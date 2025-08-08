Thủ tướng: Tây Hồ phải bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa, vượt mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.



Đại hội tập trung kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIV của Đảng.



Đại hội là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ, TP Hà Nội, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra sau hơn một tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hòa cùng khí thế thi đua hướng tới các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp.



Đại hội lần này cũng là dấu mốc đầu tiên của Đảng bộ phường Tây Hồ sau sắp xếp và là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.



Ghi nhận kết quả của Thủ dodo trên nhiều mặt trận, đặc biệt sắp xếp tổ chức bộ máy, Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước khi sắp xếp 526 xã, phường thành 126 đơn vị hành chính.



Với Tây Hồ, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vùng đất có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, với vị trí đắc địa, đặc biệt là có Hồ Tây; nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; dân cư đa dạng; hạ tầng kết nối; khoa học, công nghệ dẫn dắt; dịch vụ, du lịch phát triển; xây dựng đảng tiên phong, đi đầu; tầm nhìn đột phá, sáng tạo; khát vọng vươn xa. Tây Hồ nằm trên phần lớn các trục quy hoạch phát triển quan trọng của Hà Nội. Sắp tới, tuyến đường lớn kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ kết nối với trung tâm Hà Nội tại khu vực Hồ Tây qua cầu Tứ Liên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu toàn diện của phường Tây Hồ trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, chuyển dịch theo đúng hướng; 10/20 chỉ tiêu nhiệm kỳ trước đề ra vượt kế hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét; quản lý đô thị, môi trường, hạ tầng được cải thiện; đời sống văn hóa - xã hội nâng cao; quốc phòng - an ninh giữ vững. Chỉ số hài lòng của người dân đạt 99,09%.



Thủ tướng cũng biểu dương Tây Hồ là nơi khởi phát nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, được Thành ủy Hà Nội ghi nhận và nhân rộng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng thiết thực, sát dân, hiệu quả.



Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung

Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Hồ đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, như hạ tầng số, dữ liệu số, kỹ năng số của người dân còn hạn chế; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để tạo ra các dịch vụ công thông minh, phục vụ người dân vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là sau sáp nhập, quy mô dân số lớn…



Nhấn mạnh tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được báo cáo tại Đại hội, đồng thời gợi mở các nội dung trọng tâm để Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tập trung thực hiện.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân.



Thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; hoạt động theo quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giám sát diện rộng, từ sớm, từ xa nhưng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.



Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp; chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp.



Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, xây dựng chiến lược dài hạn phát triển kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp. Huy động mọi nguồn lực phát triển, phát huy sức mạnh của người dân và doanh nghiệp; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.



Thủ tướng lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…



Tập trung phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Coi văn hóa là một nguồn lực, động lực phát triển, phát huy tối đa các di sản, biến di sản thành tài sản, chú trọng phát triển hơn nữa công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Ưu tiên phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản.



Nâng cao năng lực số hóa dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.



Nhấn mạnh giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của đất nước, Thủ tướng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", với khí thế mới, động lực mới, có những sản phẩm mới, phường Tây Hồ sẽ cùng Hà Nội và cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Tại Đại hội, các quyết định quan trọng đã được công bố, trong đó có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tây Hồ, nhiệm kỳ 2025–2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030.



Theo đó, ông Nguyễn Đình Khuyến được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ; ông Lê Quốc Thịnh là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Thanh Tịnh là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.