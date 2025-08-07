Ông Trump dự định gặp ông Putin vào tuần tới

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Ảnh Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tổ chức một cuộc gặp riêng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào tuần tới, tờ New York Times (NYT) đưa tin trích dẫn hai nguồn tin thân cận. Ông Trump được cho là đã tiết lộ kế hoạch của mình trong một cuộc điện đàm với một số nhà lãnh đạo Tây Âu.

Bản báo cáo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump ca ngợi cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, gọi đó là "rất hiệu quả". Theo tổng thống Mỹ, "tiến triển lớn" đã đạt được trong cuộc trao đổi kéo dài gần ba giờ và các bên đã nhất trí sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine "trong những ngày và tuần tới". Ông không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cũng cho biết ông đã cập nhật kết quả cuộc họp tại Moscow cho một số đồng minh châu Âu của Mỹ. Theo NYT, ông Trump đã công bố kế hoạch của mình trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và ông Witkoff.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky được cho là cũng tham gia cuộc điện đàm. Tờ báo cho biết thêm rằng ông Trump cũng đã công bố kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm ba bên với cả ông Putin và ông Zelensky ngay sau cuộc gặp riêng với tổng thống Nga.

Hãng truyền thông này tuyên bố rằng không có nhà lãnh đạo Tây Âu nào dự kiến sẽ tham dự các cuộc họp đã lên kế hoạch, đồng thời cho biết thêm rằng những người tham gia cuộc gọi điện thoại đã "chấp nhận" kế hoạch của ông Trump.

Bình luận về báo cáo với các nhà báo, Nhà Trắng xác nhận ông Trump "sẵn sàng" gặp cả ông Putin và ông Zelensky. Thư ký báo chí Karoline Leavitt tuyên bố rằng "phía Nga đã bày tỏ mong muốn gặp" tổng thống Mỹ.

Ông Zelensky đã xác nhận ông đã có "cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump" và tuyên bố rằng ông muốn thấy cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow chấm dứt.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Trump và Putin không nằm trong chương trình nghị sự. Sáng thứ Tư, ông nói với các nhà báo rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Nga ở mức độ cần thiết để hai vị tổng thống có thể gặp nhau sẽ mất thời gian do "số lượng chưa từng có" những bất đồng giữa hai bên.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình miễn là tình hình thực tế được xem xét và nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine được giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình.