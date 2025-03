Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10: Bí ẩn về gia thế của Park Hyung Sik, "ông trùm phản diện" lật mặt?

Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9, Heo Il Do (Lee Hae Young) - con rể của Chủ tịch Tập đoàn Daesan đến bệnh viện để "xử lý" Seo Dong Ju (Park Hyung Sik đóng) theo lời của Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng). Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, Heo Il Do phát hiện ra con trai Heo Tae Yun đến thăm Dong Ju. "Tại sao bố của em lại để anh rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy? Tại sao hôm đó ông ấy không gọi cấp cứu? Em không thể hiểu được. Nếu anh mà cứ như vậy, không tỉnh lại thì em sẽ phát điên. Cho nên, anh làm ơn tỉnh lại được không?", con trai của Heo Il Do bày tỏ.

Sau khi lắng nghe những tâm sự của con trai, Heo Il Do bối rối. Ông ta tạm thời từ bỏ ý định sát hại Giám đốc Seo thì phát hiện anh đối mặt với nguy hiểm, bị người của Yeom Jang Seon truy sát. Thời điểm này, Il Do chọn cách cứu Dong Ju.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9: Heo Il Do (Lee Hae Young) phát hiện ra con trai Heo Tae Yun đến thăm Dong Ju. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Ở diễn biến khác, sức khỏe của ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Tập đoàn Daesan khiến các con lo lắng khi ông đi chân trần khỏi nhà. May mắn, ông được con trai riêng đưa về nhà trước sự chứng kiến của mọi người trong gia đình.

Phía Seo Dong Ju, anh tìm đến tận nhà khiến ông Yeom Jang Seon ngỡ ngàng. Dù muốn trừ khử Giám đốc Seo nhưng ông Yeom không thể không nghe lời người quyền lực đứng sau: "Cậu ấy (Seo Dong Ju - PV) có thể cao chạy xa bay với số tiền trong tài khoản ở Thụy Sĩ. Nhưng cậu ấy đã mang tất cả số tiền đó trở về và nhờ tôi giúp làm hòa với ông. Yeom Jang Seon, từ nay trở đi hãy để cho Giám đốc Seo Dong Ju quản lý số tiền đó. Nếu ông gây khó dễ cho Giám đốc Seo thì tôi xem đó là lời tuyên chiến chống lại tôi".

Khép lại phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 9, Seo Dong Ju có cuộc trò chuyện với Heo Il Do. Giám đốc Seo cho biết sẽ "lợi dụng điểm yếu" của Il Do khi ông ta không ít lần muốn sát hại anh. Ngoài ra, Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) không ngần ngại trở về nhà ông Yeom Jang Seon. "Dong Ju đừng lo cho em, em sẽ ở nơi an toàn nhất", Eun Nam bày tỏ.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10: Bí ẩn về gia thế của Park Hyung Sik, "ông trùm phản diện" ấp ủ âm mưu mới

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10 lên sóng vào tối 22/3 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ phân cảnh Heo Il Do bị Yeom Jang Seon chỉ trích vì liên tiếp hành động thất bại. "Tất cả những chuyện này xảy ra vì cậu không thể "xử lý" được Seo Dong Ju", Yeom Jang Seon nói.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10: Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) muốn chiếm Tập đoàn Daesan của ông Cha Gang Cheon. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

"Ông trùm phản diện" họ Yeom lật mặt khi dự định chiếm Tập đoàn Daesan dù trước đó ông ta từng hợp tác với Cha Gang Cheon - Chủ tịch Tập đoàn này. Tuy nhiên, việc Giám đốc Seo đã trở lại làm việc tại tập đoàn sau biến cố mất trí nhớ được cho là vật cản khiến "ông trùm phản diện" khó có thể đạt được mục đích này.

Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10, thân phận thật sự của Seo Dong Ju khiến người xem không khỏi tò mò. Theo đó, những thành viên trong nhóm sát thủ bị Giám đốc Seo bắt đã tiết lộ bí mật về bố đẻ của anh: "Tôi biết rất rõ về bố của cậu đấy".

Vậy bố của Seo Dong Ju là ai? Yeo Eun Nam liệu có thật sự an toàn khi trở về nhà "ông trùm phản diện" từng muốn sát hại cô?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối 22/3.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 10: Bí ẩn về gia thế của gia thế của Park Hyung Sik. (Nguồn clip: Instagram sbsdrama.official)



Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) bắt đầu lên sóng tập đầu tiên vào tối 21/2 (giờ Hàn Quốc) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim thuộc đề tài báo thù, tranh đấu quyền lực của đạo diễn Jin Chang Gyu, với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám gồm: Huh Joon Ho (đóng vai Yum Jang Sun), Park Hyung Sik (đóng vai Seo Dong Joo), Hong Hwa Yeon (đóng vai Yeo Eun Nam)...



Nội dung của bộ phim Buried Hearts xoay quanh câu chuyện về Seo Dong Ju (Park Hyung Sik đóng) - người hack được một tài khoản quỹ đen trị giá 2.000 tỉ won (khoảng 1,4 tỷ USD), sau đó bị thế lực bí ẩn âm mưu sát hại. Câu chuyện phức tạp hơn khi anh sống sót nhưng lại mất đi trí nhớ sau biến cố trong khi thế lực bí ẩn kia không biết số tiền 2.000 tỉ won đã bị đánh cắp.

Nam chính phim Buried Hearts là Seo Dong Ju (Park Hyung Sik đóng) sở hữu vẻ ngoài điển trai, tài năng xuất chúng, anh tự tin làm tốt cả trong công việc và có chuyện tình cảm với bạn gái Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng). Tuy nhiên, Seo Dong Ju không ngờ, Yeo Eun Nam là cháu gái Tập đoàn Daesan. Cô chấp nhận cuộc hôn theo sự sắp đặt của gia đình.

Bộ phim Buried Hearts không chỉ là cuộc đấu trí giữa các thế lực đối đầu mà còn là hành trình khám phá bản thân, đối mặt với quá khứ... Với những tình tiết bất ngờ và những bí ẩn chồng chất, phim Trái tim chôn vùi hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một hành trình đầy kịch tính, khó có thể rời mắt.