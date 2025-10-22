Ngày 22/10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ.

Ông Phạm Thành Kiên (bên phải) nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Phạm Thành Kiên (SN 1971, quê ở Bạc Liêu, nay là Cà Mau). Ông có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Luật Kinh tế), Cử nhân Chính trị (Triết học) và Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Kiên từng giữ nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Giám đốc – Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 3 (từ tháng 7/2020), Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (từ tháng 11/2023), và gần đây là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM (từ tháng 8/2024 đến 30/6/2025).

Việc bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên thay cho bà Văn Thị Bạch Tuyết, đã được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhận thêm nhiệm vụ mới

Cũng tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhận thêm nhiệm vụ mới. Ảnh: H.X

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025-2030), Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2020-2025), để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2025-2030).