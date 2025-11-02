Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Hà Nội hôm nay
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 15:31 GMT+7

Gói ghém cuộc sống trong "nhà" 10m2 ở phố cổ Hà Nội

+ aA -
Nguyên Anh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 15:31 GMT+7
Giữa lòng phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² vẫn chật chội từng ngày. Cả gia đình phải gói ghém mọi không gian, sinh hoạt bấp bênh, lo lắng trước nhà xuống cấp và nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Cuộc sống của mình chỉ đến thế…”

Căn phòng 10m² của bà Nguyễn Thị Sửu (64 tuổi) nằm khuất trong xóm 5, phố Vọng Đức, nơi bà đã trú chân từ năm 1988. Không gian đơn sơ: gác xép lửng chứa vài thùng đồ, gian bếp tạm đủ cho nồi niêu, chỗ ngủ chỉ là chiếc ghế gấp được kê ngả thành giường mỗi đêm rồi lại gấp gọn ban ngày.

“Cuộc sống của mình chỉ đến thế, nhà nhỏ chật chội, bất tiện”, bà Sửu nói.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Sửu hun hút trong ngõ nhỏ. Ảnh: Nguyên Anh

Con cháu bà đã ra ở riêng, một số ở gần vẫn về cùng ăn uống chung khi cần. Vì vậy, bà chọn ở lại căn phòng nhỏ của mình. Mỗi việc sinh hoạt hàng ngày đều phải tính toán kỹ lưỡng: tắm rửa sang nhà hàng xóm, giặt quần áo thì hạ mâm cơm xuống đất để bật máy giặt. Từng chi tiết trong cách sống của bà hiện ra sự khéo léo: chiếc chăn xếp gọn, nồi cơm được để kín, và một con chó nhỏ là người bạn trung thành.

Trong căn 10m² ấy, mọi thứ phải “gói ghém”: đồ đạc chồng lên nhau, dụng cụ bếp tận dụng tối đa, gác xép trở thành kho lưu trữ của cả đời. “Nhà nhỏ nhưng mát,” bà bảo, như tìm thấy điều tích cực giữa những bất tiện.

Bà Sửu sống một mình trong căn phòng nhỏ ấm mốc, không có nhà vệ sinh. Ảnh: Nguyên Anh

Chỉ cách vài bước chân là nhà bà Nguyễn Thị Hoa (48 tuổi), nơi sáu người, ba thế hệ chia sẻ khoảng 13m². Ngôi nhà hai tầng, nhưng lối thang hẹp đến mức khiêng một thùng đồ cũng phải tính.

Nhà vệ sinh dùng chung của xóm, bếp ọp ẹp, phòng tắm không có cửa, bình nóng lạnh, máy lọc nước được cho nhưng chưa thể lắp do thiếu hạ tầng.

“Nhà nát hết rồi, giờ chưa có điều kiện để xây”, bà Hoa nói, mắt dõi theo tấm tôn rỉ mỗi khi mưa bão. Đêm đến, cả nhà thay phiên tắm, mỗi người một ca, từng mét vuông đều được tính toán.

Sáng bà bán nước, trưa cùng chồng bán bún chả, chiều tối chồng chạy xe ôm. Mọi đồ đạc trong nhà đều nhuốm màu cũ: nhiều thứ là quà tặng, đồ bỏ đi được tận dụng lại. “Máy lọc nước được người ta cho nhưng chưa lắp, vì phải có bể nước, phải làm bao tiền nữa”, bà lắc đầu.

Vấn đề không chỉ là thiếu diện tích, mà còn là nỗi lo về không gian riêng tư, an toàn khi nhà xuống cấp, và sự bấp bênh trước những quyết định quy hoạch mà cư dân chưa hiểu rõ. “Nếu làm sổ đỏ thì tốn mấy trăm”, bà Hoa nói. Với hoàn cảnh gia đình thu nhập chỉ trông vào những gánh hàng lề đường, đó là rào cản lớn.

Đề án giãn dân vẫn dang dở

Đề án giãn dân khu phố cổ Hà Nội, được phê duyệt từ năm 2013, đặt mục tiêu giảm mật độ dân cư để bảo tồn kiến trúc và cải thiện điều kiện sống. Ban đầu, mật độ hơn 800 người/ha được tính toán giảm xuống khoảng 500 người/ha, tương ứng hàng nghìn hộ dân phải di chuyển.

Tuy nhiên, hơn một thập kỷ trôi qua, tiến trình vẫn dở dang, việc rà soát, kiểm đếm gặp khó; phương án tái định cư chồng chéo; chính sách đền bù, hỗ trợ chưa tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong dân.

