Quảng Trị xây nền tảng số, nâng năng lực bán hàng trực tuyến cho nông dân

Tập trung vào nền tảng và con người

Tại diễn đàn, ông Trần Đình Hiệp – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị chia sẻ, hỗ trợ nông dân bán hàng trực tuyến đang là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp.

Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”

Tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều chương trình nổi bật, như: Đề án “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 2024–2026". Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp cấp tỉnh. Đồng hành cùng VNPT Quảng Trị số hóa dữ liệu hộ sản xuất. Hỗ trợ HTX, chủ thể OCOP thiết lập Gian hàng số trên Postmart, Voso. Đây là những kênh chính thức giúp nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP Quảng Trị tiếp cận thị trường toàn quốc.

Đào tạo kỹ năng kinh doanh số cho nông dân. Sở tổ chức các khóa như: Kỹ năng livestream bán hàng, Xây dựng nội dung TikTok, Facebook, kỹ năng chăm sóc khách hàng online. Nhờ đó, nhiều nông dân, thành viên tổ hợp tác đã tự tin giao tiếp, giới thiệu sản phẩm và chốt đơn trực tuyến.

Ông Trần Đình Hiệp – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị chia sẻ tại Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”.

Truy xuất nguồn gốc và bao bì số hóa. Hỗ trợ tạo QR Code truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ thiết kế bao bì tiêu chuẩn số để tăng tính minh bạch khi bán hàng online.

Đến nay, 120 hộ sản xuất và 35 HTX đã được hỗ trợ mở gian hàng trên Postmart, Voso. Một số sản phẩm có doanh thu ổn định gồm: tiêu Cùa, mật ong Khe Sanh, cà phê Hướng Hóa…



Đa dạng các mô hình hỗ trợ bán hàng online cho doanh nghiệp và nông dân

Cũng tại diễn đàn, ông Phan Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị chia sẻ về những hoạt động hỗ trợ kỹ năng bán hàng online cho nông dân, doanh nghiệp và HTX.

Các chương trình nổi bật của Sở gồm: Vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh (quangtritrade.gov.vn; quangbinhtrade.vn). Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu trực tuyến. Tập huấn bán hàng, marketing số, kỹ năng ứng dụng TikTok. Hỗ trợ doanh nghiệp tạo mã QR truy xuất nguồn gốc. Xây dựng Gian hàng Việt trực tuyến trên Shopee.

Ông Phan Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị chia sẻ tại Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”.

Kết nối doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. Như, kỹ năng ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp. Kỹ năng mua bán và chăm sóc khách hàng trên sàn TMĐT. Marketing số trong xúc tiến thương mại nông sản – OCOP. Phối hợp TikTok Việt Nam đào tạo livestream & video ngắn. Tập huấn phát triển TMĐT cho sản phẩm CNNT và OCOP.

Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia có thể liên hệ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị, 59 Trần Nguyên Hãn – phường Đồng Hới, hoặc Zalo/điện thoại Nguyễn Hòa Bình: 0896 696 982.

Theo Ông Phan Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công – XTTM tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng: VECOM miền Trung – Tây Nguyên; TikTok Shop; TikToker Kim Chi Hoàng… để tổ chức phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, CNNT tiêu biểu và nông sản Quảng Trị trên nền tảng TikTok.

Tại diễn đàn ông Phan Hoài Nam chia sẻ quy trình tổ chức một phiên livestream thành công gồm 5 bước:

Bước 1: Chuẩn bị nội dung & lựa chọn sản phẩm. Sản phẩm được tuyển chọn kỹ, đảm bảo: bao bì đạt chuẩn, có QR truy xuất, có hình ảnh – video ngắn phục vụ quảng bá.

Bước 2: Kết nối KOL/TikToker và thiết lập gian hàng TikTok Shop. Mời các TikToker có lượng theo dõi lớn làm host để tăng tương tác và chốt đơn.

Bước 3: Tiến hành livestream. Phiên gần nhất được tổ chức tại Nhà Văn hóa tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ “Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP – CNNT 2025”. Sản phẩm được gắn link mua hàng, ưu đãi, quà tặng để thu hút khách.

Bước 4: Truyền thông trước – trong – sau livestream. Tận dụng báo điện tử, website của Sở, fanpage, Zalo, TikTok để tăng lượng người xem.

Bước 5: Hậu livestream – duy trì bán hàng dài hạn. Sản phẩm tiếp tục được bán trên gian hàng TikTok Shop, đồng thời Sở tổng hợp kết quả để hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện nội dung livestream.

