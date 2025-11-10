Ông Lê Minh Trí được Quốc hội miễn nhiệm chức Chánh án TAND Tối cao để đảm nhiệm trọng trách mới

Tối 10/11, Văn phòng Quốc hội đã có thông cáo báo chí số 17 về ngày làm việc hôm nay của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo thông cáo, buổi sáng Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với bà Nguyễn Thị Thanh (Phó Chủ tịch Quốc hội); miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Duy Ngọc với cơ cấu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (hiện ông Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội) và miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa với cơ cấu là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (ông Nghĩa hiện giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam).

Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Chánh án TAND Tối cao với ông Lê Minh Trí, để nhận công tác khác.

Quốc hội miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Phạm Thắng

Sau đó, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Liên quan đến công tác nhân sự, Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Trịnh Văn Quyết (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thị Thanh (Phó Chủ tịch Quốc hội) và ông Trần Sỹ Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Trước đó, ngày 4/11, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, đã nhận quyết định của Bộ Chính trị, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.