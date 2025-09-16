



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chinh Hoàng

Đến hơn 12h ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT, Công an TP.HCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Trường Chinh.

Cảnh sát cùng nhiều lực lượng khác đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera điều tra nguyên nhân. Clip: Chinh Hoàng

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, chiếc ô tô biển số 51D- 00299 đang di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường Cộng Hòa. Khi đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám, xe bất ngờ mất lái tông vào một xe máy đang đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy văng xa cả chục mét.

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục húc đổ hơn 10m dải phân cách bằng thép, lao lên vỉa hè, đâm tiếp một chiếc xe máy khác, trước khi tông gãy một trụ điện. Tại hiện trường, S đầu xe 7 chỗ biến dạng hoàn toàn, và nhiều đoạn dải phân cách nằm vương vãi trên đường.

Hậu quả của vụ tai nạn là 3 người bị thương, trong đó có một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy và hai người khác ngồi trên ô tô. Cả ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Mỹ Đức. Theo một nhân chứng tại hiện trường, ô tô đã chạy với tốc độ rất cao. Người lái xe máy bị tông trúng đã mất khá nhiều máu và bị chấn thương nặng.

Một chi tiết đáng chú ý từ nhân chứng cho biết, hai người trên ô tô mặc đồng phục của một ngân hàng. Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

CSGT đang trích xuất camera, điều tra nguyên nhân.