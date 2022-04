Quận nhỏ nhất Hà Nội là quận nào?

Về đóng góp ngân sách, báo cáo của quận Hoàn Kiếm cho thấy, năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tổng mức doanh thu ngành thương mại, dịch vụ của quận ước giảm 1,25% so với cùng kỳ và đạt 88,92% so với kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 125,4% so với cùng kỳ, đạt 147,4% dự toán thành phố giao. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.427 tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm.

Mức đóng góp ngân sách kể trên cao hơn nhiều tỉnh trong cả nước.