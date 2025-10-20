Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Phúc Trạch – Hương trầm từ đất nghèo và hành trình làm giàu bền vững

Thứ hai, ngày 20/10/2025 06:30 GMT+7
Từ vùng đất nghèo bên dãy Trường Sơn, người dân Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã biến cây dó bầu thành “cây vàng” của quê hương. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, họ không chỉ thoát nghèo, làm giàu bền vững mà còn xây dựng thương hiệu trầm hương vươn ra thế giới – biểu tượng cho ý chí và khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh.
Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Những ngày này, việc chuẩn bị cho đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đang diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm vì sạt lở trong khu dân cư vùng đặc biệt khó khăn

Nhiều hộ dân sống thấp thỏm vì sạt lở trong khu dân cư vùng đặc biệt khó khăn

Đà Nẵng “hồi sinh” di sản Chăm Pa giữa phố

Đà Nẵng “hồi sinh” di sản Chăm Pa giữa phố

Hàng trăm hecta chuối đổ rạp, ngả vàng, nông dân ngoại thành Hà Nội thất thu nhiều tỷ đồng

Hàng trăm hecta chuối đổ rạp, ngả vàng, nông dân ngoại thành Hà Nội thất thu nhiều tỷ đồng

Công viên Cầu Giấy "lột xác" ngoạn mục, tái sinh "lá phổi xanh" giữa lòng Hà Nội

Công viên Cầu Giấy 'lột xác' ngoạn mục, tái sinh 'lá phổi xanh' giữa lòng Hà Nội

Văn hóa - Giải trí

"Táo Giáo dục" Vân Dung gửi thông điệp sâu sắc sau vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi đọc thông tin về vụ nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa.

Nhà nông

Vườn sầu riêng ở Cần Thơ, cột từng quả vào đợi khách đến hái, chụp ảnh check in, nữ chủ vườn thảnh thơi thu tiền

Nhà nông

Cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 40km, nằm yên bình giữa vùng quê xã Trung Hưng, “vườn sầu riêng chị Thảo” của chị Ngô Thị Thảo (53 tuổi) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách gần xa mỗi khi muốn tận hưởng không gian xanh mát, thưởng thức trái cây đặc sản và trải nghiệm hái trái tại vườn.

Nhà nông

Anh nông dân này ở Tuyên Quang trồng lúa kiểu gì mà hễ xát gạo bán là đắt hàng như tôm tươi?

Nhà nông

Chuyện trồng lúa hữu cơ với anh Ma Xuân Nhất không phải chuyện…tự nhiên mà đến. Năm 2020, khi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xây dựng các mô hình sản xuất sạch, bao gồm lúa, chè trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, Minh Thanh - cùng với xã Tân Trào, Hợp Hòa - được lựa chọn xây dựng mô hình điểm.

Nhà nông

Người phụ nữ đứng sau hợp tác xã trồng điều hữu cơ khiến thương lái không còn ép giá, nông dân đổi đời

Nhà nông

Từ vùng trồng điều nhỏ lẻ, HTX Trảng Cỏ Bù Lạch ở xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (trước đây là các xã Phú Sơn, Đồng Nai, Thọ Sơn, huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước cũ) vươn lên thành điểm sáng với mô hình điều hữu cơ, tạo đầu ra bền vững, nâng thu nhập cho nông dân và đưa hạt điều Đồng Nai chinh phục thị trường xuất khẩu.

Tin tức

Báo cáo việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH với một số trường hợp trước phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV

Tin tức

Sáng nay 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Nhà nông

Hòn đảo đẹp mê ly này chỉ cách đất liền Quảng Bình 2km thôi sao phong cảnh còn hoang sơ hút ánh nhìn thế này

Nhà nông

Nằm bên dãy đèo Ngang “bóng xế tà” ở phía bắc tỉnh Quảng Bình, đảo Yến, một hòn đảo nhỏ đẹp mê ly cách đất liền chừng 2km, diện tích đảo Yến khoảng 3km2, từng có loài chim yến trú ẩn, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Giữa biển trời mây nước, hòn đảo như một chấm xanh hoang sơ, gợi sự hấp dẫn du khách có dịp ghé lại trên chặng đường thiên lý miền Trung.

Bạn đọc

Từ năm 2025, những trường hợp vi phạm đất đai nào trước ngày 1/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bạn đọc

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm trước ngày 1/7/2014 đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng… thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ảnh

Chợ hoa Quảng An tấp nập từ đêm xuyên tới sáng, giới trẻ không ngủ rủ nhau "săn" hoa đẹp

Ảnh

Khi thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, "thủ phủ" hoa tươi lớn nhất Hà Nội - chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã "bừng tỉnh" với một không khí hối hả, rực rỡ sắc màu. Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng nghìn người đã đổ về đây, tạo nên cảnh tượng mua bán tấp nập từ nửa đêm.

Thể thao

Liverpool thua M.U, HLV Arne Slot vẫn nói điều bất ngờ

Thể thao

Liverpool đã thất bại 1-2 trước M.U tại vòng 8 Premier League, nhưng HLV Arne Slot vẫn cố gắng có những lời động viên dành cho các học trò, đồng thời cũng nhận trách nhiệm cá nhân.

Nhà nông

Chợ làng tấp nập mùa nước nổi An Giang, chỉ bán một loại hàng hóa, có cả con động vật ngoại lai ăn hại này

Nhà nông

Mùa lũ-mùa nước nổi, người dân ven biên giới tỉnh An Giang nhộn nhịp với nghề buôn ốc đồng (trong đó có cả ốc bươu vàng-động vật ngoại lai phá hại), lể ốc để kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Giờ đây, con ốc đồng quê đã trở thành món ngon đặc sản được tiêu thụ rộng rãi ở thành thị.

Thể thao

M.U đả bại Liverpool, HLV Amorim gọi đây là chiến thắng lớn nhất

Thể thao

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở trận derby nước Anh tại vòng 8 Premier League, HLV Ruben Amorim của M.U đã không giấu được sự phấn khích.

Nhà nông

Ở Tây Ninh (sau sáp nhập Long An), có người bắt được 7-8kg cá đồng, kiếm 300.000-400.000 đồng/ngày

Nhà nông

Những năm trước, vào thời điểm này, mùa nước nổi (mùa lũ) về trắng đồng ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập), người dân tất bật khai thác thủy sản để mưu sinh. Còn năm nay, thời điểm hiện tại, mực nước ở mức thấp, người dân khai thác thủy sản chưa được nhiều.

Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Công ty cung cấp suất ăn phản hồi gì?

Xã hội

Sau sự việc phát hiện trứng cút có mùi, chảy nước ở bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi, nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác kiểm soát, giám sát nguồn nguyên liệu và quy trình vận hành bếp ăn.

Nhà nông

Một nông dân Đồng Tháp trồng loại cây ra quả ngon cản chả kịp, cứ bẻ bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Nhà nông

Anh Nguyễn Thành Đạt, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, Đồng Tháp (sáp nhập từ xã An Nhơn, An Hiệp, An Phú Thuận, Phú Hựu và thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trước đây) đã vươn lên làm giàu nhờ nắm vững kỹ thuật trồng nhãn Châu Thành-loại quả ngon nức tiếng trong vùng.

Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án phóng hỏa khiến 4 người thương vong; bé gái nghi bị cha dượng đánh phải nhập viện

Pháp luật

Nghi án phóng hỏa khiến 4 người thương vong; công an vào cuộc xác minh vụ bé gái nghi bị cha dượng đánh phải nhập viện; bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm phụ nữ... là những tin nóng 24 giờ qua.

Kinh tế

9 xe khách “dính án” ở Đà Nẵng được đưa ra đấu giá gần 10 tỷ đồng

Kinh tế

Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng vừa ra thông báo tổ chức đấu giá 9 xe khách bị kê biên trong vụ án Phan Thị Thanh, với tổng giá khởi điểm gần 10 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp vận tải.

Điểm nóng

Israel bất ngờ tấn công hàng chục mục tiêu ở Gaza

Điểm nóng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một loạt các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Gaza vào Chủ nhật, tuyên bố hành động của họ là để đáp trả hành vi "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn của Hamas. Nhóm chiến binh Palestine này đã phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ không phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Nhà đất

Đại gia trẻ tuổi Nguyễn Văn Tuấn - Gelex đang sở hữu khối tài sản lớn cỡ nào?

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu “họ Gelex” gây sốt thị trường khi GEX và GEE đồng loạt tăng trần, ghi nhận mức tăng tới hàng trăm phần trăm chỉ trong vài tháng. Đà bứt phá này cũng kéo khối tài sản của đại gia trẻ tuổi Nguyễn Văn Tuấn lên đỉnh mới hơn 13.000 tỷ đồng.

Nhà nông

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Biến bãi rác thành hàng cây, "xã hội hóa" mô hình xanh (Bài 1)

Nhà nông

Tại nhiều thôn, làng trên địa bàn TP Hà Nội, mô hình “Hàng cây nông dân”, “Cánh đồng sạch”, “Tuyến đường nông dân”... là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đổi thay ấy có được nhờ có sự chung tay, chủ động của các chi hội cơ sở mà những Chi hội trưởng Nông dân, cán bộ Hội Nông dân là hạt nhân lan tỏa.

Nhà đất

Hà Nội gia hạn quyền sử dụng hơn 2.200 m2 “đất vàng” Lê Duẩn đến năm 2029

Nhà đất

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn thuê cho Công ty CP Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội tại số 142 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (trước đây là phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

Nhà đất

Hà Nội đang và sẽ mở bán những dự án nhà ở xã hội nào?

Nhà đất

Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường nhà ở xã hội Hà Nội đang khởi động trở lại. Chỉ trong vài tháng, thành phố đã có 5 dự án mới đang và sẽ mở bán với mức giá từ 18 - 29 triệu đồng/m2.

Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 540km, thẳng tiến vùng biển Huế - Quảng Ngãi, đang tăng cấp

Nhà nông

Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 12 (bão FENGSHEN) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, 20/10, cơn bão số 12 còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc, và có khả năng mạnh thêm.

Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ "bí mật" sau trận hoà như thua trên sân nhà

Thể thao

Nhận trận hoà như thua trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ bí mật hậu trường khiến ông buộc phải đổi nhân sự phút chót.

Thể thao

Đà Nẵng: Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 khu vực miền Trung

Thể thao

Ngày 19/10 tại sân vận động Đầm Sen, TP Đà Nẵng đã khởi tranh Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) khu vực miền Trung.

Thể thao

HLV Nguyễn Công Mạnh tiếc vì trọng tài "bẻ còi", giúp CLB Công an TP.HCM thoát thua

Thể thao

HLV Nguyễn Công Mạnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếc nuối khi không thể đánh bại CLB Công an TP.HCM dù chơi hơn người, và trọng tài "bẻ còi" hủy tình huống penalty.

Thể thao

Tin nóng 19/10: HLV Vũ Hồng Việt cay đắng thừa nhận về 7 học trò

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt cay đắng thừa nhận về 7 học trò; HLV Conte nói lý do Hojlund và McTominay đồng loạt ngồi ngoài; Bị cấm thi đấu, cầu thủ nhập tịch chứng minh có nguồn gốc Malaysia; Lộ diện ứng cử viên số 1 thay HLV Postecoglou; Vinicius nguy cơ bị phạt tù từ 15 ngày đến 3 tháng.

Điểm nóng

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp về tình cảm chân thành của Việt Nam với Phần Lan

Điểm nóng

Trước thềm chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Xã hội

Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất

Xã hội

Dưới đây là top 5 bài phát biểu 20/10 hay nhất, phù hợp với nhiều hoàn cảnh như cơ quan, trường học hay tổ chức hội phụ nữ, với giọng văn trang trọng, gần gũi và giàu cảm xúc.

Pháp luật

Người đàn ông liên tục đá vào đầu bé trai ở giữa đường Hà Nội gây phẫn nộ

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông liên tục đá vào đầu bé trai khoảng 5-6 tuổi giữa đường Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, khiến nhiều người bức xúc.

Ngắm rạp cưới thiếu gia Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dựng trên nền siêu dự án 2.200 tỷ đồng của Sơn Hải

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi