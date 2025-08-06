Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc "chim sa, cá lặn" đến mức nào?

Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phụ nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng là hình mẫu người vợ lý tưởng với nhiều đức tính được ca ngợi như dịu dàng, nhu mi và nhan sắc đẹp một cách đặc biệt. Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây đến với xứ Phù Tang, người ta đã may mắn ghi lại được những tấm ảnh quý giá về con người Nhật Bản. Trong đó, có không ít ảnh chụp tiết lộ nhan sắc của các phi tần cũng như mỹ nhân, geisha, những nhà nữ khoa học, bác sĩ… và cuộc sống thường ngày của họ.
Phụ nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng là hình mẫu người vợ lý tưởng với nhiều đức tính được ca ngợi như dịu dàng, nhu mi và nhan sắc đẹp một cách đặc biệt. Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây đến với xứ Phù Tang, người ta đã may mắn ghi lại được những tấm ảnh quý giá về con người Nhật Bản. Trong đó, có không ít ảnh chụp tiết lộ nhan sắc của các phi tần cũng như mỹ nhân, geisha, những nhà nữ khoa học, bác sĩ… và cuộc sống thường ngày của họ.
Kusumoto Ine là nữ bác sĩ Tây y đầu tiên của Nhật Bản, rất được hoàng hậu và các vương phi hoàng tộc tin tưởng. Kusumoto Ine đã có đóng góp rất nhiều vào việc khuyến khích nữ giới nước này đi học. Cô còn biên dịch, chuyển ngữ nhiều sách phương Tây ra tiếng Nhật. Ngoài ra, Ine rất thông thạo các môn học tự nhiên. Dù giỏi giang, song cuộc đời Kusumoto Ine là một câu chuyện buồn. Cô đã bị thầy giáo lạm dụng khi còn đi học và sinh ra một bé gái. Điều này khiến Ine có sự ám ảnh nhất định với nam giới, cô sống độc thân suốt đời, làm mẹ đơn thân nuôi con trong lúc xoay xở học y.
Tazawa Inafune là một nhà văn tài năng của Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc đời Tazawa Inafune ứng với câu nói "tài hoa bạc mệnh". Thuở nhỏ, nữ văn sĩ trải qua cảnh bần hàn đến mức cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Sau khi kết hôn, cô vẫn phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, người bạn đời ngoại tình, mâu thuẫn với nhà chồng và mắc bệnh lao phổi. Nỗi chán ghét cuộc sống được nữ văn sĩ thể hiện rất rõ trong các tác phẩm truyện thơ của mình.
Yamakawa Sutematsu có một gia thế rất hiển hách, cô xuất thân từ tầng lớp võ sĩ đạo. Khác với nhiều phụ nữ thời bấy giờ, Sutematsu đã hiểu được rằng Nhật Bản sẽ mãi nghèo nàn lạc hậu nếu phụ nữ Nhật không được tiếp cận với văn minh phương Tây. Cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Nhật hoàng Minh Trị đã lựa chọn Yamakawa Sutematsu để cử đi du học 10 năm tại Mỹ. Cô là người phụ nữ Nhật đầu tiên có bằng đại học. Sau khi về nước, Yamakawa Sutematsu đã góp phần không nhỏ vào cải cách duy tân bằng việc mở trưởng học dạy ngoại ngữ (ngày nay là Đại học Tsuda).
Vệ Thanh được xem là một trong các đại danh tướng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc cùng với Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi và Từ Đạt, do có công đánh quân rợ phía bắc mở rộng bờ cõi cho nhà Hán và là tấm gương sáng cho các tướng lĩnh đời sau.