Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Nhà nông
Thứ hai, ngày 06/10/2025 06:15 GMT+7

Ở xã mới này của Hà Tĩnh, chị em phụ nữ ngồi nhà làm "đồ giả" bán hàng thật, thu "tiền tươi"

+ aA -
Lam Hồng-Hồ Thoả Thứ hai, ngày 06/10/2025 06:15 GMT+7
Nghề làm tóc giả những năm gần đây ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) đã giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập. Hàng tháng, mỗi chị em có thể kiếm tiền triệu từ gia công tóc giả, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghề làm tóc giả “hiếm có khó tìm”

Đến với tổ hợp tác làm tóc giả Kim Hoa, ở thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), cảm nhận không khí làm việc lúc nào cũng đông vui. Các chị em phụ nữ đang chăm chú dùng những chiếc móc sắt nhỏ khéo léo móc những sợi tóc giả vào khuôn đầu nhựa.

Chị Cao Thị Quyên (ở thôn Hồng Kỳ, xã Kim Hoa), thành viên lâu năm ở tổ hợp tác, vui vẻ cho biết: “Từ khi tham gia làm tóc giả, tôi có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình, con cái được ăn học đến nơi đến chốn.

Cứ 4-5 ngày, tôi hoàn thành một sản phẩm, được trả tiền công 500.000 đồng. Tháng nào chịu khó, ít việc nhà cũng cho thu nhập từ 4-5 triệu đồng. Tôi rất vui và phấn khởi”.

Nghề làm tóc giả, đã giúp người dân ở thôn Hồng Kỳ, xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) có của ăn của để. Ảnh: PV

“Đối với người dân nông thôn chủ yếu làm ruộng, kinh tế eo hẹp, bấp bênh. Từ khi có nghề làm tóc giả, người dân trong thôn có việc làm tương đối ổn định, thu nhập tiền triệu hàng tháng thế này là niềm mơ ước”, chị Quyên phấn khởi nói.

Làm tóc giả không khó nhưng đòi hỏi người làm phải tỉ mẩn cùng với tính kiên trì, chịu khó. Người khéo tay chỉ cần học vài tuần là thạo việc. Tùy theo từng sản phẩm, kích thước nhưng hoàn tất mỗi đầu tóc giả mất từ 4-5 ngày.

“Nghề làm tóc giả phù hợp với chị em phụ nữ, bởi nhẹ nhàng. Làm tóc giả linh động được thời gian, buổi ngày lo công việc gia đình, đồng áng, buổi tối có thể đưa vật liệu về nhà tranh thủ làm kiếm thêm thu nhập”, chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa chia sẻ.

Để có bộ tóc giả đẹp, khách hàng ưng ý, phải 3-4 ngày mới hoàn thành xong. Ảnh: PV

Nghề làm tóc giả ở xã Kim Hoa được manh nha từ năm 2012 do chị Đoàn Thị Hằng làm Tổ trưởng tổ hợp tóc giả xã Kim Hoa đưa về trên địa bàn xã.

Chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa tâm sự: “Xuất thân từ một gia đình thuần nông, ăn bữa trước lo bữa sau buộc chị phải vào Nam học nghề làm tóc giả. 

Sau hơn một năm vừa học vừa làm cho một Công ty ở miền Nam, nhận thấy nghề làm tóc giả phù hợp với chị em nông thôn tranh thủ thời gian nông nhàn, chị đã trở về quê đào tạo nghề cho chị em và thành lập tổ hợp tác tóc giả Kim Hoa”.

Nghề làm tóc giả , niềm vui thật “hái” ra tiền

“Từ 1 vài người tham gia, đến nay tổ hợp tác đã có hơn 100 thành viên của xã Kim Hoa và một số xã lân cận, tạo việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho chị em từ 4-6 triệu đồng/tháng. Từ khi có nghề làm tóc giả, kinh tế các hộ gia đình trên bàn xã cũng khởi sắc hơn”, chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa, cho hay.

So với nghề làm nông thì nghề làm tóc giả mang lại thu nhập cao hơn nhiều với người dân xã Kim Hoa, Hà Tĩnh. Ảnh; PV

Sản phẩm làm ra đúng mẫu mã, đảm bảo chất lượng, giao hàng đúng hẹn cho đối tác. Nhờ vậy, tổ hợp tác nhận được đơn đặt hàng ngày càng nhiều, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho tổ hợp tác.

Trước đây, người dân xã Kim Hoa chủ yếu dựa vào nông nghiệp, công việc thời vụ bấp bênh, thu nhập không ổn định. Thế nhưng những năm gần đây, nghề làm tóc giả được đưa về địa phương, mở ra cơ hội việc làm cho hàng chục lao động, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Ban đầu, không ít người còn bỡ ngỡ, nghĩ rằng làm tóc giả là công việc xa lạ, chỉ có ở thành phố. Nhưng nhờ sự khéo léo, kiên trì, đôi bàn tay tỉ mỉ của phụ nữ nông thôn, nghề này nhanh chóng thích nghi và phát triển. Chỉ sau vài tháng được đào tạo, nhiều chị em đã có thể tự tay đan, kết, tạo hình tóc giả theo đúng mẫu, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thời gian nhàn rỗi, mỗi người dân có thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng từ nghề làm tóc giả. Ảnh: PV

Hiện nay, mô hình này đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Hoa nhân rộng, đồng thời trở thành cơ sở quan trọng để tiếp tục tìm kiếm, phát triển thêm nhiều ngành nghề mới, phù hợp với phụ nữ địa phương.

Thực tế cho thấy, nghề làm tóc giả không đòi hỏi mặt bằng lớn, vốn đầu tư ban đầu ít, nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Quan trọng hơn, nghề này phù hợp với chị em nông thôn, những người vốn cần một công việc vừa tạo thu nhập vừa có thể chăm lo cho gia đình.

Từ những bước khởi đầu ở Kim Hoa, mô hình làm tóc giả có thể trở thành một hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hiện đại.

Theo người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh), nghề làm tóc giả đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kiên trì và chịu khó. Ảnh: PV

Chị Hà Thị Thúy- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Hoa cho hay: “Nghề làm tóc giả đã và đang được chị em phụ nữ xã Kim Hoa duy trì phát triển, phù hợp nhiều độ tuổi, gắn với đức tính cần mẫn, chịu thương chịu khó của chị em.

Điều đáng ghi nhận ở mô hình này là tận dụng được thời gian nhàn rỗi, phù hợp với lao động địa phương nên nghề làm tóc giả ở xã Kim Hoa đã trở thành hướng đi hiệu quả, giúp nhiều chị em phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình”.

“Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích tiếp tục giữ gìn và phát triển mô hình. Đồng thời, chúng tôi sẽ tìm kiếm khảo sát các mô hình tương tự để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho chị em góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh- Hà Thị Thúy cho biết thêm.

Tham khảo thêm

Bưởi đặc sản Phúc Trạch của Hà Tĩnh được nông dân cho 'uống' rượu ngâm với tỏi, ớt cay, thế mà bán đắt hàng

Bưởi đặc sản Phúc Trạch của Hà Tĩnh được nông dân cho "uống" rượu ngâm với tỏi, ớt cay, thế mà bán đắt hàng

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Đây là cách trồng dưa chuột của nông dân một xã ở Hà Tĩnh, chỉ việc chăm, còn bán quả đã có người khác lo

Đây là cách trồng dưa chuột của nông dân một xã ở Hà Tĩnh, chỉ việc chăm, còn bán quả đã có người khác lo

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng

Ở Hà Tĩnh có 4 cây cổ thụ hoành tráng nguồn gốc ở Tây Nguyên, ra loại hạt ăn bổ dưỡng, từng cứu đói dân làng

Nuôi thành công loài cá đặc sản chỉ thích sống nơi nước lạnh, nông dân vùng “chảo lửa túi mưa” Hà Tĩnh thu 300 triệu

Nuôi thành công loài cá đặc sản chỉ thích sống nơi nước lạnh, nông dân vùng “chảo lửa túi mưa” Hà Tĩnh thu 300 triệu
4

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

“Câu cá sông Đà không phải lúc nào cũng may mắn. Có đêm được vài kg, có đêm ngồi phơi sương lạnh buốt mà chẳng một lần chuông rung. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có người may mắn trúng lớn. Như cách đây chục hôm, anh Tuấn ở phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) câu được con cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg.

