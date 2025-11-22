Tối tăm, lạnh lẽo: Ukraine bị nhấn chìm trong mùa đông khắc nghiệt chưa từng có

Tối tăm và lạnh lẽo bao trùm

Đường phố thủ đô Kiev, Ukraine tối tăm do điện bị cắt. Ảnh Kyiv Post.

Sau hoàng hôn, thủ đô Kiev thời chiến chỉ còn lại những con phố tối đen và bóng người lướt qua, với ánh sáng duy nhất đến từ vài chiếc vòng cổ phát sáng của chó được dắt đi dạo.

Trong lúc Ukraine đối mặt với đề xuất của Mỹ - kế hoạch mà những người chỉ trích cho rằng sẽ buộc nước này phải từ bỏ chủ quyền để đổi lấy hòa bình - người dân thủ đô đang chuẩn bị cho mùa đông được dự báo là khắc nghiệt và nguy hiểm nhất kể từ năm 2022.

Những tháng qua, Nga liên tục tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine, nhưng hiện giờ số lượng tên lửa và UAV được phóng sang đang ở mức kỷ lục. Liên tục bị mất điện, nhiều người Ukraine phải tìm mọi cách để tồn tại.



Ánh sáng từ phòng tập nhảy của Dmytro Kustov chiếu loang ra đường. Bên trong, căn phòng ấm áp, nhạc pop bật lớn qua loa điện.

Chỉ tay về chiếc tủ máy phát điện và bộ lưu điện, anh nói: “Ngay khi đợt cắt điện mới nhất xảy ra, tôi chịu hết nổi và quyết định phải lắp toàn bộ thứ này".

Nếu không có hệ thống này, phòng tập sẽ bị cắt điện hai lần mỗi ngày, mỗi lần bốn tiếng.

“Bây giờ, điều quan trọng là mọi người được ấm, được hy vọng. Tôi lúc nào cũng cần ánh sáng để mọi người đến tập, trò chuyện, và giải tỏa những cảm xúc này", anh Kustov, 29 tuổi, nói.

Kiev không tiết lộ mức độ thiệt hại của hệ thống khí đốt, nhưng các hãng tin trong nước ước tính 60% công suất đã bị mất.

Chính phủ nói lượng dự trữ đủ dùng cho mùa đông, nhưng mạng lưới truyền tải lại là vấn đề đáng lo.

Một số cửa hàng ở Kiev le lói sáng nhờ máy phát điện. Ảnh Kyiv Post.

Nỗi sợ lớn nhất hiện nay đó là một đợt tấn công mới có thể khiến hệ thống sưởi ấm ngừng hoạt động, trong khi Kiev có 3,5 triệu dân và nhiệt độ có thể xuống mức âm.

“Cũng khá căng thẳng đấy. Nhưng não tôi quen rồi - mất điện giờ là chuyện thường ngày", Kustov thừa nhận.

Dù pin dự phòng giúp giữ ánh sáng, anh vẫn không biết phải làm gì nếu hệ thống sưởi tắt hàng giờ liền.

“Chúng tôi sẽ cố trụ. Tôi muốn đi Bali quá", anh nói đùa.

Quay về dùng đèn dầu

Buổi sáng của người Ukraine khắp cả nước bắt đầu với ba thông báo quen thuộc:

Thỉnh thoảng, danh sách cắt điện là “nhiều tỉnh”. Có lúc là “tất cả các tỉnh”.

Ở Kiev, các quận luân phiên cắt điện theo lịch.

Ông Volodymyr, 66 tuổi, và vợ là bà Tetiana, 64 tuổi, phải dậy giữa đêm để tắm rửa, giặt đồ và sạc pin.

“Tôi phải quay lại dùng đèn dầu như ông bà ngày xưa", ông Volodymyr nói trong căn nhà nhỏ của mình.

Hai vợ chồng đã “tích trữ dần” pin dự phòng, máy phát điện, bóng đèn sạc và bình gas.

Ngoài hiên, một bếp gas phủ bụi đã sẵn sàng, phòng khi tất cả nguồn dự phòng đều cạn kiệt.

“Không có gas thì dùng củi - tôi cũng chuẩn bị rồi”, ông nói.

Tetiana thì lo hơn. “Chồng tôi nói không lo, nhưng tôi thì lo”, bà nhấn mạnh. Bà cũng lo cho người dì 85 tuổi sống một mình và không thể chuẩn bị nhiều như họ.

Nhà hàng này chỉ có một bóng đèn duy nhất. Ảnh Kyiv Post

Mùa đông đầu tiên trong cuộc chiến - 2022-2023 - đặc biệt khó khăn vì người dân chưa sẵn sàng cho những đòn tấn công vào lưới điện.

“Mọi người từng nghĩ rồi mọi thứ sẽ tự ổn, rồi sẽ qua thôi. Cũng giống như chúng tôi từng nghĩ chiến tranh sẽ không nổ ra", bà Tetiana nhấn mạnh.

Ba năm trôi qua, tâm lý đó đã thay đổi. Chuỗi siêu thị Epicentr cho biết máy phát điện đã tăng doanh số gấp ba, còn pin sạc và bếp du lịch tăng 8 lần sau đợt tấn công lớn ngày 3/10.

Vấn đề là chi phí.

“Không phải ai cũng mua được máy phát hay máy sưởi”, ông Volodymyr nói.

Kustov đã chi khoảng 1.100 USD để trang bị cho phòng tập - gấp đôi mức lương trung bình hàng tháng.

Giữa giờ nghỉ luyện tập, các vũ công nói về việc cắt nước và chuyện phải leo 20 tầng khi thang máy ngừng hoạt động.

“Bom đạn ngày càng tệ hơn, có cảm giác như quay lại năm 2022”, một người nói.