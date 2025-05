Bạn đọc

Một số cư dân tại tập thể N3 (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ bất an trước nguy cơ mất an toàn do việc cải tạo không phép tại căn hộ 104. Theo phản ánh, người thuê căn hộ này có dấu hiệu tự ý phá dỡ tường chịu lực, đe dọa kết cấu của tòa nhà vốn đã xuống cấp.