Anh Hầu Văn Nối, thôn Lão Nhiêu, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang làm giàu từ nuôi dê. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh nông dân Tuyên Quang bỏ phố về quê nuôi dê, nuôi ốc

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó thuộc xã Phú Lương (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũ), cũng như nhiều thanh niên vùng quê nông thôn khác, anh Hầu Văn Nối đã từng bôn ba vào Nam ra Bắc tìm việc làm trong các Công ty để có thu nhập.

Anh Nối kể, đó là những tháng ngày bươn trải, làm thuê đủ nghề, với hy vọng tích lũy được chút vốn. Làm việc trong môi trường ở các thành phố lớn, cuối cùng, anh nhận ra một điều cốt lõi, tiềm năng về đất đai và khí hậu ở quê nhà mới là tài sản lớn nhất cần được phát huy.

“Trước khi chưa lập gia đình, tôi đi khắp nơi. Nhưng sau này nghĩ lại, mình có đất, có sức lao động, sao không về làm giàu trên chính quê mình?”. Anh Nối tâm sự.

Sau khi trở về địa phương và lập gia đình, với kinh nghiệm và vốn sống tích lũy được, anh Nối quyết định chọn cho bản thân mình hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Thay vì chỉ trông chờ vào cây lúa hay cây lâm nghiệp truyền thống, anh mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả giá trị cao và chăn nuôi dê sinh sản.

Với diện tích 4ha cây bạch đàn sẵn có, mang lại nguồn thu ổn định 100 triệu đồng/ha sau mỗi chu kỳ thu hoạch, anh Nối có nguồn vốn để đầu tư sang một số mô hình kinh tế hiệu quả khác.

Năm 2017, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ, gia đình anh Nối được tiếp cận thêm được nguồn vốn hỗ trợ xây dựng mô hình tưới nhỏ giọt. Với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng để mua hệ thống ống dây, máy bơm và van nhỏ giọt lắp đặt trên gần 1ha ổi lê Đài Loan.

Nhờ chăn nuôi dê, gia đình anh Nối đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo anh Nối, hệ thống tưới nhỏ giọt này đã góp phần quan trọng trong việc tưới ẩm đất, giúp cây ổi sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Mô hình không chỉ tiết kiệm nước, mà còn giúp gia đình anh Nối chủ động hoàn toàn về nguồn nước, đảm bảo ổi ra hoa, đậu quả theo đúng ý mình, chất lượng đồng đều hơn.

Song song với công nghệ tưới, mô hình trồng ổi lê của gia đình anh còn đang triển khai thực hiện áp dụng theo hướng VietGAP. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng, mà còn mở rộng đầu ra, giúp sản phẩm có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường.

Nhờ sự đầu tư bài bản này, ổi lê Đài Loan của anh Nối đạt năng suất cao, mỗi vụ thu hoạch từ 4-5 tấn quả ổi, trở thành một nguồn thu nhập ổn định và là minh chứng cho hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao quy mô hộ gia đình.

Chăn nuôi dê, nuôi ốc nhồi, cứ bán là có người mua, tiền cầm tay

Điểm nổi bật nhất trong mô hình kinh tế của anh Nối chính là khả năng liên kết chuỗi sản xuất khép kín, tối ưu hóa nguồn lực.

Từ nguồn vốn vay chính sách và hỗ trợ tập huấn kỹ thuật từ xã, anh Nối mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi dê sinh sản. Hiện tại, đàn dê của anh có 26 con dê con, trong đó, có 12 con dê cái sinh sản.

Với lợi thế dê sinh sản mỗi lần đẻ 2 con, mỗi năm gia đình anh Nối có thể xuất chuồng 2 – 3 lần, cung cấp gần 1 tấn dê thịt, dê giống ra thị trường. Với mức giá ổn định từ 130−160 nghìn đồng/kg, nuôi dê đã mang về cho gia đình anh hơn 100 triệu đồng/năm.



Mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Hầu Văn Nối, thôn Lão Nhiêu, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Không dừng lại ở việc chăn nuôi dê núi, năm 2023, nhận thấy mô hình nuôi ốc nhồi mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn, anh Nối tận dụng diện tích ao mở rộng sang mô hình nuôi ốc nhồi, với hơn 2.000m2.

Điều đặc biệt là ốc nhồi là loại ăn tạp nên thức ăn cho ốc nhồi lại chính là phế phẩm nông nghiệp sẵn có như: quả mít, bí đỏ, đu đủ, bèo… Các phụ phẩm từ vườn đã được tận dụng tối đa để tạo ra một nguồn thu nhập mới.

Anh Nối bảo: Nuôi ốc nhồi là loại thực phẩm được thị trường ưa chuộng, kỹ thuật nuôi và cách chăm sóc khá đơn giản, không tốn nhiều công.

Tuy nhiên, để ốc nhồi sinh trưởng và phát triển tốt, ao phải có nguồn nước sạch và có khả năng cấp, thoát nước thuận lợi. Đồng thời, thả bèo tấm, các loại rong đuôi chồn,... tạo thức ăn tự nhiên trong ao cho ốc.

Riêng năm nay, với 2 lứa thu hoạch, đạt 2 tấn ốc nhồi, giá bán 55−60 đồng/kg, mô hình này đã mang về cho gia đình anh trên 100 triệu đồng.



Ốc nhồi được nhiều người dân ưa chuộng. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ một thanh niên bươn chải, anh Hầu Văn Nối đã trở thành “triệu phú” nông dân ở vùng quê nông thôn mới và hỗ trợ con ốc, dê giống cho bà con nuôi để làm giàu.



Rời thôn Lão Nhiêu, xã Phú Lương, chúng tôi vẫn không quên câu nói của anh Nối: "Tôi muốn mô hình của gia đình tôi được mọi người biết đến và học tập làm theo để nhân rộng, giúp bà con có thêm thu nhập, không phải rời quê hương đi làm ăn xa".

Hình ảnh về một người nông dân Sán Chay đầy tự tin, dám nghĩ, dám làm, biết tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương để biến những bãi đất hoang sơ thành vườn cây, chuồng trại trù phú thắp lên ngọn lửa khát khao đổi đời cho nhiều bà con dân tộc Sán Chay khác trên địa bàn xã Phú Lương.