai diễn tôi đảm nhận đều là những vai ông nội của ai đó. Nhưng tôi muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ dù vai diễn của mình có giới hạn. Thực tế, tôi luôn cố gắng không lặp lại những vai diễn trước đây vì lặp lại những gì mình làm tốt có thể khiến diễn viên rơi vào lối mòn và bị tụt lại phía sau. Với tôi, diễn xuất là niềm tự hào. Nó không phải là điều tôi làm chỉ để vui. Và khi nói đến diễn xuất, không có khái niệm ‘thành thạo’. Bạn chỉ có thể không ngừng cố gắng để hoàn thiện.

Ví dụ, khi tôi có lịch quay một dự án, tôi đến sớm một tiếng để bắt đầu học lời thoại. Tôi lặp lại lời thoại nhiều lần và cố gắng tập trung hết sức vì nếu không làm vậy, tôi sẽ không thể sáng tạo ra điều gì độc đáo".

Ngôi sao kỳ cựu nhận định ngày nay có rất nhiều diễn viên trẻ không được đào tạo bài bản về ngôn ngữ. Nhưng vì hầu hết thần tượng được trả thù lao quá cao để tham gia các bộ phim truyền hình, nên ê-kíp sản xuất thực sự không thể góp ý về diễn xuất còn non nớt của họ.

Nhắc đến chuyện đời tư, diễn viên kể kết hôn sớm so với bạn bè khi ở độ tuổi 30. Ông gặp bà vợ khi làm đạo diễn vở kịch tại trường trung học. Bố vợ mời ông đến dùng bữa và tặng vé xem phim. Ông đã dùng tấm vé đó mời vợ đi hẹn hò.

Lee Soon Jae kể không có thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình. Đối với ông, việc thức dậy vào mỗi buổi sáng chính là cách duy trì sức khỏe.

"Nếu một ngày nào đó tôi bắt đầu mắc bệnh Alzheimer và phạm lỗi năm, sáu lần khi quay phim, tôi sẽ từ giã sự nghiệp. Nhưng cho đến lúc đó, tôi muốn tiếp tục gắn bó với diễn xuất. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ có điều gì khác ngoài diễn xuất” - nam diễn viên 90 tuổi bày tỏ tình yêu với nghiệp diễn.