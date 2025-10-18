Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả tại Lâm Đồng, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Nhiều sinh kế giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số gần 3,8 triệu người. Trong những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đảm bảo an sinh, cải thiện đời sống, tăng thu nhập người dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, năm 2021, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 9,33%, tương đương hơn 78.000 hộ nghèo đa chiều. Ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn khoảng 3,33%, tương đương hơn 29.000 hộ nghèo đa chiều.

Nhiều người dân tại xã Đam Rông 3 đã thoát nghèo nhờ sinh kế trồng dâu, nuôi tằm.

Trong những năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã có rất nhiều mô hình, sinh kế hiệu quả giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tại xã Đam Rông 3, chúng tôi ghi nhận sự phấn khởi của người dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Cái đói khổ, cái khó khăn của người dân đã qua đi, thay vào đó là sự phấn khởi, yêu đời khi cuộc sống đã đổi thay. Điều thay đổi cuộc sống, hạ tầng ở xã Đam Rông 3 chính là nhờ sinh kế “cây dâu, con tằm”.

Nói với phóng viên, chị Liêng Jrang K Brao (xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chỉ trồng mấy sào ngô nên cuộc sống rất khó khăn. Vài năm trở lại đây, gia đình chị được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật nghề trồng dâu, nuôi tằm nên gia đình chị đã thoát nghèo. Giờ đây, mỗi tháng, gia đình chị có thu nhập khoảng 10 triệu đồng, con cái có cơ hội đi học đầy đủ.

Anh Cil Ha Vit thoát nghèo nhờ chuyển đổi trồng cây hoa hồng, được sự hỗ trợ vốn của Hội Nông dân phường.

Trong khi đó, tại phường Lang Biang – Đà Lạt, anh Cil Ha Vit (39 tuổi) cũng nhờ được chính quyền, Hội Nông dân hỗ trợ mà đã học được nghề trồng hoa hồng để thoát nghèo. Đây cũng là một mô hình, sinh kế được chính quyền địa phương đánh giá là hiệu quả, thiết thực.

Anh Cil Ha Vit cho biết, gia đình anh đang trồng 2.000m2 hoa hồng. Trung bình 1 tuần gia đình anh cắt được từ 5.000-6.000 cành hoa hồng, mỗi tháng anh bán cho thương lái khoảng 20.000 cành tùy thời điểm. Sau khi trừ các chi phí, cây hoa hồng cũng giúp cho gia đình anh có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Chất lượng đời sống người dân được nâng lên

Ông Hồ Công Định – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, đến nay, toàn phường chỉ còn 1 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Mô hình trồng hoa hồng trong nhà kính là một trong những sinh kế hiệu quả trên địa bàn phường trong thời gian qua.

Ông Định cũng cho biết, việc triển khai thực hiện lồng ghép vốn các chương trình đã đóng góp tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn. Từ đó, đời sống của người dân được nâng lên, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, với Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khoảng 300 mô hình, dự án về đa dạng hóa sinh kế, các mô hình này chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi. Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là gần 7.000 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Các hộ chủ yếu có nhu cầu về hỗ trợ giống bò, heo rừng F1, chăn nuôi dê, chăn nuôi gà thương phẩm, chăn nuôi tằm. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ cây giống, phân bón, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để các hộ có kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật chăn nuôi, canh tác cho các hộ dân tham gia dự án.

Theo đánh giá của tỉnh Lâm Đồng, những hộ tham gia các dự án, mô hình giảm nghèo đều thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký, đối ứng một phần kinh phí thực hiện, lựa chọn con giống, cây giống, vật tư cơ bản phù hợp với khả năng sản xuất của đối tượng.

Ngoài ra, khi tham gia dự án, người dân cũng được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, phương pháp sản xuất mới, tận dụng được thời gian gian nhàn rỗi, chăm sóc tốt cho vật nuôi, cây trồng. Bước đầu, phần lớn hộ tham gia các dự án đều chí thú làm ăn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo điều kiện cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập, tự lực vươn lên thoát nghèo.