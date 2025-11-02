Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như "sợi dây nối quê hương" cho người con xa xứ

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV năm 2025 được Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt (Báo NTNN/Dân Việt) và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.





Biết đến cuộc thi và gửi bài viết "Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô", tác giả Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản bất ngờ khi tác phẩm của mình giành giải tại cuộc thi này.

Trong bài viết trên, tác giải Quang Ba có viết: "Hà Nội trong ký ức tôi là những con phố nhỏ rợp bóng xà cừ, là tiếng rao đêm mảnh mai của người bán hàng rong, là hương hoa sữa đầu mùa thoảng qua bất chợt. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại đủ khiến trái tim một người con xa quê ấm lại giữa mùa đông xứ người".

Xúc động, ông Đỗ Quang Ba chia sẻ: "Được trở về Hà Nội hôm nay, nhận giải tại cuộc thi, tôi xúc động vô cùng. Nhiều năm học tập và làm việc bên Nhật, dù cuộc sống nơi xứ người có đầy đủ, văn minh, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn thấy mình thiếu một điều gì đó, thiếu tiếng rao buổi sớm, thiếu mùi hoa sữa.

Tôi viết vào dịp trở về Việt Nam hòa chung không khí đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không ngờ, hôm nay lại được nhận giải, được trở về, được nghe mọi người nhắc đến Hà Nội bằng tất cả sự yêu thương, tôi thật sự nghẹn ngào.

Giải thưởng này, với tôi, là món quà quý giá nhất sau bao năm xa xứ, là sợi dây nối tôi với quê hương, với ký ức về một Hà Nội không bao giờ phai. Tôi tìm được tiếng rao, mùi hoa sữa qua cuộc thi này".

Nhóm 5 tác phẩm nhận giải khuyến khích tại Cuộc thi.

Tác giả Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản không ngờ tác phẩm của mình giành giải tại cuộc thi.

Không chỉ tác giả Quang Ba, nhiều tác giả khi nhận giải tại cuộc thi đều có cảm nhận sâu sắc, tình yêu mến dành cho Hà Nội.

Như anh Ha Dong Hwan, tác giả người Hàn Quốc đạt giải Nhì với tác phẩm "Cảm nhận và sống chậm ở Hà Nội". Bằng chất giọng tiếng Việt rõ ràng, anh Hwan nói: "Tình cảm với Hà Nội đã khiến anh chọn Việt Nam làm bến đỗ rồi sang Việt Nam làm việc từ năm 2022 đến bây giờ".

Đối với tác giả đạt giải nhất, anh Nguyễn Xuân Thủy cho biết: "Cuộc thi Ký ức Hà Nội đến với tôi cũng rất tình cờ. Nó giống như một ô cửa sổ nhỏ, nhưng đủ sức lay động, mở ra một không gian lớn lao hơn. Ký ức Hà Nội là nhịp cầu kết nối những con người ở khắp nơi từ người nước ngoài, diễn viên, nhà giáo, nhà khoa học… đến những người dân bình dị".

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Trước đó, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá sau bốn lần tổ chức, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội ngày càng thu hút bạn đọc, nâng cao chất lượng và là sân chơi thú vị dành cho những người yêu mến Hà Nội.

Cuộc thi năm nay được đặt trong bối cảnh nước ta tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có sự kiện A80 diễn ra ở Hà Nội trái tim của cả nước. "Trong không khí hào hùng đó, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội càng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc trong và ngoài nước", Nhà báo Nguyễn Văn Hoài nói.

Còn theo Nhà văn, Nhà báo Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 cho biết, cuộc thi có những lát cắt ký ức rất cảm xúc.

11 tác phẩm đạt giải bao gồm:

Tác phẩm Đất quê cha của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đạt giải Nhất.

Tác phẩm Ve vàng trên tường mười, khởi nguyên một giấc mơ Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu (Hà Nội) và Cảm nhận và sống chậm ở Hà Nội của tác giả Ha Dong Hwan (Hàn Quốc) đạt giải Nhì.

Tác phẩm Hà Nội xưa và bức ảnh quý qua ống kính nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo của tác giả Trần Khánh Linh (Hải Phòng); Nơi tôi lớn lên thêm một lần nữa của tác giả Ngô Lệ Quyên (Hà Tĩnh) đạt giải Ba

5 tác phẩm đạt giải Khuyến Khích bao gồm: Nhớ ngày gian khó, để trân trọng giá trị hòa bình của tác giả Phạm Trần Oánh (Hà Nội); Chuyện đời thường của vị tướng họ Văn của tác giả Bùi Văn Tuệ (Hưng Yên); Thủ đô giống như một bản hòa âm sống động trong mắt họa sĩ người Pháp của tác giả Phạm Mạnh Hào (Hà Nội); Đổi thay từ những cánh đồng của tác giả Trần Thị Thủy (Hà Nội); Tiếng loa phường in đậm trong tâm trí người con xa quê của tác giả Nguyễn Văn Nhật Thành (Quảng Trị); Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô của tác giả Đỗ Quang Ba (Hà Nội).