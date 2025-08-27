Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Thứ tư, ngày 27/08/2025 19:00 GMT+7

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Loạt địa điểm “đổi gió” gần Hà Nội du khách không thể bỏ lỡ

+ aA -
Kiều Anh (tổng hợp) Thứ tư, ngày 27/08/2025 19:00 GMT+7
Hàng loạt địa điểm gần Hà Nội ghi điểm với cộng đồng xê dịch nhờ cảnh quan mãn nhãn, trải nghiệm cuốn hút và bầu không khí thư giãn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, trở thành dịp lý tưởng để du khách tạm gác lại guồng quay học tập, công việc và lựa chọn những điểm đến phù hợp sở thích, từ nghỉ dưỡng thư thái đến trải nghiệm khám phá. Câu hỏi “Quốc khánh 2/9 đi đâu” vì thế càng trở nên đáng quan tâm. Sau khi hòa mình vào không khí hùng tráng tại quảng trường Ba Đình hay những tuyến phố rợp cờ hoa của Hà Nội, nếu còn thời gian, du khách có thể tìm đến những miền đất gần kề thủ đô để đổi gió, lắng lại trong khung cảnh thiên nhiên và văn hóa đặc sắc.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Thành Cổ Loa - điểm hẹn lịch sử cho hành trình “đổi gió” gần Hà Nội

Bức tường thành uốn lượn vắt qua cánh đồng rộng, điểm xuyết là lối mòn cỏ non và bóng cây cổ thụ. (Ảnh: Vietrek Travel)

Giữa nhịp sống hiện đại, Cổ Loa vẫn sừng sững như một chứng nhân của thời gian, gợi nhắc về nền văn minh rực rỡ của người Việt cổ. Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn hai chục cây số, nơi đây mở ra một không gian đậm đặc giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, khiến hành trình nghỉ lễ Quốc khánh của du khách thêm phần ý nghĩa.

Cổ Loa từng là kinh đô của nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương và của Đại Việt dưới triều Ngô Quyền. Với quy mô rộng lớn và cấu trúc đặc biệt hình vòng xoáy trôn ốc, tòa thành này được các nhà nghiên cứu đánh giá là công trình quân sự cổ nhất, đồ sộ nhất và độc đáo nhất trong lịch sử dựng nước. Đi cùng những vòng thành là huyền thoại về chiếc nỏ thần Kim Quy - biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc từ buổi bình minh lịch sử, cùng câu chuyện tình bi thương của Mỵ Châu - Trọng Thủy đã đi vào ký ức bao thế hệ.

Dù phần lớn công trình đã bị thời gian và chiến tranh bào mòn, Cổ Loa vẫn giữ được ba vòng thành nội, trung và ngoại với những dấu tích nguyên sơ. Đứng trên lũy đất cao, ngắm hào nước xanh bao quanh, tín đồ xê dịch dễ dàng hình dung về một hệ thống phòng ngự kiên cố từng là niềm tự hào của cha ông. Trong lòng khu di tích, đền thờ An Dương Vương, giếng Ngọc và Am Bà Chúa gắn liền với truyền thuyết xưa nay vẫn thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái và tìm về nguồn cội.

Giữa không gian cổ kính, tiếng chuông chùa vang vọng, bóng cây đa nghìn tuổi rợp mát lối đi, tín đồ xê dịch sẽ tìm thấy sự tĩnh tại, vừa trang nghiêm, vừa đầy cảm hứng.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Việt Phủ Thành Chương - chốn lưu giữ hồn Việt giữa núi rừng Sóc Sơn

Việt Phủ Thành Chương là nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc Việt qua nhiều thế kỷ. (Ảnh: Xanh SM)

Ẩn mình dưới những tán cây xanh mát của vùng núi Sóc Sơn, Việt Phủ Thành Chương là một điểm hẹn độc đáo cho hành trình ngắn ngày rời xa phố thị. Không đơn thuần là quần thể kiến trúc, nơi đây giống như một “bảo tàng sống”, tái hiện đời sống và tinh thần của người Việt qua nhiều thế kỷ.

