Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026

Tào Nga Thứ sáu, ngày 26/09/2025 20:44 GMT+7
Lễ phát động Đấu trường Toán học Châu Á-AIMO năm học 2025-2026 đã chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 26/9.
Sau thành công của Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, chiều 26/9, Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO đã chính thức phát động cuộc thi năm học 2025-2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO năm học 2025-2026, cho biết: “AIMO là sân chơi toán học quốc tế uy tín, một giải thưởng về toán học quốc tế danh giá của khu vực Châu Á mà Việt Nam tham gia và nhanh chóng ghi dấu bằng nhiều thành tích. Điểm đặc biệt của kỳ thi dành cho thí sinh làm toán bằng tiếng Anh, giúp các em tiếp cận tri thức toàn cầu và rèn luyện khả năng hội nhập".

Ban tổ chức cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026. Ảnh: TPO

AIMO năm học 2025-2026 dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được triển khai theo một lộ trình liên thông bốn cấp độ, bảo đảm vừa rộng mở cơ hội tham gia, vừa sàng lọc được các nhân tố nổi trội.

Mở đầu lộ trình là Vòng Sơ loại thi theo hình thức trực tuyến diễn ra trên quy mô toàn quốc từ tháng 11/2025 đến tháng 12/2025, chia thành 3 đợt thi. Mỗi thí sinh chỉ được thi 1 đợt. Thí sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn đi tiếp vào vòng Khu vực: tổ chức trong tháng 3/2026 tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam theo hình thức trực tiếp. Vòng Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra trước 20/4/2026, tổ chức tại Hà Nội và/hoặc TP.HCM.

Đích đến của lộ trình là Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, tổ chức từ ngày 1-5/8/2026. Địa điểm tổ chức sẽ do Tổ chức AIMO quốc tế công bố.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội - Đồng Trưởng Ban Tổ chức: “Toán học giữ vai trò nền tảng trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, đồng thời là công cụ quan trọng để rèn luyện tư duy logic. Việc tổ chức các kỳ thi không chỉ khơi gợi tình yêu Toán học ở học sinh THCS, THPT mà còn khẳng định vai trò của AIMO như một môi trường học thuật uy tín, nơi học sinh Việt Nam có thể tỏa sáng và hội nhập cùng bạn bè quốc tế”.

Vinh danh các thí sinh đạt thành tích cao năm 2024. Ảnh: TPO

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019.

Năm 2024, em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, xuất sắc giành giải Quán quân (Champion) của kỳ thi, giữa hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

3 ứng viên thay HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM
Thể thao

3 ứng viên thay HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công, Nguyễn Đức Thắng và Văn Sỹ Sơn đang được xem là ứng cử viên sáng giá để thay Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP.HCM.

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra tình trạng tăng giá điện
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra tình trạng tăng giá điện

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra, kiểm tra rà soát tránh tình trạng tăng giá điện.

Shop kinh doanh SkyM: tâm điểm giao thương bên vịnh di sản Hạ Long
Nhà đất

Shop kinh doanh SkyM: tâm điểm giao thương bên vịnh di sản Hạ Long

Nhà đất

Loạt shop kinh doanh tại SkyM được kiến tạo như không gian thương mại thế hệ mới bên vịnh di sản, kết nối trực tiếp với hồ nhạc nước, bán đảo lễ hội và chuỗi tiện ích Halong Marina, kích hoạt chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí và mua sắm toàn diện.

Kim Soo Hyun công bố 150 lá thư tình thời quân ngũ
Văn hóa - Giải trí

Kim Soo Hyun công bố 150 lá thư tình thời quân ngũ

Văn hóa - Giải trí

Ngày 30/9, Kim Soo Hyun chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên, đồng thời công bố 150 lá thư tình gửi bạn gái trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hưng Yên: Tiến độ dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu chưa đạt kỳ vọng
Đầu tư - Tài chính

Hưng Yên: Tiến độ dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu chưa đạt kỳ vọng

Đầu tư - Tài chính

Theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu, Hưng Yên vẫn còn chậm, chưa đạt được tiến độ đã đề ra.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tiếp đà lao dốc kỷ lục
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tiếp đà lao dốc kỷ lục

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 2, các loại dầu thô tiếp tục giảm gần 1 USD USD/thùng.