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Nhà nông
Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Nhà nông
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin ban đầu

Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Nhà nông
Một khu công nghiệp hoành tráng thiết kế kiểu công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh Thái Bình

Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Nhà nông
Hòn đảo nổi tiếng cả nước cách bờ biển Quảng Ngãi 15 hải lý, vì sao chính quyền đặc khu này có một quyết định xử phạt

Đọc thêm

HLV ĐT Nepal chờ “nghe lỏm” chiến thuật của HLV Kim Sang-sik
Thể thao

HLV ĐT Nepal chờ “nghe lỏm” chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết ông biết tiếng Hàn Quốc và hy vọng “nghe lỏm” được chỉ đạo chiến thuật của HLV Kim Sang-sik với các cầu thủ Việt Nam.

Hầu Nhân Bảo mang 4 vạn quân tiến đánh Đại Cồ Việt, bị Lê Hoàn chém đầu ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Hầu Nhân Bảo mang 4 vạn quân tiến đánh Đại Cồ Việt, bị Lê Hoàn chém đầu ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Hầu Nhân Bảo (侯仁寶, ? – 981) là một viên tướng nhà Tống mà tên tuổi của ông gắn liền với cuộc chiến tranh xâm lược Đại Cồ Việt năm 981. Đó là một cuộc chiến mà ông khởi xướng bằng mưu kế nhằm lập công để được hồi hương, nhưng lại kết thúc bằng một cái chết thảm hại nơi đất khách.

Xúc động thuyền cứu trợ của công an, quân đội tiếp tế từng hộp cơm cho người dân bị cô lập ở Thái Nguyên
Ảnh

Xúc động thuyền cứu trợ của công an, quân đội tiếp tế từng hộp cơm cho người dân bị cô lập ở Thái Nguyên

Ảnh

Hình ảnh những người lính, người chiến sĩ công an và các tình nguyện viên ướt sũng, không quản ngại khó khăn, chèo thuyền len lỏi qua những con ngõ nhỏ ngập sâu ở Thái Nguyên để trao tận tay người dân từng chai nước, hộp cơm... đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chìm tàu ở cầu Thái Hà, Hưng Yên, nhà chức trách hạn chế phương tiện đi vào luồng qua khoang thông thuyền
Nhà nông

Chìm tàu ở cầu Thái Hà, Hưng Yên, nhà chức trách hạn chế phương tiện đi vào luồng qua khoang thông thuyền

Nhà nông

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Thái Hà, Hưng Yên do có vụ chìm tàu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng thị trường chỉ là bước đệm chiến lược trên hành trình vươn tầm tài chính toàn cầu
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nâng hạng thị trường chỉ là bước đệm chiến lược trên hành trình vươn tầm tài chính toàn cầu

Kinh tế

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức được FTSE Russell nâng từ nhóm “cận biên” lên “mới nổi thứ cấp” không phải đích đến. Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa hơn chạm tới nhóm “thị trường mới nổi bậc cao” vào năm 2030, với định hướng gắn tăng trưởng vốn với tài chính xanh và số hóa.

Đà Nẵng: Chen lấn, cãi vã khi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm, Sở Xây dựng lên tiếng
Nhà đất

Đà Nẵng: Chen lấn, cãi vã khi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm, Sở Xây dựng lên tiếng

Nhà đất

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phản hồi về tình trạng chen lấn, mất trật tự tại khu vực nộp hồ sơ mua căn hộ nhà ở xã hội Bàu Tràm, khẳng định đã hướng dẫn chủ đầu tư công khai quy trình tiếp nhận, bố trí lực lượng an ninh và giám sát để đảm bảo công bằng, trật tự cho người dân.

Ukraine bất ngờ tung đòn trả đũa khốc liệt, Kherson hứng tập kích dữ dội khiến giới chức Nga choáng váng
Thế giới

Ukraine bất ngờ tung đòn trả đũa khốc liệt, Kherson hứng tập kích dữ dội khiến giới chức Nga choáng váng

Thế giới

Chỉ vài giờ sau khi Nga mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng đường sắt ở Poltava và Sumy, Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện đòn đáp trả vào vùng Kherson do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng.

“Hiệp sỹ môi trường” Jane Goodall, người thay đổi nhận thức về loài tinh tinh qua đời ở tuổi 91
Khuyến nông

“Hiệp sỹ môi trường” Jane Goodall, người thay đổi nhận thức về loài tinh tinh qua đời ở tuổi 91

Khuyến nông

Năm 2007, TS. Jane Goodall đã đến thăm Việt Nam và có các buổi nói chuyện tại TP. Hồ Chí Minh. "Người phụ nữ của tinh tinh" đã trực tiếp truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam, giúp nâng cao nhận thức của sinh viên và cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tầm quan trọng của đa dạng sinh học.

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy
Xã hội

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ số tiền gia đình phải bồi thường do hỏng thang máy

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, thang máy bị hỏng sau sự việc trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy chung cư vẫn chưa thể khắc phục do chờ một số linh kiện sửa chữa.

Lý do Yến Nhi gây thất vọng tại Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Lý do Yến Nhi gây thất vọng tại Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Sau những xùm về ứng xử, Yến Nhi hiện chưa nhận được lượt bình chọn nào tại Miss Grand International 2025.

Hệ thống canh tác cà phê thông minh – vai trò tích hợp của công nghệ và phân bón
Doanh nghiệp

Hệ thống canh tác cà phê thông minh – vai trò tích hợp của công nghệ và phân bón

Doanh nghiệp

Việc triển khai hệ thống canh tác cà phê thông minh kết hợp công nghệ số và quản lý phân bón hợp lý là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm sự phát triển bền vững

Chém người ở miền Tây rồi trốn lên Mộc Bài, Tây Ninh, bị bắt
Pháp luật

Chém người ở miền Tây rồi trốn lên Mộc Bài, Tây Ninh, bị bắt

Pháp luật

Gây thương tích cho người khác, đối tượng Huỳnh Trung Nghĩa (42 tuổi), ngụ tỉnh An Giang bỏ trốn lên khu kinh tế Mộc Bài (Tây Ninh) nhưng vẫn không thoát.

Hai cán bộ ở TP Huế bị bắt về tội nhận hối lộ
Pháp luật

Hai cán bộ ở TP Huế bị bắt về tội nhận hối lộ
12

Pháp luật

Hai cán bộ tại phường Thuận Hóa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vì sao sau bão số 11, nhiều người chọn siêu thị thay vì chợ dân sinh?
Xã hội

Vì sao sau bão số 11, nhiều người chọn siêu thị thay vì chợ dân sinh?

Xã hội

Lo ngại rau xanh, thực phẩm tươi sống ở chợ dân sinh bị mất vệ sinh sau mưa bão, nhiều người Hà Nội chuyển hướng sang mua sắm tại siêu thị - nơi hàng hóa được bảo quản tốt hơn và giá cả cũng ổn định hơn.

Đà Nẵng trao 6 tỷ đồng giúp đồng bào 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng trao 6 tỷ đồng giúp đồng bào 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng đã trao tổng cộng 6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ đồng bào 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10, góp phần khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và tái thiết sản xuất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thị sát, chỉ đạo khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Cao Bằng
Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thị sát, chỉ đạo khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Cao Bằng

Tin tức

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia trong chuyến công tác tại Cao Bằng sáng 8/10 yêu cầu lãnh đạo các địa phương của tỉnh thẳng thắn cho biết các công điện của Chính phủ, của tỉnh có những bất cập về tình huống, phương án không; cái gì làm được cái gì khó khăn, vượt sức với địa phương.

Tình thương của người anh bại não giúp em gái hóa giải hiềm khích gia đình
Xã hội

Tình thương của người anh bại não giúp em gái hóa giải hiềm khích gia đình

Xã hội

Những hiềm khích do cảm giác “người anh mắc bại não được cha mẹ ưu ái hơn” dần tan biến khi cô chứng kiến những hành động tử tế của anh.

Nông thôn Tây Bắc: Người 'kỹ sư nông dân' và mô hình trồng nho công nghệ cao ở bản Ten Luống
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Người "kỹ sư nông dân" và mô hình trồng nho công nghệ cao ở bản Ten Luống

Điện Biên Hôm Nay

Khi đặt chân đến bản Ten Luống, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước mô hình trồng nho công nghệ của anh Cà Văn Thành. Anh Thành đã mạnh dạn đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào nông nghiệp, từng bước đưa cây nho “bén rễ” trên mảnh đất miền núi còn nhiều khó khăn này.

HLV Kim Sang-sik nói gì về án phạt án phạt của FIFA với ĐT Malaysia?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik nói gì về án phạt án phạt của FIFA với ĐT Malaysia?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik quan tâm tới thông tin ĐT Malaysia trước án phạt của FIFA, ông cho rằng ĐT Việt Nam sẽ tập trung thi đấu tốt nhất để đánh bại các đối thủ.

'Kênh TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi nhưng không phải là báo chí'
Tin tức

"Kênh TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi nhưng không phải là báo chí"

Tin tức

Trả lời băn khoăn "các kênh cá nhân trên TikTok, YouTube thu hút hàng triệu người theo dõi có được coi là một loại hình báo chí, một kênh thông tin, hay một trang tin điện tử tổng hợp hay không?", Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định đây không phải là báo chí.

Tọa đàm: Quyền và nghĩa vụ của người dân trong giảm nghèo đa chiều
Video

Tọa đàm: Quyền và nghĩa vụ của người dân trong giảm nghèo đa chiều

Video

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của người dân trong giảm nghèo đa chiều.

Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?
Thể thao

Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?

Thể thao

Hector Hevel, một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, tiết lộ lý do đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP.HCM dự kiến sáp nhập, tổ chức lại Trường Đại học Sài Gòn
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP.HCM dự kiến sáp nhập, tổ chức lại Trường Đại học Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Dự thảo Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM (mới) đề xuất một đợt tái cấu trúc sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đại học, theo đó Trường Đại học Sài Gòn dự kiến được tổ chức lại.

Giải quyết vấn đề phát sinh khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp tinh gọn cơ quan báo chí trong Luật Báo chí sửa đổi
Tin tức

Giải quyết vấn đề phát sinh khi tinh gọn bộ máy, sắp xếp tinh gọn cơ quan báo chí trong Luật Báo chí sửa đổi

Tin tức

Dự án luật Báo chí (sửa đổi) giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, bao gồm cả việc sắp xếp tinh gọn cơ quan báo chí, và liên quan đến phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Cổ phiếu bất động sản phân hoá ngày đầu thị trường được nâng hạng
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản phân hoá ngày đầu thị trường được nâng hạng

Nhà đất

Trong ngày đầu thị trường Việt Nam được FTSE nâng hạng lên mới nổi, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận diễn biến phân hoá mạnh. Dù VHM và VRE tăng tốt, mã VIC giảm khiến chỉ số ngành chỉ nhích nhẹ. 0,94%.

Khởi công cầu Thượng Cát: Bước tiến mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô
Kinh tế

Khởi công cầu Thượng Cát: Bước tiến mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô

Kinh tế

Sáng 08/10/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội phối hợp với Liên danh Trung Nam E&C - Bắc Trung Nam tổ chức lễ khởi công Dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Người phụ nữ chăm chồng tai nạn, con gái ung thư máu và hy vọng vòng tay nhân ái
Bạn đọc

Người phụ nữ chăm chồng tai nạn, con gái ung thư máu và hy vọng vòng tay nhân ái

Bạn đọc

Những chuyến đi viện triền miên chăm chồng sau tai nạn nặng và con gái mắc ung thư máu khiến chị Việt Trang gần như kiệt sức. Gánh nặng kinh tế ngày càng lớn, để lại trên gương mặt người phụ nữ ấy nỗi bất lực và lo toan khôn nguôi.

Trung Quốc nổi giận với châu Âu
Thế giới

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Thế giới

Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc khối này “bóp méo nội dung" Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc năm 1971 – văn bản trao lại ghế đại diện Trung Quốc tại tổ chức này từ Đài Bắc sang Bắc Kinh - và “thách thức nguyên tắc Một Trung Quốc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy, 550 đại biểu tham dự
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy, 550 đại biểu tham dự

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 8/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM đã họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang
Pháp luật

Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

Dòng họ đáng thương nhất Trung Quốc: Có 15 hoàng đế, giờ còn không tới 30.000 người

3

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất

5

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia