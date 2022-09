Phim mới của "Ma tốc độ" Nicolas Cage

Sau một chuỗi thành công, Nicolas Cage tham gia vào dàn diễn viên của bộ phim hài "Dream Scenario" của hãng phim A24, đơn vị mới đạt được thành công cùng "Everything Everywhere All At Once", "Uncut Gem", "Euphoria"... Được viết và đạo diễn bởi Kristoffer Borgli, bộ phim sắp tới sẽ được sản xuất dưới sự điều hành của Square Peg, công ty sản xuất được thành lập bởi Lars Knudsen và Ari Aster, giám đốc đứng sau hai dự án đáng chú ý nhất của A24 là Hereditary và Midsommar.

Sau khi ký hợp đồng đầu tiên với hãng phim vào năm ngoái, Aster cũng đang mong chờ sự ra mắt của "Disappointment Blvd.", bộ phim mới nhất của anh dưới cái tên hãng phim A24 với sự tham gia của nam diễn viên kỳ cựu Joaquin Phoenix được mô tả là một bộ phim hài - kinh dị.

Theo Deadline, Nicolas Cage đã chính thức gia nhập dàn diễn viên của "Dream Scenario". Rất ít thông tin về bản chất vai trò mới của nam diễn viên hoặc câu chuyện đằng sau dự án, mặc dù các nguồn tin mô tả đây là một bộ phim hài. Các chi tiết khác xung quanh bộ phim vẫn chưa được cung cấp, mặc dù Jacob Jaffke và Tyler Campellone cũng sẽ sản xuất.

Hiện đang tận hưởng "sự hồi sinh" lớn trong sự nghiệp, vai diễn mới nhất của Nicolas Cage xuất hiện chỉ vài tháng sau khi bộ phim hài "The Unbearable Weight of Massive Talent" của Tom Gormican phát hành. Trong đó, anh được ca ngợi vì đã thể hiện mình cùng với Pedro Pascal với tư cách là một triệu phú. Không kém phần nổi tiếng với vai diễn một nông dân trồng nấm ẩn dật trong bộ phim truyền hình từng đoạt giải thưởng Pig, Cage cũng sẽ lần đầu tiên lấn sân sang thể loại phim phương Tây vào tháng 9 này với "Butcher's Crossing". Trong khi khán giả chờ đợi các tình tiết trong "Dream Scenario", họ có thể đợi để xem Nicolas Cage vào vai Dracula trong bộ phim kinh dị - hài "Renfield" sẽ ra rạp vào ngày 14/4 năm sau.

Nicolas Cage sinh ra trong gia đình hoàng gia Hollywood. Anh là cháu ruột của nhà làm phim Francis Ford Coppola - người nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: "Rumble Fish", "Peggy Sue Got Married"...

Những năm 1990, Nicolas Cage trở thành sao hạng A sau khi nhận giải Oscar với vai diễn trong "Leaving Las Vegas". Một số bộ phim ăn khách sau đó như: "Ma tốc độ", "Face/Off", "Con Air"... đưa anh trở thành ngôi sao của dòng phim hành động.