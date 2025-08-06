Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 06/08/2025

Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc "chim sa, cá lặn" đến mức nào?

Thứ tư, ngày 06/08/2025
Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây đến với xứ Phù Tang, người ta đã may mắn ghi lại được những tấm ảnh quý giá về con người Nhật Bản.
Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc "chim sa, cá lặn" đến mức nào?

Phụ nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng là hình mẫu người vợ lý tưởng với nhiều đức tính được ca ngợi như dịu dàng, nhu mi và nhan sắc đẹp một cách đặc biệt. Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây đến với xứ Phù Tang, người ta đã may mắn ghi lại được những tấm ảnh quý giá về con người Nhật Bản. Trong đó, có không ít ảnh chụp tiết lộ nhan sắc của các phi tần cũng như mỹ nhân, geisha, những nhà nữ khoa học, bác sĩ… và cuộc sống thường ngày của họ.

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 1.
Nữ bác sĩ Kusumoto Ine

Kusumoto Ine là nữ bác sĩ Tây y đầu tiên của Nhật Bản, rất được hoàng hậu và các vương phi hoàng tộc tin tưởng. Kusumoto Ine đã có đóng góp rất nhiều vào việc khuyến khích nữ giới nước này đi học. Cô còn biên dịch, chuyển ngữ nhiều sách phương Tây ra tiếng Nhật. Ngoài ra, Ine rất thông thạo các môn học tự nhiên. Dù giỏi giang, song cuộc đời Kusumoto Ine là một câu chuyện buồn. Cô đã bị thầy giáo lạm dụng khi còn đi học và sinh ra một bé gái. Điều này khiến Ine có sự ám ảnh nhất định với nam giới, cô sống độc thân suốt đời, làm mẹ đơn thân nuôi con trong lúc xoay xở học y.

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 2.
Nhà văn Tazawa Inafune

Tazawa Inafune là một nhà văn tài năng của Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc đời Tazawa Inafune ứng với câu nói "tài hoa bạc mệnh". Thuở nhỏ, nữ văn sĩ trải qua cảnh bần hàn đến mức cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Sau khi kết hôn, cô vẫn phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, người bạn đời ngoại tình, mâu thuẫn với nhà chồng và mắc bệnh lao phổi. Nỗi chán ghét cuộc sống được nữ văn sĩ thể hiện rất rõ trong các tác phẩm truyện thơ của mình.

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 3.
Yamakawa Sutematsu - Nữ du học sinh đầu tiên của Nhật Bản, người sáng lập Đại học Tsuda

Yamakawa Sutematsu có một gia thế rất hiển hách, cô xuất thân từ tầng lớp võ sĩ đạo. Khác với nhiều phụ nữ thời bấy giờ, Sutematsu đã hiểu được rằng Nhật Bản sẽ mãi nghèo nàn lạc hậu nếu phụ nữ Nhật không được tiếp cận với văn minh phương Tây. Cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Nhật hoàng Minh Trị đã lựa chọn Yamakawa Sutematsu để cử đi du học 10 năm tại Mỹ. Cô là người phụ nữ Nhật đầu tiên có bằng đại học. Sau khi về nước, Yamakawa Sutematsu đã góp phần không nhỏ vào cải cách duy tân bằng việc mở trưởng học dạy ngoại ngữ (ngày nay là Đại học Tsuda).

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 4.
Nữ văn sĩ Ichiyo Higuchi - Người có đóng góp quan trọng cho thơ ca Nhật Bản, được chọn in hình trên tờ tiền 5000 yên

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 5.
Vương phi Itsuko, con gái bà sau này trở thành thái tử phi Hàn Quốc

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 6.
Vương phi Masako

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 7.
Vợ và con gái một hầu tước

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 8.
Geisha Mutsu Ryōko, cô có xuất thân dòng dõi samurai

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 9.
Một oiran (kỹ nữ)

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 10.
Các maiko đang tập luyện làm geisha

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 11.
Teiko Aoi - Đại mỹ nhân Tokyo thời Minh Trị

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 12.
Một cô giáo trung học trên tờ nhật báo Asahi Shinbun

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 13.
Một geisha đánh trống

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 14.
Một bé gái ở Nagasaki

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 15.
Saitou Kichi - Một gái bán hoa nổi tiếng thời Minh Trị, cô bị người Nhật kì thị vì đã kết hôn với người Tây

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 16.
Hoàng hậu Shoken, vợ thiên hoàng Minh Trị

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 17.
Hình ảnh thời trẻ của hoàng hậu Nagako (mẹ đẻ thượng hoàng Akihito hiện nay) - vị hoàng hậu thọ nhất trong lịch sử Nhật Bản. Bà nổi tiếng vì đối xử rất cay nghiệt với con dâu Michiko

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 18.
Thái tử phi Michiko

Nhan sắc chim sa cá lặn của các phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 - Ảnh 19.
Tấm ảnh một người dân yêu đời

