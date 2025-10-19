Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN tăng tốc, tăng cấp sau khi vào biển Đông, biển động rất mạnh do có thêm không khí lạnh

Tin bão mới nhất về bão FENGSHEN

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (19/10), vị trí tâm bão FENGSHEN ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo vị trí, diễn biến bão FENGSHEN, dự báo thành cơn bão số 12

Theo tin bão mới nhất, đến 13 giờ chiều mai (20/10) bão FENGSHEN trên khu vực Bắc Biển Đông, thành cơn bão số 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ chiều ngày 21/10, bão FENGSHEN tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h. Lúc này, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc, có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão FENGSHEN cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Hướng di chuyển của bão FENGSHEN. Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ chiều ngày 22/10, bão FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10km/h. Lúc này, bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão FENGSHEN cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần

Cảnh báo tác động của bão FENGSHEN

Do ảnh hưởng của bão FENGSHEN, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin dự báo không khí lạnh miền Bắc: Từ mai trời chuyển lạnh, thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ

Theo bản tin dự báo không khí lạnh miền Bắc mới nhất, hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền, chiều và đêm 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen nên trong ngày và đêm 19/10, ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2,5-5,0m.

Từ tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 19/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

