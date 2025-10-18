Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm rõ “hiểu nhầm” về việc di dời các trường đại học khỏi nội đô

Chỉ di dời phần đào tạo sinh viên ra khỏi nội đô

Tại buổi họp báo sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không có nghĩa là “xóa trắng” hay di dời toàn bộ các trường.



Theo ông Phong, Hà Nội chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy - nơi tập trung đông sinh viên ra khỏi khu vực nội đô. Các trường đại học vẫn được giữ lại trong nội đô, tiếp tục đóng vai trò trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế.



“Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội trở thành thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước”, ông Phong nhấn mạnh.



Ông cho rằng, việc một số ý kiến hiểu rằng Hà Nội sẽ di dời toàn bộ các trường đại học là “hiểu nhầm”. Việc di dời được thực hiện từng bước, gắn với quy hoạch không gian đô thị và phát triển các khu đại học tập trung ở ngoại thành.



Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hoàng Thành.

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, TP đang triển khai khoảng 300ha đất tại Hòa Lạc để phát triển khu đại học tập trung, phục vụ việc di dời cơ sở đào tạo ra khỏi nội đô.



Khu vực này sẽ gắn kết với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, hình thành đô thị đại học và khoa học công nghệ phía Tây Thủ đô.



Đây là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển không gian Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm, tránh tập trung dân cư quá mức vào khu vực nội đô.



Ba vùng phát triển chính được xác định gồm: Phía Tây: Đô thị vệ tinh Hòa Lạc - hạt nhân là khu công nghệ cao và đại học tập trung.



Phía Bắc: Đô thị Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ), hướng tới xây dựng Thành phố thông minh; phía Nam: Đô thị Phú Xuyên, gắn với trung tâm trung chuyển hàng hóa và ga đầu mối quốc gia Ngọc Hồi.



Khép kín các tuyến vành đai, hồi sinh các dòng sông nội đô



Cũng tại buổi họp báo, ông Phong khẳng định trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Nội quyết tâm giải quyết các vấn đề tồn tại trong nhiệm kỳ cũ và 4 vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.



Ông Phong cho biết trong quá trình triển khai, Thành ủy Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm tới các nhóm vấn đề lớn còn tồn tại này và đã được nhận diện rõ trong quá trình tổng kết nhiệm kỳ XVII. Các giải pháp cụ thể đã được đưa vào chương trình hành động để từng bước khắc phục cơ bản 4 nội dung trọng tâm này trong giai đoạn tới.

"Lần này thành phố đặt ra quyết tâm chính trị rất cao với nỗ lực lớn, để tập trung giải quyết căn cơ những vấn đề đó", ông Phong nhấn mạnh và cho biết, thực tế thời gian qua, thành phố đã từng bước triển khai nhiều giải pháp cụ thể.



Một góc sông Tô Lịch nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hưng

Về giảm ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang triển khai 7 dự án giao thông lớn nhằm giảm ùn tắc và mở rộng kết nối vùng. “Chưa bao giờ trong thời gian ngắn, thành phố triển khai với khối lượng công việc lớn như vậy”, ông nói.

Theo ông Phong, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là khép kín hệ thống vành đai 1, 2, 2,5, 3,5, 4 và khởi công vành đai 5, đồng thời đẩy nhanh các tuyến đường sắt đô thị. Tuyến số 5 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) đã khởi công, tuyến số 2 (Văn Cao – Hòa Lạc) đang được chuẩn bị; hướng tới hoàn thành khoảng 10 tuyến metro vào năm 2035.



Một trong những ưu tiên lớn khác của Hà Nội là xử lý ô nhiễm sông hồ và không khí. Theo ông Phong, TP đã xây dựng đề án tổng thể phục hồi các dòng sông nội đô gồm: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, phấn đấu hoàn thành trước năm 2028.



Đối với các sông liên vùng như Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải, Hà Nội sẽ phối hợp với các tỉnh lân cận để xử lý đồng bộ.

“Đây là những vấn đề lớn, cần nguồn lực và quyết tâm cao, không thể giải quyết trong thời gian ngắn”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc xử lý ô nhiễm nguồn nước các dòng sông đòi hỏi sự phối hợp liên tỉnh, liên vùng, cùng vào cuộc mới có thể đạt hiệu quả cao.



Liên quan đến ô nhiễm không khí, ông Phong cho biết Hà Nội đã ban hành đề án riêng, tập trung triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ. TP đã xác định rõ các nguồn phát sinh ô nhiễm như giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt… và với mỗi nguồn ô nhiễm, thành phố sẽ có giải pháp riêng phù hợp.



Ba mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới của Hà Nội



Cũng tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy đã chuẩn bị hai chương trình công tác lớn làm cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội XVIII.



Đó là, Chương trình về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.



Hai chương trình hướng đến ba mục tiêu trọng tâm: Khắc phục căn bản các tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều nhiệm kỳ, trong đó có 4 vấn đề bức xúc được Tổng Bí thư chỉ rõ gồm: ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ và công tác quản lý đô thị.



Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000 USD vào năm 2030, khẳng định vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.



Xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, an sinh và môi trường sống bền vững cho người dân.