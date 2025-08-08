Phát hiện 1 tấn sụn gà bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường

Chở sụn gà bẩn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 8/8, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, trong quá trình tuần tra, tổ công tác thuộc Phòng đã phát hiện một phương tiện chở số lượng lớn sụn gà không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số sụn gà được lực lượng Phòng CSGT Công an TP.Huế phát hiện trên xe khách đều đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: H.N.

Cụ thể, vào khoảng 11h40 ngày 8/8, tại km 800+500 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, TP.Huế, tổ công tác thuộc phòng CSGT Công an TP.Huế phát hiện xe ô tô khách mang thương hiệu Yến Hải, gắn biển số Lào un2359, chạy hướng Bắc – Nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng CSGT yêu cầu tài xế Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) mở khoang xe khách và phát hiện có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang qua lớp nilon.

Đã có khoảng 1 tấn sụn gà được phát hiện trên xe khách mang biển số Lào. Ảnh: H.N.

Trong các thùng xốp này đựng sụn gà có tổng trọng lượng khoảng 1 tấn, đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với CSGT, tài xế Nguyễn Văn Khoa khai nhận 19 thùng sụn gà nêu trên được chở từ cửa khẩu Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ.

Hiện Phòng CSGT đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế tiếp tục xác minh làm rõ.