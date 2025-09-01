Người phụ nữ đi lạc hơn 2 tháng từ Sơn La vào Nghệ An, được công an giúp đoàn tụ với người thân



Ngày 1/9, Công an xã Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đưa một người phụ nữ ở tỉnh Sơn La trở về với gia đình sau hơn hai tháng mất liên lạc.

Trước đó, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Đô Lương phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, đói lả, lo lắng, hạn chế nhận thức và không giao tiếp bằng tiếng Kinh.

Bà Thào Thị S quê ở tỉnh Sơn La, đi lạc khỏi nhà suốt hơn 2 tháng. Thời điểm phát hiện, bà S ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cách nhà hơn 500 km.

Tổ công tác đã động viên, trấn an và đưa người này về trụ sở Công an xã Đô Lương để chăm sóc, bố trí nơi ăn nghỉ. Đồng thời, công an xã Đô Lương đã đăng tải hình ảnh, thông tin của người phụ nữ lên các trang mạng xã hội, liên hệ công an các xã tìm người thân, địa chỉ nơi cư trú của người phụ nữ.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An truy tìm thông tin của công dân thông qua dùng thiết bị xác minh di dộng để nhận diện qua khuôn mặt.

Sau khi xác minh, người phụ nữ được xác định là bà Thào Thị S (SN SN 1976, trú tại bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La). Nơi ở của bà S cách xã Đô Lương hơn 500 km. Công an xã Đô Lương đã liên hệ với Công an xã Co Mạ, tỉnh Sơn La để tìm người thân cho bà S.

Công an xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An đưa bà S ra bến xe để trở về đoàn tụ với gia đình.

Anh Thào A Lềnh (SN 1986, em trai bà S) cho biết, chị gái của mình bị hạn chế nhận thức và khó giao tiếp, đã đi lạc kể từ ngày 20/6. Suốt hơn hai tháng qua, gia đình đã tìm kiếm bà S khắp nơi nhưng không có kết quả.

Được Công an xã Đô Lương thông báo tìm thấy chị gái, anh Lềnh và gia đình rất vui mừng. Đồng thời, gia đình anh S cũng gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ công an giúp gia đình tìm được bà S.