Trên triền đồi sỏi đá, bàn tay và tâm huyết của họa sĩ Thành Chương đã gom nhặt tinh hoa kiến trúc cổ từ khắp miền đất nước để dựng nên không gian thuần Việt. Giữa hồ sen ngát hương, lối gạch đỏ dẫn lối qua những ngôi nhà gỗ lim, những mái ngói rêu phong hay nếp nhà tranh mộc mạc gợi nhớ bao phận người xưa. Xen lẫn là thác nước trắng xóa, bóng trúc soi mình bên mặt hồ, tất cả tạo nên một bức tranh vừa tĩnh tại, vừa tràn đầy sức sống.

Mỗi công trình ở Việt Phủ đều như đang kể một câu chuyện. Đó là tiếng vọng của đình làng Bắc Bộ, nhà tranh vách đất, dấu ấn nhà sàn Mường hay tín ngưỡng thờ Mẫu ngàn đời… Cách trưng bày không khép kín sau những tủ kính mà mở ra hòa cùng cảnh quan khiến di sản trở nên gần gũi, sống động, như vẫn đang tiếp tục hành trình của mình trong đời sống hôm nay.

Dừng chân ở Việt Phủ Thành Chương, du khách có thể thong dong thả bước giữa không gian đậm chất hoài cổ, thưởng thức ẩm thực truyền thống, chiêm ngưỡng nghệ thuật rối nước hay chỉ đơn giản là ngồi lặng ngắm sen nở, nghe tiếng gió lao xao trên mái ngói cổ.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Núi Trầm - “cao nguyên đá” hoang sơ ngay gần Hà Nội

Tảng đá lớn sừng sững giữa lòng thung lũng, bóng chùa ẩn hiện dưới mái rừng rậm rạp tạo nên cảnh quan huyền bí. (Ảnh: VinWonders)

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, núi Trầm được ví như một “cao nguyên đá” thu nhỏ, nơi địa hình núi vôi kỳ thú hòa cùng sắc xanh đồng nội, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Không quá cao nhưng đủ thử thách, núi Trầm là điểm trekking được nhiều tín đồ xê dịch lựa chọn. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ leo bộ, du khách có thể đứng trên đỉnh Tử Trầm Sơn, phóng tầm mắt ra những cánh đồng trải dài và làng quê thanh bình dưới chân núi. Khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn nơi đây đặc biệt ấn tượng, khi ánh sáng nhuộm vàng từng vách đá, biến cả không gian thành bức tranh sống động.

Núi Trầm cũng là điểm cắm trại, picnic hấp dẫn. Bãi đất bằng dưới chân núi thích hợp dựng lều, nhóm lửa, cùng bạn bè thưởng thức tiệc nướng giữa bầu không khí trong lành. Khi đêm xuống, bầu trời đầy sao mang đến cảm giác yên bình hiếm có ngay sát thủ đô.

Không chỉ là điểm đến sinh thái, nơi đây còn gắn liền với nhiều di tích lịch sử và chùa cổ như Trầm, Hang, Vô Vi. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ và dấu ấn văn hóa - lịch sử lâu đời đã biến núi Trầm thành một lựa chọn lý tưởng cho hành trình “đổi gió” ngắn ngày dịp nghỉ lễ 2/9.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Tam Đảo - thị trấn mờ sương lý tưởng với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ

Cầu Mây hay đỉnh Rùng Rình cho những khoảnh khắc săn mây kỳ ảo. (Ảnh: Xanh SM)

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km về phía Tây Bắc, Tam Đảo (Phú Thọ) hiện lên như một chốn bình yên giữa mây trắng và núi cao, thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm và những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Với độ cao hơn 900m so với mực nước biển, Tam Đảo mang trong mình nét hấp dẫn của dãy núi Tam Đảo, gồm ba ngọn Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa, ẩn hiện giữa biển mây trắng xóa, nơi từng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thời Pháp thuộc với những công trình kiến trúc cổ kính, trong đó Nhà thờ Đá là biểu tượng rõ nét của lối thiết kế Gothic châu Âu.

