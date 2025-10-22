TP.HCM đề xuất Chính phủ đẩy nhanh tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Long Thành

Kết nối hai sân bay quốc tế bằng trục giao thông chiến lược

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, UBND TP.HCM vừa có báo cáo trình Chính phủ về phương án kết nối đường sắt giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông vùng đô thị trung tâm phía Nam.

Theo UBND TP.HCM, việc hình thành tuyến đường sắt kết nối hai sân bay quốc tế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, mà còn tạo hành lang phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), góp phần giảm tải cho hạ tầng đường bộ, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai cảng hàng không trọng điểm quốc gia.

Trên cơ sở các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP.HCM đề xuất phương án ưu tiên kết nối thông qua tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương – Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm – Long Thành. Đây là trục có điều kiện triển khai sớm nhất nhờ mặt bằng đã cơ bản hoàn thiện và hành lang tuyến đi qua các khu vực có hạ tầng thuận lợi như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Đồng bộ hạ tầng, mở cơ chế thu hút đầu tư

Theo đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành có tổng chiều dài khoảng 42 km, thiết kế hiện đại với tốc độ 120 km/h, gồm 20 ga (16 ga trên cao, 4 ga ngầm), chức năng vận chuyển hành khách nội – ngoại ô từ trung tâm TP.HCM, tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư công là chủ đạo, đồng thời mở cơ chế thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước theo mô hình đối tác công tư (PPP).

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng kiến nghị sớm triển khai đồng bộ tuyến metro số 6 kết nối trực tiếp các nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất với tuyến metro số 2 và tuyến Thủ Thiêm – Long Thành, tạo thành hành lang vận tải nhanh giữa hai đầu mối hàng không quốc tế, giảm áp lực cho các tuyến giao thông trung tâm.

UBND TP.HCM cho biết đang phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai để rà soát, cập nhật quy hoạch, thống nhất giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án. Các địa phương sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện triển khai theo quy định.

Kiến tạo trục phát triển mới vùng Đông Nam Bộ

Theo dự báo, đến năm 2040, nhu cầu vận tải hành khách trên tuyến có thể đạt gần 18.000 người/giờ/hướng, tăng lên hơn 30.000 người vào năm 2050. Do đó, việc đầu tư sớm tuyến đường sắt kết nối hai sân bay sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đô thị.

Tuyến đường sắt kết nối hai sân bay lớn sẽ kiến tạo trục phát triển mới vùng Đông Nam Bộ. Ảnh minh họa

UBND TP.HCM nhấn mạnh sẽ tập trung hoàn thiện các hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ dự án metro số 2, đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư tuyến Thủ Thiêm – Long Thành bằng nguồn vốn công kết hợp PPP, đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả và đồng bộ về kỹ thuật, hạ tầng. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng trục giao thông sắt chiến lược, kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành – “cửa ngõ hàng không mới” của Việt Nam.



