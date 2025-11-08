Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 08/11/2025 07:43 GMT+7

Sáng nay, tại Quảng Trị, diễn ra Diễn đàn "Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến"

Trần Anh Thứ bảy, ngày 08/11/2025 07:43 GMT+7
Sáng 8/11, tại Khách sạn Sài Gòn – Đồng Hới (Quảng Trị), Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân tham dự.
Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đại diện các sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Nông – Lâm – Thủy sản Quảng Trị, lãnh đạo Hội Nông dân các địa phương, cùng nhiều chuyên gia nông nghiệp, doanh nghiệp, chủ thể OCOP, KOLs và nông dân tiêu biểu của tỉnh này.

Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về lĩnh vực nông nghiệp và bà con nông dân cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, lên các nền tảng mạng xã hội, như: Facebook, TikTok, Zalo, Shopee, Lazada... qua đó lan tỏa tinh thần “nông dân số – nông sản số – nông thôn mới kiểu mẫu”.

Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến” diễn ra vào ngày 8/11.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về lĩnh vực nông nghiệp và nông dân tiêu biểu sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, cơ hội và giải pháp giúp nông dân tự tin livestream, kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản trên môi trường số.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người nông dân Quảng Trị, giúp họ tự tin quảng bá thương hiệu cá nhân, thương hiệu nông sản, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đánh giá rất cao sáng kiến của Văn phòng đại diện Báo NTNN/Dân Việt khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, cũng như sự ưu tiên của Báo NTNN/Dân Việt.

Bạn đọc của Báo NTNN/Dân Việt có thể gửi câu hỏi về ban tổ chức chương trình qua: Nhà báo Trần Anh (điện thoại 0967.83.87.48); email: trananhbc7@gmail.com.


