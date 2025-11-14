Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND xem xét, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn do đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: PV.

Đồng thời, kỳ họp đã giới thiệu nhân sự và bầu ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ và giới thiệu để các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. ẢNh: PV.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 1 tháng để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 nhằm tạo động lực, nền tảng vững chắc triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra. Yêu cầu, nhiệm vụ là rất nặng nề, đòi hỏi phải tập trung triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1975, quê quán phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dân tộc Kinh, vào Đảng ngày 21/11/2000; trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Từ 10/1996 – 2/1999, ông Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Khối kinh tế đối ngoại và Quản lý hối đoái Agribank; sau đó lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Phó Ban Thư ký Pháp chế và Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Láng Hạ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: PV

Giai đoạn 2008 – 2012, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Mỹ Đình; từ 2012 – 2015, là Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Từ 2015 – 8/2020, ông là Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Giai đoạn 9/2020 – 12/2021, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PV.

Từ 12/2021 – 11/2024, ông là Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Ngày 29/11/2024, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đến 12/2024, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tháng 7/2025, khi Lào Cai và Yên Bái hợp nhất thành tỉnh Lào Cai, ông được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 – 2025.