Không gian cũ nát, ọp ẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong những căn nhà chỉ vỏn vẹn 10–13 m² tại phố cổ. Ảnh: Nguyên Anh

Các chuyên gia quy hoạch và kiến trúc nhấn mạnh: giãn dân không chỉ là di dời, mà phải đi kèm bảo tồn di sản và đảm bảo an sinh.

GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi - Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị, đề xuất cơ chế hợp tác ba bên: chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp có thể đầu tư khu giãn dân với điều kiện sống tốt hơn, đồng thời dành một phần diện tích cho người dân thuê lại để buôn bán; chính quyền đảm bảo cơ sở pháp lý và hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, bù đắp thích hợp.

“Đền bù phải đi đôi với hỗ trợ, thì người dân mới phát triển bền vững được”, ông Khôi nhấn mạnh.

Còn TS.KTS Nguyễn Quang Minh (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng) gợi ý ba phương án tái định cư linh hoạt: tái định cư tại chỗ khi nhà còn đủ diện tích; tái định cư gần khi nhà không đủ công năng; tái định cư xa sang khu vực khác ngoại vi nếu quỹ đất không còn và người dân đồng thuận. Theo ông, lộ trình phải minh bạch, chính sách tài chính hỗ trợ đi kèm, đảm bảo sinh kế sau di dời.

Đối với gia đình bà Hoa, mong muốn giản dị nhưng thiết thực: một ngôi nhà có bếp, phòng tắm, đủ không gian cho sáu người sinh hoạt. Khát vọng ấy, vẫn đang chờ để Đề án giãn dân được thực hiện.

Tham khảo thêm

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ

Phố cổ “Tinh hoa Thu Hà Nội” gây ấn tượng mạnh tại 'siêu hội chợ quốc gia'

Phố cổ “Tinh hoa Thu Hà Nội” gây ấn tượng mạnh tại "siêu hội chợ quốc gia"

Cứ mưa là ngập, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hạ tầng

Cứ mưa là ngập, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hạ tầng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tác giả giải Nhất cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ tư: Tôi tìm thấy cốt cách của người Hà Nội

Tác phẩm “Đất quê cha” của tác giả Nguyễn Xuân Thuỷ đã giành giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ 4. Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả bộc bạch: “Tôi đã tìm thấy cốt cách của người Hà Nội.”

Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như "sợi dây nối quê hương" cho người con xa xứ

Hà Nội hôm nay
Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như 'sợi dây nối quê hương' cho người con xa xứ

Đọc thêm

Vì sao trả lời 'cầm tinh con lừa', Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao trả lời "cầm tinh con lừa", Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao câu trả lời "cầm tinh con lừa" của Lưu Dung lại được vua Càn Long tán thưởng đến mức lập tức cho thăng chức như vậy?

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp
Ảnh

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp

Ảnh

Sáng 3/11, cơn mưa phùn dai dẳng kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện "chôn chân" nhích từng mét, nhiều học sinh trễ giờ vào lớp.

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị từng có hơn một lần nắm trong tay cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng cuối cùng đều không tận dụng được.

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc
Nhà đất

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc

Nhà đất

9 tháng năm 2025, Việt Nam nhập hơn 11,2 triệu tấn sắt thép trị giá gần 8 tỷ USD, trong đó hơn một nửa đến từ Trung Quốc. Thị trường thép trong nước vẫn trầm lắng dù giá có dấu hiệu ổn định.

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam
Kinh tế

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam

Kinh tế

Công nghệ gia cố bùn khí nén K-DPM giúp san lấp ven biển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, nâng cao chất lượng phát triển đô thị ven biển Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới

Nhà đất

Ngày 3/11 tại Hà Nội, Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng. Với việc tham gia bầu chọn, Vinhomes tự tin khẳng định tầm nhìn vượt thời đại, định vị Vinhomes Green Paradise là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm giúp TP.HCM có thể tiếp tục thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore vừa nêu nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và các kiến nghị cụ thể.

Tin sáng (3/11): Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0
Thể thao

Tin sáng (3/11): Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0

Thể thao

Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0; Mohamed Salah nhận được đề nghị lương 150 triệu euro/năm; Robert Lewandowski có thể sớm chia tay Barcelona; Tottenham sắp chi đậm để cải tổ hàng công; Bạn gái cũ của Lamine Yamal cặp kè với người mới.

Đà Nẵng: Sạt lở núi tại xã Thượng Đức, một người dân tử vong khi đi tìm gia súc
Tin tức

Đà Nẵng: Sạt lở núi tại xã Thượng Đức, một người dân tử vong khi đi tìm gia súc

Tin tức

Sáng 3/11, trên địa bàn xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người dân tử vong.

