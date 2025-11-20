Phát triển rau, hoa tại Tuyên Quang: Lời giải cho bài toán từ manh mún đến chuỗi giá trị tỷ đồng

Đánh thức tiềm năng trồng rau, hoa

Mới đây, tại xã Quản Bạ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo khuyến nông với chủ đề “Phát triển sản xuất rau, hoa” năm 2025.

Hội thảo không chỉ là dịp tổng kết các con số, mà còn là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân cùng ngồi lại, tìm hướng đi mới mẻ nhằm nâng cao giá trị nông sản tỉnh nhà.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khuyến nông “Phát triển sản xuất rau, hoa” năm 2025. Ảnh: Trần Kế.

Tuyên Quang từ lâu được thiên nhiên ưu đãi với địa hình đa dạng, trải dài từ vùng trung du đến núi đất và núi đá cao. Sự phân hóa khí hậu này tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho các loại cây trồng ôn đới, dược liệu và đặc biệt là rau, hoa.

Số liệu thống kê cho thấy, bức tranh nông nghiệp của tỉnh đang có những mảng màu sáng. Tổng diện tích sản xuất rau, hoa bình quân hàng năm đạt gần 32.000 ha, trong đó rau đậu các loại chiếm chủ đạo với hơn 30.000 ha và gần 169 ha hoa.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Trần Kế.

Không chỉ dừng lại ở diện tích, nhiều "thủ phủ" rau hoa đã hình thành, đem lại thu nhập cao cho người dân tại các khu vực như: Sơn Dương, Nà Hang, Bình Ca, An Tường hay các vùng liên kết lân cận như Quản Bạ, Đồng Văn...

Điểm sáng thực tế: Các mô hình chuyên canh đang chứng minh hiệu quả vượt trội. Tiêu biểu như vùng rau an toàn, hữu cơ tại phường An Tường (18 ha) mang lại thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm; hay mô hình trồng rau an toàn của HTX Ninh Thái (xã Thái Hòa). Những con số này là minh chứng rõ nét cho thấy: Nếu làm bài bản, đất sẽ không phụ công người.

Nút thắt manh mún và cơn khát hạ tầng

Mặc dù sở hữu những mô hình điểm ấn tượng, nhưng nhìn vào thực tế tổng thể, nền sản xuất rau hoa của tỉnh vẫn đang đối mặt với những rào cản cố hữu của nông nghiệp vùng cao.

Vùng trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Quản Bạ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tại hội thảo, một thực trạng đáng suy ngẫm đã được các đại biểu chỉ rõ: Phần lớn diện tích canh tác vẫn trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ. Đây là lý do khiến việc áp dụng khoa học kỹ thuật đồng bộ trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, câu chuyện "được mùa mất giá" vẫn lơ lửng khi mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua thương lái, thiếu các hợp đồng bao tiêu ổn định, khiến đầu ra nông sản bấp bênh.

Hơn nữa, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp đà phát triển. Vùng cao thiếu nước, thiếu điện, giao thông trắc trở, cộng với việc nông dân "khát" vốn và khó tiếp cận tín dụng ưu đãi...



Để giải quyết những điểm yếu trên, Hội thảo khuyến nông năm 2025 đã xác định những mũi nhọn đột phá, chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau: Đẩy mạnh ứng dụng nhà lưới, nhà màng, công nghệ tưới nhỏ giọt và giám sát môi trường tự động. Đặc biệt, các đại biểu cho rằng, cần chuẩn hóa quy trình VietGAP và xem đây là yêu cầu bắt buộc, chứ không phải khuyến khích như trước kia, để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm.

Xây dựng mối liên kết "4 nhà" chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ. Chỉ khi có hợp đồng bao tiêu, nông dân mới yên tâm sản xuất và doanh nghiệp mới có vùng nguyên liệu ổn định.

Chú trọng khâu sơ chế, bảo quản sau thu hoạch để gia tăng giá trị nông sản, tránh tình trạng bán thô giá rẻ. Đồng thời, tập trung xây dựng thương hiệu để rau, hoa Tuyên Quang.

Với những giải pháp được đưa ra tại hội thảo cùng với sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, kỳ vọng ngành hàng rau, hoa của tỉnh sẽ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thực sự trở thành "chìa khóa" xóa nghèo và làm giàu cho nông dân vùng cao.