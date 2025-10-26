Chủ đề nóng

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu 5 nhiệm vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 12:48 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII diễn ra sáng 26/10. Theo Phó Thủ tướng, ngành Y tế cần đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Đội ngũ thầy thuốc đã luôn dũng cảm, tận tụy và bản lĩnh vượt lên mọi gian khổ

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII (2025 – 2030). Đại hội có sự tham dự của đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng gần 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện các Sở Y tế, đơn vị trực thuộc Bộ; các tổ chức y tế trong toàn quốc và gần 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII diễn ra sáng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của ngành Y tế, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đại hội cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025–2030 theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, giai đoạn 2020–2025 là một trong những chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế Việt Nam khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề y tế toàn cầu. Trong khó khăn ấy, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã thể hiện tinh thần “lương y như từ mẫu”, sự dũng cảm, tận tụy và bản lĩnh vượt lên mọi gian khổ, cùng cả nước kiểm soát thành công đại dịch, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, giai đoạn 2020–2025 là một trong những chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế Việt Nam khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề y tế toàn cầu. Ảnh: Gia Khiêm

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, mang đậm tính nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy”; phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong ngành Y tế trên phạm vi cả nước. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

“Phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo, thu được những thành tựu to lớn, làm biến đổi một cách sâu sắc từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động; từ chuyên môn, khoa học kỹ thuật đến nâng cao y đức; xây dựng mối quan hệ mang tính nhân văn cao cả giữa thầy thuốc và người bệnh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2020 – 2025”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.

Ngành Y tế đang đối mặt với nhiều thách thức

Thay mặt Chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật mà Bộ, ngành Y tế đã đạt được, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, giai đoạn phát triển mới có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực. Đối với ngành Y tế, đó là những thách thức như: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát dịch bệnh; cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi; ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; quy mô dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng cao và đa dạng; xu hướng già hóa dân số đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Gia Khiêm

“Bối cảnh đó đòi hỏi Bộ, ngành Y tế phát huy mạnh mẽ truyền thống và kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đưa các phong trào thi đua thành động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến, để mỗi phong trào thi đua trở thành một hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nỗ lực hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, ngành Y tế cần chú ý một số điểm cụ thể:

Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chia sẻ công việc; càng khó khăn, càng cần chung sức, đồng lòng; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Gia Khiêm

Thứ 2, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn một cách tổng thể, bài bản nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình ưu tiên thích hợp; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các phong trào thi đua; trong đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt những công việc thường xuyên, cần xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần làm ngay; đồng thời, có giải pháp ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm trong triển khai nhiệm vụ.

Thứ 3, chú trọng hơn nữa nâng cao y đức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế cần luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Lương y như từ mẫu”; bên cạnh việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn thì cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình; tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh nhân; đối xử công bằng, tôn trọng quyền và nhân phẩm của bệnh nhân; trung thực, khách quan trong thực hành công việc.

Thứ 4, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các bệnh viện và cơ sở y tế. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đầu tư phát triển các phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong trong công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân.

Thứ 5, đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Khen thưởng cần công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng đến người làm việc trực tiếp, những cán bộ bám cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

“Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng toàn ngành Y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến đã nhận được nhiều Danh hiệu cao quý của Nhà nước và các hình thức khen thưởng được tuyên dương như: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - đơn vị Anh hùng Lao động năm 2024, tiên phong trong chuyển đổi số và mô hình bệnh viện thông minh; Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu nhân đạo; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế - điển hình trong lĩnh vực kỹ thuật cao và ghép tạng; cùng nhiều cá nhân xuất sắc, nhiều nhà khoa học, thầy thuốc được vinh danh là Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Kovalevskaia,…

Sự hy sinh thầm lặng của những "chiến sĩ khoác áo blouse trắng"

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: "Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Rất nhiều tấm gương thực sự là những điển hình xuất sắc để tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành học tập".

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, các tấm gương này đã đóng góp trên rất nhiều mặt trận thầm lặng, từ các phong trào chống dịch bệnh, từ các cơ sở y tế ở các vùng sâu khó khăn biên giới hải đảo, từ các phòng mổ, các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giảng dạy và còn nhiều tấm gương không thể kể hết đã để lại những hình tượng rất sâu sắc trong lòng người dân.

"Và mới đây nhất là hình ảnh của điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thùy Trang, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã dũng cảm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong tình huống nguy cấp, để lại những dấu ấn rất khó quên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và hy sinh của người thầy thuốc", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi lời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đồng thời, Bộ trưởng cho biết, đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế. Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, mặc dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng trong thực tế "vẫn xảy ra các vụ việc bạo hành nhân viên y tế".

Quan điểm của Bộ Y tế đề nghị khi xảy ra hành vi hành hung nhân viên y tế, cần xử lý nghiêm minh các đối tượng để có tính răn đe, đồng thời, người đứng đầu ngành y tế nhắn nhủ người nhà bệnh nhân, người dân rằng: bác sĩ/nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ, trong tình huống cấp cứu phải ưu tiên xử lý bệnh nhân nguy cấp và cần sự thông cảm, tôn trọng, tránh hành vi, hành động gây bức xúc, hành hung, bạo lực với chính những người thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào".

