Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 09:44 GMT+7

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả tại Lâm Đồng, nâng cao chất lượng đời sống người dân

+ aA -
Văn Long Thứ bảy, ngày 18/10/2025 09:44 GMT+7
Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp nhiều hộ dân tại Lâm Đồng vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhiều sinh kế giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số gần 3,8 triệu người. Trong những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đảm bảo an sinh, cải thiện đời sống, tăng thu nhập người dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, năm 2021, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 9,33%, tương đương hơn 78.000 hộ nghèo đa chiều. Ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn khoảng 3,33%, tương đương hơn 29.000 hộ nghèo đa chiều.

Nhiều người dân tại xã Đam Rông 3 đã thoát nghèo nhờ sinh kế trồng dâu, nuôi tằm.

Trong những năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã có rất nhiều mô hình, sinh kế hiệu quả giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tại xã Đam Rông 3, chúng tôi ghi nhận sự phấn khởi của người dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Cái đói khổ, cái khó khăn của người dân đã qua đi, thay vào đó là sự phấn khởi, yêu đời khi cuộc sống đã đổi thay. Điều thay đổi cuộc sống, hạ tầng ở xã Đam Rông 3 chính là nhờ sinh kế “cây dâu, con tằm”.

Nói với phóng viên, chị Liêng Jrang K Brao (xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chỉ trồng mấy sào ngô nên cuộc sống rất khó khăn. Vài năm trở lại đây, gia đình chị được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật nghề trồng dâu, nuôi tằm nên gia đình chị đã thoát nghèo. Giờ đây, mỗi tháng, gia đình chị có thu nhập khoảng 10 triệu đồng, con cái có cơ hội đi học đầy đủ.

Anh Cil Ha Vit thoát nghèo nhờ chuyển đổi trồng cây hoa hồng, được sự hỗ trợ vốn của Hội Nông dân phường.

Trong khi đó, tại phường Lang Biang – Đà Lạt, anh Cil Ha Vit (39 tuổi) cũng nhờ được chính quyền, Hội Nông dân hỗ trợ mà đã học được nghề trồng hoa hồng để thoát nghèo. Đây cũng là một mô hình, sinh kế được chính quyền địa phương đánh giá là hiệu quả, thiết thực.

Anh Cil Ha Vit cho biết, gia đình anh đang trồng 2.000m2 hoa hồng. Trung bình 1 tuần gia đình anh cắt được từ 5.000-6.000 cành hoa hồng, mỗi tháng anh bán cho thương lái khoảng 20.000 cành tùy thời điểm. Sau khi trừ các chi phí, cây hoa hồng cũng giúp cho gia đình anh có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Chất lượng đời sống người dân được nâng lên

Ông Hồ Công Định – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, đến nay, toàn phường chỉ còn 1 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Mô hình trồng hoa hồng trong nhà kính là một trong những sinh kế hiệu quả trên địa bàn phường trong thời gian qua.

Ông Định cũng cho biết, việc triển khai thực hiện lồng ghép vốn các chương trình đã đóng góp tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế đã được quan tâm đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn. Từ đó, đời sống của người dân được nâng lên, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, với Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khoảng 300 mô hình, dự án về đa dạng hóa sinh kế, các mô hình này chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi. Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là gần 7.000 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Các hộ chủ yếu có nhu cầu về hỗ trợ giống bò, heo rừng F1, chăn nuôi dê, chăn nuôi gà thương phẩm, chăn nuôi tằm. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ cây giống, phân bón, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để các hộ có kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật chăn nuôi, canh tác cho các hộ dân tham gia dự án.

Theo đánh giá của tỉnh Lâm Đồng, những hộ tham gia các dự án, mô hình giảm nghèo đều thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký, đối ứng một phần kinh phí thực hiện, lựa chọn con giống, cây giống, vật tư cơ bản phù hợp với khả năng sản xuất của đối tượng.

Ngoài ra, khi tham gia dự án, người dân cũng được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, phương pháp sản xuất mới, tận dụng được thời gian gian nhàn rỗi, chăm sóc tốt cho vật nuôi, cây trồng. Bước đầu, phần lớn hộ tham gia các dự án đều chí thú làm ăn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo điều kiện cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN. Đầu giờ chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng phó bão số 12, yêu cầu người dân dự trữ đủ lương thực ít nhất 3 ngày và chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có tình huống ngập sâu, sạt lở.

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Nhà nông
Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông
Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Nhà nông
Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông
Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Đọc thêm

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng - Phó trưởng đoàn Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 54
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng - Phó trưởng đoàn Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 54

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hoàng - Phó trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 54 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.

Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết
Gia đình

Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết

Gia đình

Khám phá những món ngon từ mướp đắng, loại thực phẩm hỗ trợ gan, kiểm soát đường huyết và mỡ máu hiệu quả. Chế biến dễ dàng các món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.

