Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 07:15 GMT+7

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm rõ “hiểu nhầm” về việc di dời các trường đại học khỏi nội đô

+ aA -
Thành An Thứ bảy, ngày 18/10/2025 07:15 GMT+7
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố chỉ di dời phần đào tạo chính quy ra ngoại thành, đồng thời phát triển khu đại học tập trung Hòa Lạc để giảm áp lực nội đô và thúc đẩy không gian tri thức phía Tây Thủ đô.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chỉ di dời phần đào tạo sinh viên ra khỏi nội đô

Tại buổi họp báo sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không có nghĩa là “xóa trắng” hay di dời toàn bộ các trường.

Theo ông Phong, Hà Nội chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy - nơi tập trung đông sinh viên ra khỏi khu vực nội đô. Các trường đại học vẫn được giữ lại trong nội đô, tiếp tục đóng vai trò trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.

“Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội trở thành thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông cho rằng, việc một số ý kiến hiểu rằng Hà Nội sẽ di dời toàn bộ các trường đại học là “hiểu nhầm”. Việc di dời được thực hiện từng bước, gắn với quy hoạch không gian đô thị và phát triển các khu đại học tập trung ở ngoại thành.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hoàng Thành.

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, TP đang triển khai khoảng 300ha đất tại Hòa Lạc để phát triển khu đại học tập trung, phục vụ việc di dời cơ sở đào tạo ra khỏi nội đô.

Khu vực này sẽ gắn kết với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, hình thành đô thị đại học và khoa học công nghệ phía Tây Thủ đô.

Đây là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển không gian Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm, tránh tập trung dân cư quá mức vào khu vực nội đô.

Ba vùng phát triển chính được xác định gồm: Phía Tây: Đô thị vệ tinh Hòa Lạc - hạt nhân là khu công nghệ cao và đại học tập trung.

Phía Bắc: Đô thị Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ), hướng tới xây dựng Thành phố thông minh; phía Nam: Đô thị Phú Xuyên, gắn với trung tâm trung chuyển hàng hóa và ga đầu mối quốc gia Ngọc Hồi.

Khép kín các tuyến vành đai, hồi sinh các dòng sông nội đô

Cũng tại buổi họp báo, ông Phong khẳng định trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Nội quyết tâm giải quyết các vấn đề tồn tại trong nhiệm kỳ cũ và 4 vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

Ông Phong cho biết trong quá trình triển khai, Thành ủy Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm tới các nhóm vấn đề lớn còn tồn tại này và đã được nhận diện rõ trong quá trình tổng kết nhiệm kỳ XVII. Các giải pháp cụ thể đã được đưa vào chương trình hành động để từng bước khắc phục cơ bản 4 nội dung trọng tâm này trong giai đoạn tới.

"Lần này thành phố đặt ra quyết tâm chính trị rất cao với nỗ lực lớn, để tập trung giải quyết căn cơ những vấn đề đó", ông Phong nhấn mạnh và cho biết, thực tế thời gian qua, thành phố đã từng bước triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Một góc sông Tô Lịch nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hưng

Về giảm ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang triển khai 7 dự án giao thông lớn nhằm giảm ùn tắc và mở rộng kết nối vùng. “Chưa bao giờ trong thời gian ngắn, thành phố triển khai với khối lượng công việc lớn như vậy”, ông nói.

Theo ông Phong, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là khép kín hệ thống vành đai 1, 2, 2,5, 3,5, 4 và khởi công vành đai 5, đồng thời đẩy nhanh các tuyến đường sắt đô thị. Tuyến số 5 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) đã khởi công, tuyến số 2 (Văn Cao – Hòa Lạc) đang được chuẩn bị; hướng tới hoàn thành khoảng 10 tuyến metro vào năm 2035.

Một trong những ưu tiên lớn khác của Hà Nội là xử lý ô nhiễm sông hồ và không khí. Theo ông Phong, TP đã xây dựng đề án tổng thể phục hồi các dòng sông nội đô gồm: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, phấn đấu hoàn thành trước năm 2028.

Đối với các sông liên vùng như Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải, Hà Nội sẽ phối hợp với các tỉnh lân cận để xử lý đồng bộ.

“Đây là những vấn đề lớn, cần nguồn lực và quyết tâm cao, không thể giải quyết trong thời gian ngắn”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc xử lý ô nhiễm nguồn nước các dòng sông đòi hỏi sự phối hợp liên tỉnh, liên vùng, cùng vào cuộc mới có thể đạt hiệu quả cao.

Liên quan đến ô nhiễm không khí, ông Phong cho biết Hà Nội đã ban hành đề án riêng, tập trung triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ. TP đã xác định rõ các nguồn phát sinh ô nhiễm như giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt… và với mỗi nguồn ô nhiễm, thành phố sẽ có giải pháp riêng phù hợp.

Ba mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới của Hà Nội

Cũng tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy đã chuẩn bị hai chương trình công tác lớn làm cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội XVIII.

Đó là, Chương trình về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Hai chương trình hướng đến ba mục tiêu trọng tâm: Khắc phục căn bản các tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều nhiệm kỳ, trong đó có 4 vấn đề bức xúc được Tổng Bí thư chỉ rõ gồm: ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ và công tác quản lý đô thị.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 USD vào năm 2030, khẳng định vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, an sinh và môi trường sống bền vững cho người dân.

Tham khảo thêm

Hà Nội sắp xếp nhân sự lãnh đạo như thế nào sau Đại hội Đảng bộ khóa XVIII?

Hà Nội sắp xếp nhân sự lãnh đạo như thế nào sau Đại hội Đảng bộ khóa XVIII?

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Hà Nội phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy chính quyền

Hà Nội phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi thói quen, chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy chính quyền

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ

Sáng 16/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đã được đưa ra xem xét, cho ý kiến với nhiều điểm mới quan trọng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính thức vận hành "lá chắn số" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng

Tin tức
Chính thức vận hành 'lá chắn số' bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tin tức
Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong bị xuyên tạc lời nói, chỉ đạo

Tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong bị xuyên tạc lời nói, chỉ đạo

Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào khu chợ ở Đà Nẵng, tông người đi đường và cột điện mới dừng lại

Tin tức
Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào khu chợ ở Đà Nẵng, tông người đi đường và cột điện mới dừng lại

Đọc thêm

ĐT Việt Nam triệu tập gấp Đỗ Hoàng Hên trong tháng 11?
Thể thao

ĐT Việt Nam triệu tập gấp Đỗ Hoàng Hên trong tháng 11?

Thể thao

Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, tiền vệ Hendrio Araujo (nay mang tên Đỗ Hoàng Hên) được kỳ vọng sẽ sớm có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt hội quân tháng 11 tới.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại thủ đô
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại thủ đô

Thể thao

Tâm điểm của vòng 7 V.League 2025/2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy. Liệu tân HLV Harry Kewell có thể giúp các học trò chặn đứng chuỗi trận bất bại của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Thủ tướng Slovakia nói khi nào người Nga 'có thể quỳ gối'
Điểm nóng

Thủ tướng Slovakia nói khi nào người Nga "có thể quỳ gối"

Điểm nóng

Thủ tướng Slovakia Robert Fico, phát biểu tại quốc hội, đã chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Một đoạn trích của bài phát biểu đã được đăng trên trang Instagram của chính trị gia này.

Thứ cá 'ăn đáng sợ' này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo, nhận diện 10 loài cá nóc ăn vào nguy hiểm
Nhà nông

Thứ cá "ăn đáng sợ" này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo, nhận diện 10 loài cá nóc ăn vào nguy hiểm

Nhà nông

Ngày 17/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc.

Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10
Xã hội

Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10

Xã hội

Từ những nguyên liệu mộc mạc như lá cây, bìa carton cùng sự sáng tạo, thông minh của mình, những cô cậu học trò lớp 8/1 Trường THCS Võ Văn Ký (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã làm nên một chiếc thiệp đặc biệt, dành tặng các cô giáo nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hoa hậu Yến Nhi: 'Tôi hy vọng mình có vị trí ấn tượng tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025'
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi hy vọng mình có vị trí ấn tượng tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025"

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Hoa hậu Yến Nhi bày tỏ, cô đánh giá cao Miss Grand Tanzania và cho rằng đại diện này là một trong những ứng cử viên xứng đáng nhất cho vương miện Miss Grand International năm nay.

Cá đặc sản nuôi dày đặc trên sông, trong hồ mênh mang sóng nước Gia Lai, hễ xúc lên cả tấn, người ta cũng cân hết
Nhà nông

Cá đặc sản nuôi dày đặc trên sông, trong hồ mênh mang sóng nước Gia Lai, hễ xúc lên cả tấn, người ta cũng cân hết

Nhà nông

Nghề nuôi cá lồng bè-chủ yếu là các loại cá đặc sản đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây tỉnh Gia Lai (địa phận tỉnh Gia Lai trước thời điểm sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai), giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Biển Quảng Ngãi có loài 'cỏ dại' bổ dưỡng, mọc tốt um tùm dưới nước, dân đi cắt về phơi, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu
Nhà nông

Biển Quảng Ngãi có loài "cỏ dại" bổ dưỡng, mọc tốt um tùm dưới nước, dân đi cắt về phơi, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Nhà nông

Vùng biển Quảng Ngãi có nhiều bãi rong mơ phân bố dày đặc, giữ vai trò quan trọng cả về sinh thái lẫn kinh tế. Thế nhưng, khai thác tự phát nhiều năm qua khiến nguồn lợi rong mơ suy giảm.

Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu hiện tại
Điểm nóng

Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu hiện tại

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi ngừng bắn với Nga trên các tuyến đầu hiện tại. Ông đưa ra bình luận này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời kêu gọi tương tự trên mạng xã hội.

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?
Bạn đọc

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

Bạn đọc

Cán bộ phụ trách tuyển sinh, đào tạo trong các trường công lập sẽ phải luân chuyển công tác định kỳ theo quy định mới. Không chỉ riêng nhóm này, còn 6 vị trí khác cũng được liệt kê trong Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy cụ thể, đó là những vị trí nào?

'Đánh liều' nuôi động vật hoang dã có cặp mắt sáng long lanh, ông nông dân Quảng Ninh bán 20 triệu/cặp giống
Nhà nông

"Đánh liều" nuôi động vật hoang dã có cặp mắt sáng long lanh, ông nông dân Quảng Ninh bán 20 triệu/cặp giống

Nhà nông

Chỉ mới phát triển 1 năm, mô hình nuôi cầy vòi mốc (là một trong các loài động vật hoang dã, con đặc sản có nguồn gốc là động vật rừng, nuôi thương mại phải đăng ký) của ông Đỗ Hùng Đon, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh đã có thu nhập tốt, hiệu quả kinh tế cao, bán 20 triệu đồng/cặp cầy vòi giống (cùng họ với chồn hương).

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; xét xử vụ 'gà lôi trắng'
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; xét xử vụ "gà lôi trắng"
7

Pháp luật

Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; thông tin phiên xử vụ "gà lôi trắng"; phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò... là những tin nóng 24 giờ qua.

Gia Lai phê duyệt chủ đầu tư Khu đô thị Cát Khánh, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai phê duyệt chủ đầu tư Khu đô thị Cát Khánh, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Cát Khánh. Dự án có quy mô hơn 41 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối 'ra hàng nhỏ giọt' tạo cảm giác khan hiếm
Nhà đất

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối "ra hàng nhỏ giọt" tạo cảm giác khan hiếm

Nhà đất

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản sôi động trở lại với hàng loạt dự án mở bán, song “giấc mơ an cư” vẫn xa vời khi giá nhà leo thang, nguồn cung lệch pha và chiêu “ra hàng nhỏ giọt” tạo khan hiếm giả.

Khám phá biệt thự 3 tầng bố trí phòng khách và hồ bơi ở tầng 2 chỉ để ngắm trọn thiên nhiên
Nhà đất

Khám phá biệt thự 3 tầng bố trí phòng khách và hồ bơi ở tầng 2 chỉ để ngắm trọn thiên nhiên

Nhà đất

Trên khu đất hạn chế giữa phố thị, kiến trúc sư đã “nâng trái tim” ngôi nhà lên tầng 2, nơi phòng khách, bếp, phòng ăn và hồ bơi hòa làm một. Giải pháp này mở rộng tầm nhìn, tăng riêng tư và tạo nhịp sống gắn kết với thiên nhiên.

Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam
Nhà đất

Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam

Nhà đất

UBND phường Hà An (tỉnh Quảng Ninh) vừa phê duyệt quy hoạch phân khu cho khu vực liên danh Tập đoàn Vingroup và Vinhomes dự kiến phát triển đại đô thị sinh thái biển quy mô hơn 4.600 ha, giáp tuyến cao tốc đắt nhất Việt Nam.

Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư đi sứ Trung Hoa, khiến vua quan nhà Minh nể phục ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư đi sứ Trung Hoa, khiến vua quan nhà Minh nể phục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư” thì từ khoa thi đầu tiên năm 1075 thời Lý đến khoa thi năm 1736 thời hậu Lê, nước ta có 55 vị trạng nguyên, trong đó có 4 vị là “Lưỡng quốc Trạng nguyên”, trong đó có Nguyễn Nghiêu Tư.

Chu Nguyên Chương ra tay với công thần Lam Ngọc: 15.000 người bị xử chém
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương ra tay với công thần Lam Ngọc: 15.000 người bị xử chém

Đông Tây - Kim Cổ

Bi kịch của Lam Ngọc là một minh chứng rõ nét cho sự nghi kỵ tột độ của Chu Nguyên Chương đối với công thần, khi từ vị “ngũ hổ thượng tướng” lừng lẫy, Lam Ngọc bị vu oan mưu phản, tru di tam tộc, kéo theo hơn 15.000 người bị giết trong một vụ án rung chuyển lịch sử – “Lam Ngọc án”, một trong “Hồng Vũ tứ đại án” khét tiếng.

Doanh nghiệp Việt 'chạm chân' vào công nghiệp hàng không khi bắt tay với các ông lớn Nhật Bản
Kinh tế

Doanh nghiệp Việt "chạm chân" vào công nghiệp hàng không khi bắt tay với các ông lớn Nhật Bản

Kinh tế

Với mức tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, thị trường và ngành hàng không Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ từ Nhật Bản bỏ vốn đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngân hàng ACB thông tin 'nóng' về kết luận của Thanh tra Chính phủ
Kinh tế

Ngân hàng ACB thông tin "nóng" về kết luận của Thanh tra Chính phủ

Kinh tế

Theo ACB, ngân hàng này đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24/9/2025, theo đúng yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Một quốc gia NATO tuyên bố đón tiếp ông Putin
Thế giới

Một quốc gia NATO tuyên bố đón tiếp ông Putin

Thế giới

Giới chức Hungary cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không phải lo bị bắt theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khi đến Budapest tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Nhật Bản nói gì?
Thể thao

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Nhật Bản nói gì?

Thể thao

Phát biểu sau khi ĐT U17 nữ Việt Nam chính thức giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Okiyama Masahiko cùng các học trò bày tỏ sự hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bí thư tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh: Từ nữ thạc sĩ kinh tế đến tỉnh ủy viên trẻ nhất xứ Thanh
Video

Bí thư tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh: Từ nữ thạc sĩ kinh tế đến tỉnh ủy viên trẻ nhất xứ Thanh

Video

Ở tuổi 31, bà Lê Ngọc Ánh không chỉ trở thành nữ Bí thư Tỉnh đoàn mới mà còn là Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, một dấu ấn đặc biệt về công tác cán bộ trẻ.

Ông Trump tiết lộ Ấn Độ đã quay lưng với Nga nhưng New Delhi tuyên bố sốc
Thế giới

Ông Trump tiết lộ Ấn Độ đã quay lưng với Nga nhưng New Delhi tuyên bố sốc

Thế giới

Chính phủ Ấn Độ ngày 17/10 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng New Delhi đã đồng ý ngừng nhập khẩu dầu của Nga - một động thái cho thấy mâu thuẫn về năng lượng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế
Tin tức

Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế
8

Tin tức

Ông Phan Thiên Định- Phó Bí thư Thành ủy Huế được HĐND TP.Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào tối 17/10.

Mô hình khuyến nông 2 cấp phải gắn với đồng ruộng, bố trí cán bộ đúng 'vai'
Nhà nông

Mô hình khuyến nông 2 cấp phải gắn với đồng ruộng, bố trí cán bộ đúng "vai"

Nhà nông

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, việc thống nhất mô hình khuyến nông 2 cấp sẽ tăng hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

'Vũ khí kỳ diệu” Tomahawk Ukraine khao khát có thực sự thần thánh, giúp Kiev 'nắn gân' Moscow?
Thế giới

"Vũ khí kỳ diệu” Tomahawk Ukraine khao khát có thực sự thần thánh, giúp Kiev "nắn gân" Moscow?

Thế giới

Hiện nay Tomahawk lại trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, giữa bối cảnh Kiev khao khát sở hữu loại vũ khí có thể giúp họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Thể thao

Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?; Thái Lan sắp đá giao hữu với Singapore; Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất; hé lộ thời điểm FIFA ra quyết định về kháng cáo của FAM; Palmer nghỉ thi đấu 6 tuần.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt mọi bão giông, thu hoạch vượt trội cuối tháng 8 Âm lịch
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt mọi bão giông, thu hoạch vượt trội cuối tháng 8 Âm lịch

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ chứng tỏ bản lĩnh vượt mọi sóng gió, dám nghĩ dám làm và gặt hái thành quả tốt vào cuối tháng 8 Âm lịch.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh lãnh đạo không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

4

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

5

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa