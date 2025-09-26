Sau thành công của Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, chiều 26/9, Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO đã chính thức phát động cuộc thi năm học 2025-2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO năm học 2025-2026, cho biết: “AIMO là sân chơi toán học quốc tế uy tín, một giải thưởng về toán học quốc tế danh giá của khu vực Châu Á mà Việt Nam tham gia và nhanh chóng ghi dấu bằng nhiều thành tích. Điểm đặc biệt của kỳ thi dành cho thí sinh làm toán bằng tiếng Anh, giúp các em tiếp cận tri thức toàn cầu và rèn luyện khả năng hội nhập".



Ban tổ chức cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026. Ảnh: TPO

AIMO năm học 2025-2026 dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được triển khai theo một lộ trình liên thông bốn cấp độ, bảo đảm vừa rộng mở cơ hội tham gia, vừa sàng lọc được các nhân tố nổi trội.

Mở đầu lộ trình là Vòng Sơ loại thi theo hình thức trực tuyến diễn ra trên quy mô toàn quốc từ tháng 11/2025 đến tháng 12/2025, chia thành 3 đợt thi. Mỗi thí sinh chỉ được thi 1 đợt. Thí sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn đi tiếp vào vòng Khu vực: tổ chức trong tháng 3/2026 tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam theo hình thức trực tiếp. Vòng Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra trước 20/4/2026, tổ chức tại Hà Nội và/hoặc TP.HCM.

Đích đến của lộ trình là Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, tổ chức từ ngày 1-5/8/2026. Địa điểm tổ chức sẽ do Tổ chức AIMO quốc tế công bố.



Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội - Đồng Trưởng Ban Tổ chức: “Toán học giữ vai trò nền tảng trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, đồng thời là công cụ quan trọng để rèn luyện tư duy logic. Việc tổ chức các kỳ thi không chỉ khơi gợi tình yêu Toán học ở học sinh THCS, THPT mà còn khẳng định vai trò của AIMO như một môi trường học thuật uy tín, nơi học sinh Việt Nam có thể tỏa sáng và hội nhập cùng bạn bè quốc tế”.



Vinh danh các thí sinh đạt thành tích cao năm 2024. Ảnh: TPO

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019.

Năm 2024, em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, xuất sắc giành giải Quán quân (Champion) của kỳ thi, giữa hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.