HLV Lê Đức Tuấn báo tin vui về thủ môn Bùi Tiến Dũng
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn báo tin vui về thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng của SHB Đà Nẵng đã gặp chấn thương nặng ở trận đấu với Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2025/2026, khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn đã có những cập nhật về chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Lý Thiện Trường - “Cánh tay phải' của Chu Nguyên Chương, bị tru di tam tộc vì lý do... “khó tin'
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Thiện Trường - “Cánh tay phải" của Chu Nguyên Chương, bị tru di tam tộc vì lý do... “khó tin"

Đông Tây - Kim Cổ

Từ bậc “phụ vận khai quốc” được vinh danh là Tiêu Hà thứ hai của Minh triều, Lý Thiện Trường cuối cùng lại bị chính Chu Nguyên Chương – người mà ông từng phò tá dựng nghiệp – ra lệnh xử tử, tru di tam tộc, chỉ vì nỗi nghi ngờ vô hình mang tên “công thần”.

Blackpink gây tranh cãi vì trang phục và vũ đạo 18+
Văn hóa - Giải trí

Blackpink gây tranh cãi vì trang phục và vũ đạo 18+

Văn hóa - Giải trí

Trong hai đêm diễn của nhóm Blackpink tại Sân vận động Cao Hùng, Đài Loan, Lisa và Jennie gây chú ý khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo và thực hiện vũ đạo gợi cảm 18+.

Khởi tố 2 thanh niên bắt nam sinh lớp 10 quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội
Pháp luật

Khởi tố 2 thanh niên bắt nam sinh lớp 10 quỳ, liếm biển số xe ở Hà Nội

Pháp luật

Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai thanh niên ở xã Sóc Sơn về hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng, sau khi ép một nam sinh lớp 10 quỳ, liếm biển số xe và quay video tung lên TikTok.

Lịch sử phong kiến Việt Nam có 4 người được phong “lưỡng quốc trạng nguyên”, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử phong kiến Việt Nam có 4 người được phong “lưỡng quốc trạng nguyên”, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, từ khoa thi đầu tiên năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1736, nước ta chỉ có 55 vị trạng nguyên, trong đó chỉ có 4 người được tôn là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” – được cả triều đình Trung Hoa phong Trạng nguyên, đó là: Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trực, Nguyễn Nghiêu Tư và Nguyễn Đăng Đạo.

Từ năm 2025, sổ đỏ mẫu mới đứng tên tối đa bao nhiêu người?
Bạn đọc

Từ năm 2025, sổ đỏ mẫu mới đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 quy định rõ nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ 'trùm sòng bạc' Ma Cao gây chấn động
Văn hóa - Giải trí

Hôn nhân rạn nứt của Đậu Kiêu và ái nữ "trùm sòng bạc" Ma Cao gây chấn động

Văn hóa - Giải trí

Lý do đổ vỡ của cặp đôi đến từ việc mẹ của Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt.

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga
Thế giới

Ông Trump ra tối hậu thư cho Ấn Độ, ép New Delhi quay lưng với Nga

Thế giới

Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ duy trì mức thuế quan "khổng lồ" đối với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga, theo Reuters.

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng
Thể thao

Đinh Xuân Tiến, Nhâm Mạnh Dũng lập công, Thể Công Viettel thắng ngược SHB Đà Nẵng

Thể thao

Ở cuộc đụng độ tại vòng 7 V.League 2025/2026, Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng thay nhau lập công giúp Thể Công Viettel ngược dòng vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, lượng đạm ngang thịt, đem nấu canh vừa mát vừa ngon
Gia đình

Loại rau có vitamin C nhiều hơn cam, lượng đạm ngang thịt, đem nấu canh vừa mát vừa ngon

Gia đình

Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin C trong loại rau này cao hơn cả cam và chanh - những loại quả vốn được biết đến với khả năng cung cấp vitamin C dồi dào.

Phía Jack lần đầu lên tiếng về ca khúc có chứa từ ngữ nhạy cảm
Văn hóa - Giải trí

Phía Jack lần đầu lên tiếng về ca khúc có chứa từ ngữ nhạy cảm

Văn hóa - Giải trí

Trước những lùm xùm, phía J97 Promotion cho rằng ca sĩ Jack - J97 chỉ hát ngẫu hứng, nhằm tri ân khán giả tới theo dõi chương trình.

Ông Trump gây sốc khi giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi giáng đòn chí mạng vào đồng minh ruột

Thế giới

Tổng thống Donald Trump gây sốc khi tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh viện trợ cho Colombia - vốn là đồng minh ruột của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, thậm chí cáo buộc Tổng thống nước này - ông Gustavo Petro là "trùm ma túy bất hợp pháp", theo Reuters.

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10
Tin tức

Hơn 170 phụ nữ từ các đơn vị hải quân phía Nam đồng diễn áo dài ngày 20/10

Tin tức

Những người lính “giỏi việc nước, đảm việc nhà” cùng đồng diễn với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Đến với con người Việt Nam tôi” và tham gia cuộc thi “Áo dài trên cánh sóng”, khắc họa vẻ đẹp dịu dàng mà kiên cường nơi tiền tiêu.

Tin tối (20/10): 'Vua giải trẻ' giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (20/10): "Vua giải trẻ" giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?

