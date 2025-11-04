Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh

Hà Nội mùa này luôn có một cách riêng để đi vào cảm xúc của người ta. Không vội, không ồn ào, chỉ là những hơi thở nhẹ giữa phố cổ, những gánh cốm thoảng mùi lá sen, cùng lớp kem trứng óng trên miệng tách cà phê.

Những buổi chiều chớm đông, khu vực Nhà thờ Lớn lại trở thành điểm hẹn thân thuộc để mỗi người được sống chậm lại vài khoảnh khắc giữa lòng Thủ đô. Người Hà Nội vốn có những thú vui nhỏ rất tinh tế: bó cốm dẻo, gói lá sen xanh; một tách cà phê trứng ấm, béo; tiếng chuông nhà thờ ngân trong chiều tà.

Cốm làng Vòng, với vị bùi và mùi thơm thoang thoảng, mang theo ký ức của cả mùa thu, nhưng khi gió lạnh khẽ về, cốm lại trở thành thứ quà ấm áp, quyện với vị béo của cà phê trứng, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vừa quen vừa mới.

Tản bộ quanh Nhà thờ Lớn, dễ bắt gặp những quán nhỏ cổ với bàn ghế đơn giản, cửa sổ hướng ra vỉa hè. Nơi đây, thực khách sẽ rót từng thìa kem trứng, nhấm nháp cốm, và nhìn phố phường chậm rãi trôi.

Sự lãng mạn trong ánh nắng buổi chiều chớm đông tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Nguyên Anh

Không ít người cho rằng chính sự giản dị ấy mới là linh hồn của Hà Nội: đèn vàng, lá bay, tiếng trò chuyện rôm rả, và mùi cà phê quyện trong không khí man mát đầu mùa. Để ghi lại những cảm xúc đó, nhiều bạn trẻ đến Nhà thờ Lớn hưởng không khí buổi chiều đầu đông Hà Nội.

Bạn Nông Ngọc Thoa (21 tuổi), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói với giọng thoải mái: “Cốm và cà phê trứng với mình là ký ức gia đình. Mẹ hay mua cốm, mình thì mê lớp kem trứng béo. Vừa ngắm Nhà thờ Lớn vừa thưởng cốm trong không khí buổi chiều là điều tuyệt nhất. Mình thường rủ bạn bè tới đây, vừa tám chuyện vừa thưởng thức”.

Chị Đỗ Thị Phương (29 tuổi), chia sẻ: “Thời tiết đầu đông rất đẹp, không khí hơi se se lạnh, được nhâm nhi ly cà phê nóng trong không gian tại Nhà thờ Lớn đông vui và nhộn nhịp. Có thể với mọi người ăn cốm là ‘trend’ nhưng với tôi cốm là cả bầu trời kỷ niệm Hà Nội. Xôi cốm thơm, dẻo, nó hòa quyện cùng độ ngọt và độ bùi của hạt sen”.

Thưởng cốm và nhâm nhi tách cà phê trứng là thú vui tinh tế của người Hà Nội. Ảnh: Nguyên Anh

Ngoài ẩm thực, Nhà thờ Lớn còn chở nặng những âm thanh và hình ảnh làm nên không khí đầu đông: tiếng chuông trầm, hàng cây thoắt đỏ thoắt vàng. Những âm thanh ấy không ồn ào nhưng vẫn đủ để khiến người qua đường chậm lại, ngẩng lên, nghe và cảm.

Có lẽ vì vậy mà nhiều nhiếp ảnh gia, blogger du lịch và khách nước ngoài thường chọn khu vực quanh Nhà thờ Lớn để lưu lại những khung hình đẹp của mùa này Hà Nội.

Tạp chí Time Out vừa công bố danh sách bảy điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất châu Á, trong đó Hà Nội được xếp ở vị trí thứ 5 nhờ vẻ đẹp lãng mạn, dịu dàng nhưng vẫn đậm sắc màu văn hóa. Các không gian phố cổ là những nơi lý tưởng để cảm nhận lá vàng, buổi chiều mát dịu và đời sống đường phố mang chất thơ.

Với những ai đang tìm kiếm một trải nghiệm thật Hà Nội vào mùa chuyển giao này, hãy đi bộ nhiều hơn, dừng chân ở một quán cà phê cũ, gọi một tách cà phê trứng, và mở gói cốm ra để thưởng thức. Chỉ cần vậy thôi, bạn đã cảm thấy mình thuộc về thành phố này, dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi...