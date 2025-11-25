Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 25/11/2025 15:43 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga)

Thành An - Sông Bùi Thứ ba, ngày 25/11/2025 15:43 GMT+7
Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) do Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich dẫn đầu tới thăm và làm việc với TP Hà Nội.
Tại buổi tiếp, cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội đã dành thời gian tiếp Đoàn, thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Kaluga, Thống đốc tỉnh Kaluga đã bày tỏ tiếc thương và chia sẻ những mất mát đau thương của người dân Việt Nam trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua, mong Nhân dân và đất nước Việt Nam sớm vượt qua thời khắc khó khăn này.

Đoàn công tác của Kaluga lần này đến Hà Nội có nhiều đại diện đến từ các lĩnh vực tư pháp, công nghiệp, thương mại và các tập đoàn lớn của địa phương. Theo Thống đốc Shapsha, đây là cơ hội để hai bên cùng trao đổi trực tiếp, từ đó xác định những hướng hợp tác thiết thực và lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu (phải) tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kaluga (Nga) do Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich dẫn đầu. Ảnh: Quỳnh Dương

Giới thiệu về tiềm lực của địa phương, ông Shapsha Vladislav Valerievich cho biết, Kaluga hiện nằm trong nhóm vùng dẫn đầu của Liên bang Nga về tốc độ tăng trưởng công nghiệp, thu hút đầu tư bình quân đầu người và mức độ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Về nông nghiệp, Kaluga phát triển theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ cao, tạo nên chuỗi cung ứng thực phẩm chất lượng tới nhiều khu vực trong nước. Tỉnh cũng tập trung mạnh vào phát triển hạ tầng giao thông và logistics, xem đó là đòn bẩy để thúc đẩy thương mại, xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, Kaluga hiện nằm trong top 5 tỉnh có hoạt động hợp tác quốc tế mạnh mẽ nhất của Nga.

Theo Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich, mục tiêu của chuyến thăm lần này là tăng cường hợp tác, kết nối và thúc đẩy những dự án, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hai bên. Trong khi đó, Hà Nội và Kaluga có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, công nghiệp chế tạo, giao thông đô thị, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo và trao đổi văn hóa.

Ông Shapsha Vladislav Valerievich hy vọng, buổi làm việc này sẽ là bước khởi đầu cho nhiều chương trình, dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Thống đốc tỉnh Kaluga cũng trân trọng mời lãnh đạo TP Hà Nội sớm có chuyến thăm Kaluga nhằm tăng cường tình hữu nghị, đồng thời khảo sát trực tiếp các mô hình phát triển của tỉnh để mở rộng cơ hội hợp tác sâu rộng hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và Thống đốc Shapsha Vladislav Valerievich cùng đại biểu của Hà Nội và tỉnh Kaluga chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quỳnh Dương

Đáp lại những đề xuất từ phía bạn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định Hà Nội đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững. Với vai trò là đầu tàu chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước, Thủ đô Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều dự án chiến lược về công nghiệp - xây dựng, chuyển đổi số, kết nối hạ tầng và phát triển đô thị.

Trong giai đoạn 2024-25, Hà Nội đã triển khai những dự án quy mô lớn hướng tới phát triển đô thị thông minh và bền vững. Bên cạnh đó, TP cũng chủ trương phát triển các lĩnh vực y tế, du lịch, đảm bảo an ninh an toàn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân Thủ đô cũng như tăng cường hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển, Hà Nội luôn mong muốn và sẵn sàng huy động các nguồn lực về khoa học - công nghệ, tài chính và vốn đầu tư của cả trong nước và nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội và tỉnh Kaluga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gần gũi. Tuy nhiên, kết quả hợp tác trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mà hai địa phương đang có. Hiện nay, hai địa phương đang đứng trước nhiều điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác phát triển lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủng hộ việc tăng cường trao đổi các đoàn công tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị.

“Hà Nội luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp đến từ tỉnh Kaluga, tới tìm hiểu môi trường đầu tư, mở rộng cơ hội kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, sản xuất thực phẩm, chăn nuôi, nông sản”, ông Nguyễn Xuân Lưu khẳng định.