Khách quốc tế tấp nập trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khách quốc tế tấp nập trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Khách quốc tế tấp nập tại TP.HCM vào dịp cuối năm. Các địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách, chợ Bến Thành, phố ốc Vĩnh Khánh… đều nhộn nhịp, khách thích thú trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM.

Cử tri Hưng Yên phản ánh thị trường đầy hàng giả, sữa, thuốc kém chất lượng, Sở Công thương nói gì?
Thị trường

Cử tri Hưng Yên phản ánh thị trường đầy hàng giả, sữa, thuốc kém chất lượng, Sở Công thương nói gì?

Thị trường

Trước ý kiến của cử tri về việc xuất hiện hàng hóa giả mạo, kém chất lượng như thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh gây hoang mang, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên đã có câu trả lời chính thức về vấn đề liên quan.

Dấu ấn Cuba trên đất tỉnh Tây Ninh: Chủ tịch Fidel Castro thăm nhà máy đường, vẫn còn nhà Đại sứ Cuba tại Tây Ninh
Nhà nông

Dấu ấn Cuba trên đất tỉnh Tây Ninh: Chủ tịch Fidel Castro thăm nhà máy đường, vẫn còn nhà Đại sứ Cuba tại Tây Ninh

Nhà nông

Nhớ! Trong lần gặp gỡ tháng 12.1995, cán bộ tỉnh Tây Ninh và cánh phóng viên ai cũng tràn tới gần Chủ tịch Fidel Castro của Cuba khi xe của ông đã vào cổng trụ sở Tỉnh uỷ Tây Ninh. Nhưng người hâm mộ quá đông nên thật khó đến gần.

Nông dân xuất sắc, nhà khoa học nhà nông ấn tượng với phần trả lời, cam kết đồng hành từ Bộ trưởng NNMT
Video

Nông dân xuất sắc, nhà khoa học nhà nông ấn tượng với phần trả lời, cam kết đồng hành từ Bộ trưởng NNMT

Video

Nhiều nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông bày tỏ lời cảm ơn tới Chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Đức Thắng sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói 2025.

Tuấn Hưng: 'Tôi sẽ sống không phô trương và màu mè như ngày trẻ'
Văn hóa - Giải trí

Tuấn Hưng: "Tôi sẽ sống không phô trương và màu mè như ngày trẻ"

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng nói rằng, trải qua những thăng trầm, anh đã khác ngày xưa. Giờ đây anh sẽ sống là chính mình, không phô trương và màu mè như ngày trẻ.

Phước Hiệp (Đà Nẵng): Người dân đi qua nơi đất đá đang đổ sập, nước chảy cuồn cuộn
Media

Phước Hiệp (Đà Nẵng): Người dân đi qua nơi đất đá đang đổ sập, nước chảy cuồn cuộn

Media

Mặc dù lương thực, thuốc men đã được chính quyền hỗ trợ đầy đủ, nhiều người dân tại xã Phước Hiệp (Đà Nẵng) vẫn phớt lờ cảnh báo, cố vượt qua điểm sạt lở chết người trên QL 14E.

Đà Nẵng: Lo lũ về, người dân đưa hàng trăm xế hộp đi tránh ngập từ tờ mờ sáng
Tin tức

Đà Nẵng: Lo lũ về, người dân đưa hàng trăm xế hộp đi tránh ngập từ tờ mờ sáng

Tin tức

Rạng sáng 3/11, sau một đêm mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư phía nam Đà Nẵng ngập trở lại, người dân lo lũ về nên vội vã đưa hàng trăm xế hộp đến nơi cao ráo để tránh ngập.

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất, cơ hội đến tay, phúc lộc dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục
Gia đình

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất, cơ hội đến tay, phúc lộc dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục

Gia đình

Đầu tuần mới từ ngày 3/11, 3 con giáp được trời ban phúc, không chỉ thu hút tài lộc dồi dào, mà còn mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ
Pháp luật

Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ
9

Pháp luật

Người phụ nữ ở TP.Huế bị cháu ruột đột nhập vào nhà lấy trộm tổng cộng 7,9 lượng vàng, gồm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng.

Nghi bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng, sinh viên năm cuối nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử
Chuyển động Sài Gòn

Nghi bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng, sinh viên năm cuối nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử

Chuyển động Sài Gòn

Thanh niên 22 tuổi đã để lại xe máy, đôi dép trên cầu Thủ Thiêm 1, nghi nhảy cầu tự tử. Trước đó, nam sinh này bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng.

Nhà khoa học trăn trở bảo tồn loài sâm quý, có chất chống ung thư, Vụ trưởng của Bộ NNMT mời làm việc bàn giải pháp
Nhà nông

Nhà khoa học trăn trở bảo tồn loài sâm quý, có chất chống ung thư, Vụ trưởng của Bộ NNMT mời làm việc bàn giải pháp

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao tổ chức, nhà khoa học của nhà nông 2024 băn khoăn việc truy xuất nguồn gốc và bảo tồn một loài sâm quý, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã mời đại biểu làm việc ngay ngày hôm sau để tìm ra giải pháp.

Siêu ngư lôi hạt nhân mới của Nga khiến phương Tây 'lạnh gáy' mạnh cỡ nào?
Thế giới

Siêu ngư lôi hạt nhân mới của Nga khiến phương Tây "lạnh gáy" mạnh cỡ nào?

Thế giới

Poseidon là một phần trong "vũ khí siêu cấp" của Nga nhằm giành ưu thế quân sự với phương Tây. Theo tuyên bố từ Moscow, vũ khí này có thể nhấn chìm các thành phố ven biển.

Tìm nhà đầu tư có trình độ, năng lực để xây dựng khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua Lâm Đồng
Kinh tế

Tìm nhà đầu tư có trình độ, năng lực để xây dựng khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua Lâm Đồng

Kinh tế

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan vừa có chuyến kiểm tra thực tế để chuẩn bị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

'Trăm phương nghìn kế' đưa Vovinam vươn tầm quốc tế
Thể thao

"Trăm phương nghìn kế" đưa Vovinam vươn tầm quốc tế

Thể thao

Vovinam đang từng bước phát triển mạnh mẽ, Liên đoàn Vovinam thế giới có tham vọng đưa tinh hoa Việt Võ Đạo chính thức hòa nhập vào dòng chảy của thể thao Olympic quốc tế.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI sau khi thành bão số 13 sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI sau khi thành bão số 13 sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI vẫn đang di chuyển rất nhanh về phía biển Đông và đang tăng cấp. Dự báo, sau khi thành bão số 13, bão sẽ lên cấp 14, giật cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực giữa Biển Đông.

Tín dụng 2 tháng cuối năm hướng tới bơm vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng đúng mục tiêu
Kinh tế

Tín dụng 2 tháng cuối năm hướng tới bơm vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng đúng mục tiêu

Kinh tế

Để cán đích tăng trưởng kinh tế năm 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tập trung triển khai các giải pháp tiền tệ - tín dụng theo hướng trọng tâm, trọng điểm hơn trong những tháng cuối năm.

Đà Nẵng: Công an xã cứu sống người dân giữa trận lũ sáng sớm
Xã hội

Đà Nẵng: Công an xã cứu sống người dân giữa trận lũ sáng sớm

Xã hội

Sáng 3/11, Công an xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng đã kịp thời triển khai lực lượng, vượt lũ cứu giúp một người dân bị đột quỵ, đưa đi cấp cứu an toàn giữa điều kiện mưa lớn, nước dâng cao.

Một nhà báo người Đức kinh hoàng trước tình hình ở Kiev
Thế giới

Một nhà báo người Đức kinh hoàng trước tình hình ở Kiev

Thế giới

Người dân Ukraine lo sợ sẽ phải chịu đựng cái lạnh giá mùa đông này do chính phủ không hành động về vấn đề cung cấp năng lượng, nhà báo người Đức kiêm phó tổng biên tập tờ Bild Paul Ronzheimer nói với tờ Die Welt.

Đà Nẵng: Hàng loạt ô tô chết máy khi cố gắng vượt qua đoạn đường nước sâu
Media

Đà Nẵng: Hàng loạt ô tô chết máy khi cố gắng vượt qua đoạn đường nước sâu

Media

Mưa lớn kéo dài khiên nhiều khu vực ở thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Hàng trăm phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc, người dân di chuyển rất khó khăn.

Xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên mới (sau sáp nhập Thái Bình), cả làng này làm đậu phụ kiểu gì mà vạn người mê, tan mịn?
Nhà nông

Xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên mới (sau sáp nhập Thái Bình), cả làng này làm đậu phụ kiểu gì mà vạn người mê, tan mịn?

Nhà nông

Trong căn bếp nhỏ làm đậu phụ làng Kênh của ông Trần Văn Khải, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Thần Khê thuộc địa phận huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) mùi đậu nồng nàn lan khắp không gian. Ông Khải tâm sự: Tôi làm nghề đậu phụ làng Kênh hơn 20 năm. Ngày nào cũng vậy, 3 giờ sáng cả nhà đã dậy làm đậu.

Từ năm 2025, UBND cấp xã chứng thực các loại giấy tờ nào?
Bạn đọc

Từ năm 2025, UBND cấp xã chứng thực các loại giấy tờ nào?

Bạn đọc

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thực hiện chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài…

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

5

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?