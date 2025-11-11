Quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới, bước tiến vượt bậc

Sáng nay (11/11), Báo điện tử Dân Việt tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" với chủ đề "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường".



Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu, khách mời gồm: GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.



Với chủ đề: "Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường", tọa đàm là diễn đàn để các chuyên gia trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… luật sư cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.



Đợt lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 16/10 – 16/11/2025 là một sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục đích tuyên truyền và phổ biến sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Hoạt động này cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", cho thấy quyền làm chủ và trách nhiệm chính trị của nhân dân trong việc hoạch định đường lối phát triển đất nước.

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt Nguyễn Văn Hoài tặng hoa cho các khách mời. Ảnh: Phạm Hưng

Việc Đảng công khai các dự thảo văn kiện và lắng nghe ý kiến rộng rãi củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khẳng định nguyên tắc "nhân dân làm chủ". Hoạt động này cũng khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về các chủ trương, đường lối lớn.

Bên cạnh đó, ý nghĩa của hoạt động này cho thấy các văn kiện quan trọng trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng dựa trên trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ nhiều tầng lớp xã hội, mang lại những góc nhìn đa chiều, phản ánh thực tiễn cuộc sống sinh động và đa dạng.

Những ý kiến đóng góp giúp Ban soạn thảo rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo văn kiện, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra là chính xác, khoa học, toàn diện, và có tính khả thi cao, tránh được sự chủ quan, duy ý chí, góp phần làm rõ hơn tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, hùng cường.

Văn kiện Đại hội XIV thể hiện bước tiến vượt bậc trong tư duy và cách làm của Đảng

Chia sẻ tại Tọa đàm về những tư duy đổi mới cốt lõi và điểm mới mang tính đột phá được thể hiện xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ hoàn toàn đồng tình và thống nhất rất cao với các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV lần này. "Có thể nói, quá trình chuẩn bị văn kiện đã có nhiều điểm mới, thể hiện tư duy đổi mới sâu sắc, khoa học và thực tiễn hơn", ông Hà khẳng định.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, phân tích rõ: Về bố cục, trước Hội nghị Trung ương 12, các tiểu ban văn kiện chuẩn bị 4 báo cáo gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tích hợp ba báo cáo đầu tiên thành một báo cáo chính trị duy nhất, ngắn gọn hơn.



"Điều này giúp báo cáo chính trị lồng ghép, liên kết chặt chẽ giữa ba lĩnh vực: kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng, tránh trùng lặp, tăng tính hệ thống, thể hiện tư duy tổng thể, liên ngành và toàn diện hơn. Theo tôi, đây là một bước tiến vượt bậc trong công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội", ông Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Phạm Hưng

Điểm mới thứ hai được ông Nguyễn Đức Hà nhắc đến là Ban Chấp hành Trung ương lần này xây dựng luôn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình đó sẽ được thảo luận ngay trong Đại hội.

Cách làm này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai sau Đại hội, khắc phục được hạn chế “muôn thuở” lâu nay là khâu tổ chức thực hiện vẫn còn yếu. Trước đây, thường phải mất gần một năm, thậm chí nửa nhiệm kỳ mới hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Nay, nếu Đại hội vừa thông qua Nghị quyết, vừa bàn luôn chương trình hành động, thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống sẽ nhanh, đồng bộ và hiệu quả hơn. Đây chính là biểu hiện cụ thể của tư duy đổi mới, hành động kịp thời, sát thực tiễn.

Góp ý thêm vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: "Khi nghiên cứu chủ đề Đại hội XIV, tôi có đối chiếu, so sánh lại các chủ đề từ Đại hội IX đến Đại hội XIII. Có thể thấy, chủ đề Đại hội chính là tiêu đề của Báo cáo chính trị, và tiêu đề ấy chính là “hồn cốt”, tinh thần bao trùm toàn bộ văn kiện.

Từ Đại hội XI đến Đại hội XIII, chủ đề Đại hội thường thể hiện rõ 5 thành tố cơ bản: Nói về Đảng; nói về dân tộc; nói về công cuộc đổi mới; nói về bảo vệ Tổ quốc; nêu mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ.

Lần này, chủ đề Đại hội XIV vẫn thể hiện khá đầy đủ, song theo tôi còn hai điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất, bổ sung yếu tố “bảo vệ Tổ quốc”. Từ Đại hội XII và XIII, chúng ta đều xác định rất rõ thành tố “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”. Tuy nhiên, trong chủ đề Đại hội XIV, yếu tố này lại chưa được thể hiện rõ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, theo tôi, chủ đề cần được xem xét để thể hiện rõ hơn tinh thần “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hai mặt thống nhất, không thể tách rời.



Thứ hai, theo ông Nguyễn Đức Hà, cần bổ sung yếu tố về sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Ông nói: Trong chủ đề, cụm từ “chung sức đồng lòng” đã bao hàm tinh thần đoàn kết dân tộc là rất đúng, rất cần. Tuy nhiên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, mà “đại đoàn kết” không chỉ là đoàn kết dân tộc, mà còn là đoàn kết quốc tế.

"Từ Đại hội XII đến XIII, văn kiện đều khẳng định rõ chủ trương “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, coi đây là một trong những nền tảng tư tưởng chỉ đạo đối ngoại và phát triển đất nước.

Đáng chú ý, văn kiện Đại hội XIV lần này đã đặt công tác đối ngoại ngang hàng với quốc phòng và an ninh, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của ngoại giao trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.



Tuy nhiên, trong chủ đề Đại hội, yếu tố “sức mạnh thời đại” vẫn chưa được thể hiện rõ, theo tôi, đây là điểm cần nghiên cứu, cân nhắc để bổ sung, hoàn thiện. Cùng với những góp ý khác mang tính xây dựng, trên tinh thần đóng góp để văn kiện Đại hội XIV thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa mang hơi thở của thời đại – xứng đáng là kim chỉ nam cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Đức Hà nói.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Phạm Hưng

Tinh thần dân chủ lần này là rất sôi nổi và lan tỏa rộng rãi

Còn GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam cho rằng, chủ đề dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng lần này không chỉ kế thừa các kỳ trước, mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên dân chủ, văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng.



GS Sơn bày tỏ đồng tình với đánh giá của ông Nguyễn Đức Hà về con số hơn 2,5 triệu lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Tuy nhiên, theo ông, thực tế số người quan tâm, thảo luận và góp ý cho văn kiện có thể còn lớn hơn nhiều, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân.



“Không chỉ trong các hội nghị chính thức, mà ở cả những cuộc trò chuyện bên quán cà phê, những buổi sinh hoạt chi bộ, các cụ hưu trí, trí thức, đảng viên, người dân đều có thể góp ý. Tinh thần dân chủ lần này là rất sôi nổi và lan tỏa rộng rãi”, ông nói.



Theo GS Sơn, sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng văn kiện chính là minh chứng cho “dân chủ ở đâu thì ở đó có nhân dân”. Ông đánh giá cao việc dự thảo lần này tiếp tục được công bố rộng rãi để toàn dân góp ý, tạo sự đồng thuận trước khi hoàn thiện bản cuối cùng.



Nhìn lại 6 kỳ đại hội gần đây, mỗi kỳ đều có chủ đề thể hiện định hướng lớn cho nhiệm kỳ 5 năm. Với Đại hội XIV, theo GS Sơn có 3 điểm mới nổi bật: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; Nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Thể hiện niềm tin vững chắc bước vào kỷ nguyên mới.



“Kỷ nguyên ấy là kỷ nguyên dân chủ, phát triển, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng. Đặc biệt, lần này, Văn kiện đã nhấn mạnh đến yếu tố ‘văn minh’, thể hiện trình độ phát triển văn hóa, tri thức và đạo đức của dân tộc,” ông Sơn phân tích.



Theo ông, việc Đảng xác định “Đảng đạo đức, văn minh” mang ý nghĩa chiến lược, phản ánh mục tiêu hướng tới một xã hội phát triển toàn diện, không chỉ về kinh tế mà cả về văn hóa và con người.

“Muốn sánh vai với các cường quốc năm châu, chúng ta phải đạt đến trình độ văn minh. Kỷ nguyên mới không chỉ là mới với Việt Nam, mà còn là bước hòa nhập với trình độ phát triển chung của nhân loại,” ông nói.



Giáo sư Sơn cho rằng, chủ đề của Đại hội XIV cần được cô đọng, khái quát và dễ nhớ, song vẫn phải thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng.

“Nếu như chủ đề Đại hội VI nêu ‘Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới’, thì lần này, Đảng phải lãnh đạo, tập hợp toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu,” ông nhấn mạnh.