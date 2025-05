Công an giúp đỡ 1 phụ nữ ở Tây Ninh có dấu hiệu bệnh tâm thần đi lạc tới Ninh Thuận

Trước đó, tối 27/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cà Ná (huyện Thuận Nam) và dân phòng phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu rối loạn tâm thần.

Công xã Công an xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận bàn giao người phụ nữ có dấu hiệu rối loạn tâm thần cho người thân ở tỉnh Tây Ninh ra đón. Ảnh: CANT

Lúc lực lượng công an phát hiện, người phụ nữ này đang đi lang thang trên đường trong đêm tối, có biểu hiện hoảng loạn, mệt mỏi, có ý định lao ra Quốc lộ 1 để tự tử.

Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa người phụ nữ về trụ sở Công an xã để chăm sóc tạm thời.

Sau đó, Công an xã Cà Ná đã phân công lực lượng thay phiên theo dõi, đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ người phụ nữ bỏ trốn, gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

Công an xã Cà Ná đã tiến hành tra cứu, xác minh nhân thân, sau đó liên hệ với gia đình người phụ nữ bị lạc. Nhờ sự phối hợp hiệu quả với công an địa phương nơi cư trú ở tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng thông tin đến người thân của người phụ nữ.

Người phụ nữ có dấu hiệu bệnh tâm thần được Công an xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận phát hiện trong đêm tối. Ảnh: CANT

Ngay sau đó, gia đình người phụ nữ từ tỉnh Tây Ninh đã đến xã Cà Ná (cách nhau khoảng 450km) để đón người thân. Khi tận mắt thấy người thân an toàn và được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cà Ná chăm sóc tận tình, chu đáo, an toàn, người thân của người phụ nữ đi lạc đã rất xúc động và vui mừng...

Gia đình người phụ nữ đã bày tỏ lòng cảm ơn đến lực lượng Công an xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.