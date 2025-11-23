Trạm trinh sát – chỉ huy phòng không PPRU-1 Ovod cực kỳ hiếm của Nga, PPRU-1 Ovod-M-SV. Nguồn: Livejournal

Theo thông báo chính thức của đơn vị, đây là một mục tiêu “độc nhất vô nhị” – hệ thống PPRU-1 Ovod, được phát triển từ cuối thập niên 1970 và hiếm khi xuất hiện trên chiến trường hiện đại. Nhiệm vụ của nó là phát hiện mục tiêu trên không và điều phối hoạt động của các tổ hợp phòng không tầm ngắn.

Đơn vị Phoenix (Phượng Hoàng) của Ukraine cho biết: “Với hệ thống này, đối phương thậm chí có thể dẫn bắn vào máy bay của chúng ta".



Mục tiêu được phát hiện bởi phi công drone FPV mang mật danh Voyazh trong lúc tuần tra sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát. Anh đã phát hiện một đoàn xe ngụy trang di chuyển dưới lưới ngụy trang trên một tuyến đường.

Ngay sau đó, Voyazh nhận thấy vài binh sĩ Nga chạy tán loạn trong khu vực trống. Không chần chừ, anh điều khiển drone lao thẳng vào mục tiêu và tiêu diệt nó.

Việc phá hủy hệ thống này làm giảm khả năng phối hợp phòng không của Nga tại khu vực Donetsk.

Trước đó cùng ngày, như Defense Express đưa tin, lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Nga ở cự ly xa bằng UAV – lần đầu tiên một UAV của Ukraine tiêu diệt trực thăng Mi-8 ngay trên không, trong một chiến dịch tại vùng Rostov của Nga.

"Lần đầu tiên, một trực thăng Mi-8 của Nga bị tiêu diệt trên không bởi một drone tấn công tầm xa của lực lượng Đặc nhiệm Ukraine", Văn phòng báo chí SOF nhấn mạnh.