Thể thao

"Vua giải trẻ" giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toàn hàng công tại SEA Games 33?; Kyle Hudlin bị dứt dây chằng đầu gối; Ronaldo không dám nhắn tin với các đồng đội cũ; Cựu sao M.U phải nhập viện; HLV Potter dẫn dắt ĐT Thuỵ Điển.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới
Tin tức

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới

Tin tức

Chiều 20/10, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ.

Tưởng vui hoá buồn: Hàng loạt tài xế bị xử lý trong ngày 20/10 vì rượu bia
Ảnh

Tưởng vui hoá buồn: Hàng loạt tài xế bị xử lý trong ngày 20/10 vì rượu bia

Ảnh

Chiều 20/10, nhiều người sau khi tham dự các buổi tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn. Lực lượng CSGT tại Hà Nội đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, rời sân trên cáng
Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, rời sân trên cáng

Thể thao

Thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương sau tình huống "xuất tướng" truy cản bóng trước pha băng xuống của tiền đạo Lucao bên phía Thể Công Viettel. Anh rời sân bằng cáng, nhường vị trí cho thủ môn Phan Văn Biểu.

Ngoại trưởng EU: Ukraine không thể dễ dàng đầu hàng
Thế giới

Ngoại trưởng EU: Ukraine không thể dễ dàng đầu hàng

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao EU Kaja Kallas, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về sự cần thiết phải chấm dứt các hoạt động thù địch dọc theo các tiền tuyến hiện có ở Ukraine và thảo luận về một "cuộc trao đổi lãnh thổ", đã tuyên bố rằng Kiev "không thể dễ dàng đầu hàng".

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện
Kinh tế

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng sau 9 tháng, động lực từ hiệu quả vận hành và tăng trưởng toàn diện

Kinh tế

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng này. Bứt tốc trên đường đua lợi nhuận, LPBank đang tạo ra những cột mốc mới – nơi sức mạnh nội tại, công nghệ và hiệu quả vận hành hội tụ, khẳng định nền tảng phát triển bền vững và hướng tới những mục tiêu dài hạn.

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Để trở thành 'công dân số', nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy
Giảm nghèo nông thôn

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Để trở thành "công dân số", nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy

Giảm nghèo nông thôn

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Lã Văn Đoàn, để "mỗi nông dân là một công dân số" thì yếu tố quan trọng nhất, đó là bản thân các doanh nghiệp, HTX, người nông dân phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, bán hàng...

Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?
Thể thao

Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?

Thể thao

CLB HAGL mùa giải năm nay kiên trì theo đuổi định hướng mang tính chiến lược dài hạn: trẻ hóa toàn diện đội hình, sẵn sàng chấp nhận những kết quả tệ nhất. HLV Lê Quang Trãi nữa nhấn mạnh: "Định hướng của CLB mùa này là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chấp nhận trả giá để họ tích lũy kinh nghiệm".

Băng Di: “Thay đổi lớn nhất khi kết hôn với tôi là mình phải thương mình”
Văn hóa - Giải trí

Băng Di: “Thay đổi lớn nhất khi kết hôn với tôi là mình phải thương mình”

Văn hóa - Giải trí

Băng Di chia sẻ với Dân Việt quan điểm về hôn nhân, cho rằng sự thay đổi lớn nhất là học cách yêu thương chính mình nhiều hơn.

Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11 đã khiến hàng nghìn ha ngô, lúa, cây rau màu.. trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ngập úng, gãy đổ. Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền các địa phương cùng người dân đang tập trung khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông.

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I
Nhà nông

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I

Nhà nông

Ngày 18/10 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Zelensky tính sai nước cờ ở Washington khiến Ukraine trả giá đắt
Thế giới

Ông Zelensky tính sai nước cờ ở Washington khiến Ukraine trả giá đắt

Thế giới

Chuyến công du Washington tuần trước của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, với mục tiêu thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, đã không diễn ra như kỳ vọng. Dù bầu không khí trong Nhà Trắng được mô tả là “rất thân thiện”, kết quả lại khá khiêm tốn - và theo các cố vấn Cộng hòa, ông Zelensky đã chọn sai thời điểm, sai ưu tiên và đến Mỹ quá sớm.

Nhật Kim Anh luyện võ, học vũ đạo, hóa thân thành nữ chiến binh hiện đại
Chuyển động Sài Gòn

Nhật Kim Anh luyện võ, học vũ đạo, hóa thân thành nữ chiến binh hiện đại

Chuyển động Sài Gòn

Khán giả sẽ bắt gặp một Nhật Kim Anh hoàn toàn khác với hình tượng nữ chiến binh hiện đại, phóng khoáng và đầy nội lực trong MV mới.

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?
Thể thao

CĐV Đông Nam Á bàn luận sôi nổi về SVĐ 60.000 chỗ của Việt Nam?

Thể thao

Thông tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động hiện đại, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn với cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, nhiều NHM trong khu vực bày tỏ sự bất ngờ và phấn khích trước quy mô dự án.

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí
Xã hội

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí

Xã hội

Thấy những đứa trẻ bán vé số, bán hàng rong không biết chữ, cô Trần Thị Mươn ở Cần Thơ động lòng trắc ẩn, mở lớp dạy học miễn phí

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

5

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi