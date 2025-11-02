Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Hà Nội hôm nay
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 08:34 GMT+7

Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như "sợi dây nối quê hương" cho người con xa xứ

+ aA -
HN - Nguyễn Thành Chủ nhật, ngày 02/11/2025 08:34 GMT+7
Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025, tác giả Đỗ Quang Ba, người từ Nhật Bản trở về đã có nhiều chia sẻ ấn tượng về cuộc thi, về Thủ đô.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV năm 2025 được Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt (Báo NTNN/Dân Việt) và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.


Biết đến cuộc thi và gửi bài viết "Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô", tác giả Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản bất ngờ khi tác phẩm của mình giành giải tại cuộc thi này.

Trong bài viết trên, tác giải Quang Ba có viết: "Hà Nội trong ký ức tôi là những con phố nhỏ rợp bóng xà cừ, là tiếng rao đêm mảnh mai của người bán hàng rong, là hương hoa sữa đầu mùa thoảng qua bất chợt. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại đủ khiến trái tim một người con xa quê ấm lại giữa mùa đông xứ người".

Xúc động, ông Đỗ Quang Ba chia sẻ: "Được trở về Hà Nội hôm nay, nhận giải tại cuộc thi, tôi xúc động vô cùng. Nhiều năm học tập và làm việc bên Nhật, dù cuộc sống nơi xứ người có đầy đủ, văn minh, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn thấy mình thiếu một điều gì đó, thiếu tiếng rao buổi sớm, thiếu mùi hoa sữa.

Tôi viết vào dịp trở về Việt Nam hòa chung không khí đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không ngờ, hôm nay lại được nhận giải, được trở về, được nghe mọi người nhắc đến Hà Nội bằng tất cả sự yêu thương, tôi thật sự nghẹn ngào.

Giải thưởng này, với tôi, là món quà quý giá nhất sau bao năm xa xứ, là sợi dây nối tôi với quê hương, với ký ức về một Hà Nội không bao giờ phai. Tôi tìm được tiếng rao, mùi hoa sữa qua cuộc thi này".

Nhóm 5 tác phẩm nhận giải khuyến khích tại Cuộc thi.
Tác giả Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản không ngờ tác phẩm của mình giành giải tại cuộc thi.

Không chỉ tác giả Quang Ba, nhiều tác giả khi nhận giải tại cuộc thi đều có cảm nhận sâu sắc, tình yêu mến dành cho Hà Nội.

Như anh Ha Dong Hwan, tác giả người Hàn Quốc đạt giải Nhì với tác phẩm "Cảm nhận và sống chậm ở Hà Nội". Bằng chất giọng tiếng Việt rõ ràng, anh Hwan nói: "Tình cảm với Hà Nội đã khiến anh chọn Việt Nam làm bến đỗ rồi sang Việt Nam làm việc từ năm 2022 đến bây giờ".

Đối với tác giả đạt giải nhất, anh Nguyễn Xuân Thủy cho biết: "Cuộc thi Ký ức Hà Nội đến với tôi cũng rất tình cờ. Nó giống như một ô cửa sổ nhỏ, nhưng đủ sức lay động, mở ra một không gian lớn lao hơn. Ký ức Hà Nội là nhịp cầu kết nối những con người ở khắp nơi từ người nước ngoài, diễn viên, nhà giáo, nhà khoa học… đến những người dân bình dị".

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Trước đó, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá sau bốn lần tổ chức, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội ngày càng thu hút bạn đọc, nâng cao chất lượng và là sân chơi thú vị dành cho những người yêu mến Hà Nội.

Cuộc thi năm nay được đặt trong bối cảnh nước ta tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có sự kiện A80 diễn ra ở Hà Nội trái tim của cả nước. "Trong không khí hào hùng đó, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội càng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc trong và ngoài nước", Nhà báo Nguyễn Văn Hoài nói.

Còn theo Nhà văn, Nhà báo Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 cho biết, cuộc thi có những lát cắt ký ức rất cảm xúc.

11 tác phẩm đạt giải bao gồm:

Tác phẩm Đất quê cha của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đạt giải Nhất.

Tác phẩm Ve vàng trên tường mười, khởi nguyên một giấc mơ Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu (Hà Nội) và Cảm nhận và sống chậm ở Hà Nội của tác giả Ha Dong Hwan (Hàn Quốc) đạt giải Nhì.

Tác phẩm Hà Nội xưa và bức ảnh quý qua ống kính nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo của tác giả Trần Khánh Linh (Hải Phòng); Nơi tôi lớn lên thêm một lần nữa của tác giả Ngô Lệ Quyên (Hà Tĩnh) đạt giải Ba

5 tác phẩm đạt giải Khuyến Khích bao gồm: Nhớ ngày gian khó, để trân trọng giá trị hòa bình của tác giả Phạm Trần Oánh (Hà Nội); Chuyện đời thường của vị tướng họ Văn của tác giả Bùi Văn Tuệ (Hưng Yên); Thủ đô giống như một bản hòa âm sống động trong mắt họa sĩ người Pháp của tác giả Phạm Mạnh Hào (Hà Nội); Đổi thay từ những cánh đồng của tác giả Trần Thị Thủy (Hà Nội); Tiếng loa phường in đậm trong tâm trí người con xa quê của tác giả Nguyễn Văn Nhật Thành (Quảng Trị); Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô của tác giả Đỗ Quang Ba (Hà Nội).

Tham khảo thêm

Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội 2025”: Đất quê cha – nơi cảm xúc chạm tới miền hiện tại

Giải Nhất Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội 2025”: Đất quê cha – nơi cảm xúc chạm tới miền hiện tại

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025

Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội 2025' – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025

Sáng 31/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao giải cho 11 tác giả đoạt giải của Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025. Tác phẩm "Đất quê cha" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đã đạt giải Nhất...

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội

Hà Nội hôm nay
Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội

Tác giả giải Nhất cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ tư: Tôi tìm thấy cốt cách của người Hà Nội

Hà Nội hôm nay
Tác giả giải Nhất cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ tư: Tôi tìm thấy cốt cách của người Hà Nội

Đọc thêm

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trong Tam quốc diễn nghĩa, ông vẫn đánh giá cao 6 mãnh tướng. Vậy 6 mãnh tướng đó, gồm những ai?

Cristiano Jr và Cristiano Ronaldo đều lập công vào đêm qua
Thể thao

Cristiano Jr và Cristiano Ronaldo đều lập công vào đêm qua

Thể thao

Sau khi cậu con trai cả Cristiano Jr lập công cho đội U16 Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng “nổ súng” trong chiến thắng của Al-Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11) tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.750 - 27.850 đồng/USD, tương ứng tăng vọt 241 đồng chiều mua và 191 đồng chiều bán so với đầu tuần.

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga
Thế giới

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Thế giới

Khu vực biên giới Nam Karelia ở Phần Lan đang mất 1 triệu euro mỗi ngày do vắng bóng khách du lịch và công nhân Nga, theo Bloomberg. Phần Lan đã đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới vào năm 2023 sau tình hình người di cư tại biên giới.

Phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị khiến bé gái 13 tuổi tử vong
Tin tức

Phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị khiến bé gái 13 tuổi tử vong

Tin tức

Ngày 2/11, nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị vỡ trong đêm cuốn trôi 3 người, trong đó có 1 bé gái 13 tuổi tử vong. Hiện khu vực này nằm ở vùng núi, gặp trời mưa nên việc đi lại rất khó khăn...

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói
Nhà nông

LIVE
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói

Nhà nông

Sáng nay (2/11) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc
Xã hội

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc

Xã hội

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập ấn tượng – điểm SAT 1.510 thuộc top 2% thế giới và IELTS 7.5 – Nguyễn Khánh Vi còn khiến thầy cô tự hào khi vừa đạt giải học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố, vừa có nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa.

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần
Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11, vàng SJC và nhẫn có phiên cuối tuần yên ả, khi giá tiếp tục đi ngang. Tưng tự, vàng thế giới cũng đang dần ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói
Video

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng 'chiêu' quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng "chiêu" quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ các nhà đầu tư trên toàn quốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá.

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường bất động sản đang chờ bước ngoặt quản lý sau hàng loạt vụ “thổi giá", "đấu giá rồi bỏ chạy"... gây ách tắc quỹ đất công và đẩy giá ảo. Góp ý cho nghị quyết về đấu giá đất theo Luật Đất đai mới, HoREA đề xuất nhiều giải pháp để sàng lọc.

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động dữ dội trong ngày thứ 2 của tháng 11.

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?
Thể thao

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi dễ dàng đánh bại Valencia 4-0 tại vòng 11 La Liga với dấu ấn nổi bật của siêu sao Kylian Mbappe khi anh chạm tới cột mốc ấn tượng mà Cristiano Ronaldo từng làm được.

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin
Thế giới

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

Thế giới

Mỹ đã bắt đầu triển khai một nhóm quân đến vùng Caribe, bao gồm khoảng 16.000 quân, theo The Washington Post (WP).

Người xưa nói: 'Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may'
Gia đình

Người xưa nói: "Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may"

Gia đình

Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn: trường thọ, may mắn, sức khỏe và sự bảo vệ cho thế hệ tương lai.

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn... là những tin tức "nóng" của dòng chảy thông tin showbiz 24h.

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi
Tin tức

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Tin tức

Sáng 2/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài, một hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi gà năm trên đồi thuộc khu vực Cây Cà đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi người, tài sản và hoa màu.

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney
Thể thao

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney

Thể thao

Pha làm bàn vào lưới Aston Villa giúp tiền đạo Mohamed Salah san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Wayne Rooney về số lần góp công vào bàn thắng cho 1 CLB ở Premier League.

TP.HCM hồi sinh loạt dự án 'đất vàng' trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều khu "đất vàng" ở TP.HCM từng... bỏ hoang. TP.HCM đang tái khởi động loạt dự án “đất vàng” trung tâm như Thương xá Tax, Saigon Centre, Mê Linh Tower, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu 'khóc ròng'
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu "khóc ròng"

Nhà nông

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hà Văn Tú, ở khu 3, xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh có gần 60ha chuối trồng tại vùng đất bãi ven sông Hồng và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Tuy nhiên đợt mưa lũ vừa qua, anh gần như mất trắng vì hàng chục ha đã bị lở xuống sông. Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, anh Tú mong muốn Bộ NNMT có giải pháp phối hợp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn "cát tặc".

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn
Kinh tế

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn

Kinh tế

Theo dữ liệu của Dân Việt, tổng tài sản tự doanh của 20 công ty chứng khoán lớn đã tăng gần 28%, vượt 269.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng tiền này đang đổ vào cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, phản ánh niềm tin vào triển vọng thị trường. Khi các “tay chơi” như SSI, VNDirect và VIX dẫn đầu cuộc đua, tự doanh đang trở thành động lực mới định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm

Văn hóa - Giải trí

"Phản ánh là để thức tỉnh, còn cổ súy là để kích thích. Hai điều này khác nhau ở mục đích, thái độ và thông điệp của người sáng tạo" - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ với PV Dân Việt.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mùa hoa súng ở miền di sản
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mùa hoa súng ở miền di sản

Ảnh

Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ
Thể thao

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ

Thể thao

Sau chiến thắng 2-0 trước Burnley ở vòng 10 Premier League 2025/26, HLV Mikel Arteta hài lòng với hàng thủ Arsenal khi các học trò tiếp tục giữ sạch lưới.

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?
Thể thao

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?

Thể thao

M.U gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước Nottingham Forest tại vòng 10 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra lạc quan và có sự động viên tích cực đến đội bóng.

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu
Thế giới

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định cơ sở hạ tầng hiện nay ở châu Âu không đủ để Mỹ có thể thay thế hoàn toàn Nga trên thị trường khí đốt.

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có
Xã hội

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có

Xã hội

Nhiều bệnh nhi bị ngộ độc dầu thắp hương dẫn đến suy hô hấp, viêm phổi nặng - loại hóa chất nhiều nhà có.

Dân Lâm Đồng 'mất ngủ' bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao
Nhà nông

Dân Lâm Đồng "mất ngủ" bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao

Nhà nông

Giá cà phê nhân vẫn đang giữ mức trên 100.000 đồng/kg, cà phê tươi cũng được mua với giá cao nên nhiều gia đình tại Lâm Đồng đã bị bọn xấu trộm cắp cà phê mà dân gọi là “cà tặc”, bất chấp quả cà phê vẫn còn xanh.

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?
Bạn đọc

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn đã giải thích thực tế những quyền lợi, thủ tục quan trọng mà người dân cần nắm khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt trong các tình huống đất bị lấn chiếm hoặc có tranh chấp.

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025
Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025

Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum khiến cả Hollywood ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tạo hình Medusa sống động đến rợn người, khẳng định vị thế “Nữ hoàng Halloween” không ai có thể thay thế.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

3

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

4

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

5

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'