Tổng thống Phần Lan: Ông Trump sắp tung đòn nặng tay với ông Putin
Thế giới

Tổng thống Phần Lan: Ông Trump sắp tung đòn nặng tay với ông Putin

Thế giới

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người trước đây đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố chống Nga gay gắt, tin rằng cách tiếp cận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với giải pháp cho vấn đề Ukraine đã thay đổi và sẽ trở nên cứng rắn hơn.

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói
Kinh tế

LIVE
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói

Kinh tế

Hôm nay ngày 1/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trực tiếp thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?

Tin tức

"Không thể để thiếu cán bộ sau khi sáp nhập xã. Trước đây xã nào cũng có cán bộ địa chính, kế toán, chưa kể đến cán bộ của huyện không thể về tỉnh, nay nhập lại thì cán bộ này đi đâu?" – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính để bộ máy thật sự phục vụ dân.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh này lá xanh tươi, hoa tinh tế như ngàn sao lấp lánh, còn dễ chăm sóc hơn
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh này lá xanh tươi, hoa tinh tế như ngàn sao lấp lánh, còn dễ chăm sóc hơn

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ ưa bóng râm, dễ chăm sóc, còn có thể nở những bông hoa hình sao mỏng manh, tinh tế, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu.

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'
Tin tức

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Tin tức

Mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.

Chelsea đấu với Benfica: “The Blues” sử dụng đội hình trẻ nhất trong lịch sử
Thể thao

Chelsea đấu với Benfica: “The Blues” sử dụng đội hình trẻ nhất trong lịch sử

Thể thao

Trong trận thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica tại vòng bảng Champions League, HLV Enzo Maresca tung vào sân đội hình trẻ nhất trong lịch sử “The Blues” ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ xác nhận điều tàu ngầm tới bờ biển Nga
Thế giới

Tổng thống Mỹ xác nhận điều tàu ngầm tới bờ biển Nga

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu trước các tướng lĩnh và đô đốc đã xác nhận rằng ông đã điều động tàu ngầm tới gần bờ biển Nga.

Sản vật miền Tây sông nước: Ra đồng nước nổi đánh bắt cá linh non (Bài 2)
Nhà nông

Sản vật miền Tây sông nước: Ra đồng nước nổi đánh bắt cá linh non (Bài 2)

Nhà nông

Đầu tháng Bảy âm lịch hằng năm, dòng nước lũ từ thượng nguồn Mekong bắt đầu tràn về, vùng đất tỉnh Long An trước đây, nay là tỉnh Tây Ninh cũng vào mùa sản vật đặc trưng: Cá linh non đầu mùa, mùa bông điên điển. 

Những chi tiết hư cấu nào giúp “Tử chiến trên không” tăng kịch tính?
Văn hóa - Giải trí

Những chi tiết hư cấu nào giúp “Tử chiến trên không” tăng kịch tính?

Văn hóa - Giải trí

Mở màn với bầu không khí căng thẳng, “Tử chiến trên không” lôi cuốn khán giả vào cuộc chiến sinh tử, đồng thời khơi lên thắc mắc về ranh giới giữa đời thực và điện ảnh.

Mất 2-3 năm đi xin giấy phép cho hàng nông sản xuất khẩu, doanh nghiệp, nông dân vuột mất cơ hội
Nhà nông

Mất 2-3 năm đi xin giấy phép cho hàng nông sản xuất khẩu, doanh nghiệp, nông dân vuột mất cơ hội

Nhà nông

Là một quốc gia có tiềm năng nông nghiệp to lớn, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vàng để mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX cho biết họ vẫn đang đứng trước "mê cung" thủ tục và những rào cản chính sách kém linh hoạt, khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh và lỡ cơ hội nắm bắt đơn hàng.

Phó Chủ tịch UBND xã: Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc mới nhất như thế nào?
Bạn đọc

Phó Chủ tịch UBND xã: Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc mới nhất như thế nào?

Bạn đọc

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Ở Phú Thọ có một nơi, dân nuôi 'gà khổng lồ', gà ta thả vườn, nuôi loài thú gặm tre nứa mà giàu lên
Nhà nông

Ở Phú Thọ có một nơi, dân nuôi "gà khổng lồ", gà ta thả vườn, nuôi loài thú gặm tre nứa mà giàu lên

Nhà nông

Văn Lang là xã thuần nông của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc). Gần đây, Văn Lang nổi lên như một điểm sáng về phát triển kinh tế với nhiều mô hình tiêu biểu như nuôi đà điểu, nuôi dúi, nuôi gà ta thả vườn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chăm đi hát karaoke để giảm cân
Xã hội

Chăm đi hát karaoke để giảm cân

Xã hội

Ngày càng nhiều người trẻ ở Trung Quốc tìm đến các phòng karaoke không chỉ để ca hát mà còn để vận động, đốt cháy calo và giải tỏa áp lực tinh thần.

Tư thế phẫu thuật 'bắt con' đặc biệt của sản phụ bị ung thư giai đoạn 3
Xã hội

Tư thế phẫu thuật "bắt con" đặc biệt của sản phụ bị ung thư giai đoạn 3

Xã hội

Sản phụ bị ung thư vòm họng giai đoạn 3 nhưng vẫn quyết giữ con. Đến khi lên bàn mổ, người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển đối mặt với nhiều nguy cơ.

Liverpool thua Galatasaray, HLV Arne Slot bào chữa thế nào?
Thể thao

Liverpool thua Galatasaray, HLV Arne Slot bào chữa thế nào?

Thể thao

Liverpool đã thất bại 0-1 trước Galatasaray tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng của ông đã mắc những sai lầm và dẫn đến việc thua trận.

Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã
Nhà nông

Vô khu rừng ở Gia Lai (sau sáp nhập Bình Định), thấy vô số bẫy kẹp, thòng lọng để bắt động vật hoang dã

Nhà nông

Càng đi sâu vô rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai, rừng Canh Tiến-Hồ Núi Một thuộc địa bàn Bình Định), “cạm bẫy” động vật hoang dã nhiều hơn, những loại bẫy kẹp, bẫy cạm, thòng lọng…, tất cả được giấu kín dưới lá khô, bụi rậm, thân cây đổ. Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng tuần tra đã phát hiện và gỡ bỏ hàng loạt bẫy, kịp thời bảo vệ thú rừng.

Một xã ở Cần Thơ xây nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, biến cánh đồng lúa ST25 thành điểm du lịch hút khách
Nhà nông

Một xã ở Cần Thơ xây nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, biến cánh đồng lúa ST25 thành điểm du lịch hút khách

Nhà nông

Trong 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) đã không ngừng nỗ lực mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Tiếp vận Minh Long (Công ty Minh Long) đã quyết định đầu tư Nhà máy chế biến gạo và triển khai mô hình du lịch canh nông trên tổng diện tích 100ha lúa ST25 hữu cơ tại xã này.

Hà Nội: Khẩn cấp di dời hơn 120 người dân xã Tây Phương trước nguy cơ sạt lở núi
Tin tức

Hà Nội: Khẩn cấp di dời hơn 120 người dân xã Tây Phương trước nguy cơ sạt lở núi

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Tây Phương đang ở mức cao, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã quyết định di dời khẩn cấp 31 hộ dân, với hơn 120 nhân khẩu đến nơi an toàn trong đêm 30/9.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

Pháp luật

Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án; người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Sơn Trà-Đà Nẵng thoát chết trong gang tấc nhờ điều này bất ngờ xảy ra
Nhà nông

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Sơn Trà-Đà Nẵng thoát chết trong gang tấc nhờ điều này bất ngờ xảy ra

Nhà nông

Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa được người dân kịp thời giải cứu sáng 30/9, sau khi mắc bẫy thú khiến chân bị thương không thể di chuyển.

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói
Kinh tế

Sáng nay (1/10), diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công thương - Lắng nghe nông dân nói

Kinh tế

Hôm nay ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động
Nhà đất

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động

Nhà đất

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu giúp hàng vạn lao động vừa sức tiếp cận nhà, thay vì “mắc kẹt” giữa thị trường nhà ở xã hội và thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU
Nhà nông

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu đến 15/11 chấm dứt tình trạng khai thác IUU

Nhà nông

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chiều 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm "tuyên chiến" với tình trạng này và đến 15/11/2025 phải chấm dứt.

TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD
Nhà đất

TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD

Nhà đất

UBND TP. HCM vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên, quy mô gần 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD).

