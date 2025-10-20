Phúc Trạch – Hương trầm từ đất nghèo và hành trình làm giàu bền vững

Nhà nông

Những năm trước, vào thời điểm này, mùa nước nổi (mùa lũ) về trắng đồng ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập), người dân tất bật khai thác thủy sản để mưu sinh. Còn năm nay, thời điểm hiện tại, mực nước ở mức thấp, người dân khai thác thủy sản chưa được nhiều.