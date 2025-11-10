CLB CAHN đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Hải lập siêu phẩm

Đội hình xuất phát:

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Quang Hải, Stefan Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Rogerio Alves.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Viết Triều, Văn Hạnh, Helerson, Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Joseph Onoja, Viktor Lê, Trung Nguyên, Charles Atshimene.

Ghi bàn: Minh Phúc (25'), Rogerio Alves (51'), Quang Hải (81').



Ảnh: CLB CAHN.

CLB CAHN đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Với quyết tâm giành chiến thắng, CLB CAHN chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. Phút thứ 9, Quang Hải thực hiện đường chuyền ở trung lộ vào trong vòng cấm nhưng bóng đi hơi mạnh nên Đình Bắc không thể dứt điểm.

Tuy chơi lép vế nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phòng ngự khá chắc chắn khiến CLB CAHN gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 20, Đình Bắc khống chế bóng bằng ngực trong vòng cấm sau đường chuyền từ bên cánh trái của đồng đội nhưng không thể dứt điểm thành công.

Phút 25, Leo Artur thực hiện đường chuyền từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Phạm Minh Phúc khống chế một nhịp trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Thanh Tùng, mở tỷ số cho CLB CAHN.

Ảnh: 24h.

Bàn thắng này giúp CLB CAHN thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 28, Rogerio Alves dứt điểm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng bàn thắng không được trọng tài Mai Xuân Hùng công nhận vì chân sút người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, CLB CAHN vẫn ép sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng các học trò HLV Alexandre Polking không thể ghi thêm bàn thắng.

CLB CAHN đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Sang hiệp hai, CLB CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 51, Đình Trọng thực hiện đường chuyền trung lộ để Rogerio Alves dẫn bóng xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Thanh Tùng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Ảnh: 24h.

Dẫn trước với cách biệt khá an toàn giúp CLB CAHN thi đấu rất ung dung và hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 62, Minh Phúc nhả bóng lại tuyến hai cho Stefan Mauk tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Thanh Tùng.

Phút 80, Leo Artur thực hiện đường chuyền để Quang Hải khống chế vài nhịp trước khi thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm không cho thủ thành Thanh Tùng một cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB CAHN.

Chiến thắng này giúp CLB CAHN tiếp tục đứng thứ 2 trên BXH V.League 2025/2026 với 23 điểm sau 9 trận, kém Ninh Bình FC 4 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 7 với 15 điểm qua 11 trận.

