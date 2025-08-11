PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90

Eyenga Alain gia nhập PVF-CAND

Sau khi CLB Quảng Nam giải thể, Trường Tươi Đồng Nai được lựa chọn thăng hạng để thay thế. Tuy nhiên, đội bóng miền Đông Nam Bộ từ chối tham dự V.League 2025/2026. Vì vậy, PVF-CAND đã được lựa chọn thay thế.

Thời gian gần đây, PVF-CAND đang tích cực tăng cường lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải cam go sắp tới. Theo một số nguồn tin, đội bóng ngành công an vừa chiêu mộ thành công trung vệ Eyenga Alain. Mặc dù vậy, phía PVF-CAND chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.



Alain chuẩn bị đầu quân cho PVF-CAND? Ảnh: CLB Quảng Nam.

Alain Eyenga sinh ngày sinh ngày 12/11/1995 tại Cameroon. Eyenga bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 2014 trong màu áo Eding Sport FC. Sau đó, Eyenga lần lượt khoác áo Union Douala, Fovu Baham, Al-Hala, Al-Najma.

Tháng 9/2024, Eyenga đầu quân cho CLB Quảng Nam. Vị trí sở trường của cầu thủ 30 tuổi là trung vệ. Eyenga sở hữu chiều cao 1m90, cân nặng 82kg.

Mùa giải vừa qua, Eyenga có 24 lần ra sân tại V.League (thi đấu tổng cộng 2.156 phút), ghi 2 bàn thắng, nhận 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Eyenga được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 175.000 euro.

Với chiều cao lý tưởng, nền tảng thể lực sung mãn cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Alain Eyenga được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường cho hàng phòng ngự PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026.