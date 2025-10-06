Nghề làm tóc giả “hiếm có khó tìm”

Đến với tổ hợp tác làm tóc giả Kim Hoa, ở thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), cảm nhận không khí làm việc lúc nào cũng đông vui. Các chị em phụ nữ đang chăm chú dùng những chiếc móc sắt nhỏ khéo léo móc những sợi tóc giả vào khuôn đầu nhựa.

Chị Cao Thị Quyên (ở thôn Hồng Kỳ, xã Kim Hoa), thành viên lâu năm ở tổ hợp tác, vui vẻ cho biết: “Từ khi tham gia làm tóc giả, tôi có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình, con cái được ăn học đến nơi đến chốn.

Cứ 4-5 ngày, tôi hoàn thành một sản phẩm, được trả tiền công 500.000 đồng. Tháng nào chịu khó, ít việc nhà cũng cho thu nhập từ 4-5 triệu đồng. Tôi rất vui và phấn khởi”.

Nghề làm tóc giả, đã giúp người dân ở thôn Hồng Kỳ, xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) có của ăn của để. Ảnh: PV

“Đối với người dân nông thôn chủ yếu làm ruộng, kinh tế eo hẹp, bấp bênh. Từ khi có nghề làm tóc giả, người dân trong thôn có việc làm tương đối ổn định, thu nhập tiền triệu hàng tháng thế này là niềm mơ ước”, chị Quyên phấn khởi nói.

Làm tóc giả không khó nhưng đòi hỏi người làm phải tỉ mẩn cùng với tính kiên trì, chịu khó. Người khéo tay chỉ cần học vài tuần là thạo việc. Tùy theo từng sản phẩm, kích thước nhưng hoàn tất mỗi đầu tóc giả mất từ 4-5 ngày.

“Nghề làm tóc giả phù hợp với chị em phụ nữ, bởi nhẹ nhàng. Làm tóc giả linh động được thời gian, buổi ngày lo công việc gia đình, đồng áng, buổi tối có thể đưa vật liệu về nhà tranh thủ làm kiếm thêm thu nhập”, chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa chia sẻ.

Để có bộ tóc giả đẹp, khách hàng ưng ý, phải 3-4 ngày mới hoàn thành xong. Ảnh: PV

Nghề làm tóc giả ở xã Kim Hoa được manh nha từ năm 2012 do chị Đoàn Thị Hằng làm Tổ trưởng tổ hợp tóc giả xã Kim Hoa đưa về trên địa bàn xã.

Chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa tâm sự: “Xuất thân từ một gia đình thuần nông, ăn bữa trước lo bữa sau buộc chị phải vào Nam học nghề làm tóc giả.

Sau hơn một năm vừa học vừa làm cho một Công ty ở miền Nam, nhận thấy nghề làm tóc giả phù hợp với chị em nông thôn tranh thủ thời gian nông nhàn, chị đã trở về quê đào tạo nghề cho chị em và thành lập tổ hợp tác tóc giả Kim Hoa”.

Nghề làm tóc giả , niềm vui thật “hái” ra tiền

“Từ 1 vài người tham gia, đến nay tổ hợp tác đã có hơn 100 thành viên của xã Kim Hoa và một số xã lân cận, tạo việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho chị em từ 4-6 triệu đồng/tháng. Từ khi có nghề làm tóc giả, kinh tế các hộ gia đình trên bàn xã cũng khởi sắc hơn”, chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng tổ hợp tác làm tóc giả xã Kim Hoa, cho hay.

So với nghề làm nông thì nghề làm tóc giả mang lại thu nhập cao hơn nhiều với người dân xã Kim Hoa, Hà Tĩnh. Ảnh; PV

Sản phẩm làm ra đúng mẫu mã, đảm bảo chất lượng, giao hàng đúng hẹn cho đối tác. Nhờ vậy, tổ hợp tác nhận được đơn đặt hàng ngày càng nhiều, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho tổ hợp tác.

Trước đây, người dân xã Kim Hoa chủ yếu dựa vào nông nghiệp, công việc thời vụ bấp bênh, thu nhập không ổn định. Thế nhưng những năm gần đây, nghề làm tóc giả được đưa về địa phương, mở ra cơ hội việc làm cho hàng chục lao động, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Ban đầu, không ít người còn bỡ ngỡ, nghĩ rằng làm tóc giả là công việc xa lạ, chỉ có ở thành phố. Nhưng nhờ sự khéo léo, kiên trì, đôi bàn tay tỉ mỉ của phụ nữ nông thôn, nghề này nhanh chóng thích nghi và phát triển. Chỉ sau vài tháng được đào tạo, nhiều chị em đã có thể tự tay đan, kết, tạo hình tóc giả theo đúng mẫu, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thời gian nhàn rỗi, mỗi người dân có thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng từ nghề làm tóc giả. Ảnh: PV

Hiện nay, mô hình này đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Hoa nhân rộng, đồng thời trở thành cơ sở quan trọng để tiếp tục tìm kiếm, phát triển thêm nhiều ngành nghề mới, phù hợp với phụ nữ địa phương.

Thực tế cho thấy, nghề làm tóc giả không đòi hỏi mặt bằng lớn, vốn đầu tư ban đầu ít, nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Quan trọng hơn, nghề này phù hợp với chị em nông thôn, những người vốn cần một công việc vừa tạo thu nhập vừa có thể chăm lo cho gia đình.

Từ những bước khởi đầu ở Kim Hoa, mô hình làm tóc giả có thể trở thành một hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hiện đại.

Theo người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh), nghề làm tóc giả đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, kiên trì và chịu khó. Ảnh: PV

Chị Hà Thị Thúy- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Hoa cho hay: “Nghề làm tóc giả đã và đang được chị em phụ nữ xã Kim Hoa duy trì phát triển, phù hợp nhiều độ tuổi, gắn với đức tính cần mẫn, chịu thương chịu khó của chị em.

Điều đáng ghi nhận ở mô hình này là tận dụng được thời gian nhàn rỗi, phù hợp với lao động địa phương nên nghề làm tóc giả ở xã Kim Hoa đã trở thành hướng đi hiệu quả, giúp nhiều chị em phụ nữ có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình”.

“Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích tiếp tục giữ gìn và phát triển mô hình. Đồng thời, chúng tôi sẽ tìm kiếm khảo sát các mô hình tương tự để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho chị em góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh- Hà Thị Thúy cho biết thêm.



