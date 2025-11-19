Ông Trần Phong được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Chiều 19/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 -2026.
Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê ở xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nay là xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ông Trần Phong có trình độ lý luận chính trị cao cấp và chuyên môn thạc sĩ kinh tế.
Trong quá trình công tác, ông Trần Phong đã trải qua nhiều cương vị, như: Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cũ; Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Sau sáp nhập Quảng Bình - Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới, ông Trần Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