Đến Tam Đảo, du khách có thể trải nghiệm những khoảnh khắc săn mây kỳ ảo ở Cầu Mây hay đỉnh Rùng Rình, dạo bước trên quảng trường trung tâm nhộn nhịp, chinh phục Thác Bạc giữa đại ngàn hoặc khám phá hệ sinh thái phong phú của Vườn Quốc gia. Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm Tam Đảo lại trở thành nơi thưởng thức ẩm thực đường phố hấp dẫn và tìm mua đặc sản vùng cao.

Từ đường mòn lên đỉnh Rùng Rình cho đến những cung đường quanh co, giúp du khách hòa mình vào không gian hoang sơ, khám phá hệ động thực vật đa dạng và tận hưởng bầu không khí trong lành, khác biệt hẳn với nhịp sống đô thị. Đỉnh núi cao và những vách đá dựng đứng tạo nên thử thách vừa đủ cho những người yêu thích leo núi, đồng thời mở ra khung cảnh ngoạn mục để ngắm toàn bộ thị trấn và cánh đồng phía dưới khi ánh nắng sớm hoặc hoàng hôn nhuộm vàng.

Khí hậu ôn hòa khiến Tam Đảo trở thành điểm đến lý tưởng quanh năm, nhưng theo kinh nghiệm nhiều du khách, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 là lý tưởng nhất. Khi ấy, tiết trời dễ chịu, nắng vừa đủ, thuận lợi để khám phá các cung đường trekking, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên và nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Thung lũng Bản Xôi - hội tụ trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên, không gian dã ngoại rộng rãi và ẩm thực đặc sắc

Bản Xôi mang đến không gian rộng lớn, hồ nước êm đềm và bãi cỏ trải dài, trở thành điểm dã ngoại được nhiều gia đình lựa chọn dịp nghỉ lễ. (Ảnh: MiA)

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km về hướng Tây Nam, Bản Xôi (hay còn gọi là Thung lũng Bản Xôi) - Ba Vì đang trở thành điểm dã ngoại hấp dẫn dịp Quốc khánh 2/9. Không gian nơi đây rộng lớn, bầu không khí trong lành và hồ nước êm đềm giữa thung lũng mang đến cảm giác bình yên, giúp du khách tạm rời xa những con phố ồn ào, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn.

Bản Xôi vẫn giữ được vẻ hoang sơ, hoài cổ nhưng cũng được quy hoạch để trở thành khu nghỉ dưỡng tổng thể với những căn biệt thự sang trọng, hệ thống nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ giải trí chất lượng cao. Dù vậy, nét đẹp thiên nhiên của vùng núi đồi nhấp nhô cùng hồ nước yên ả vẫn là điểm nhấn thu hút khách.

Trung tâm thung lũng là khu cắm trại và hồ Bản Xôi, nơi những bãi cỏ mềm mượt trải dài bên mặt nước lấp lánh. Đây chính là địa điểm lý tưởng để dựng lều, tổ chức tiệc nướng, quây quần bên lửa trại hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng sớm, ngắm sương mai lững lờ trên mặt hồ. Góc hồ, thác nước, cầu tre hay khu xích đu gỗ đều trở thành những khung hình sống ảo tuyệt đẹp, giúp du khách lưu giữ kỷ niệm dịp lễ trong khung cảnh hữu tình, lãng mạn.

Ẩm thực tại Bản Xôi cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Những mẹt ăn phong phú với thịt rừng tươi ngon như gà đồi, lợn rừng, dê núi cùng rau củ quả và tráng miệng mang đến bữa tiệc tròn vị cho cả gia đình. Dù đến để cắm trại, picnic, leo đồi hay săn ảnh, du khách đều có thể tận hưởng một kỳ nghỉ lễ ngắn ngày đầy ấn tượng, gần Hà Nội nhưng vẫn trọn vẹn với không gian thiên nhiên và sự yên bình hiếm có.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Đến Mù Cang Chải ngắm lúa chín, trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân Tây Bắc

Đầu tháng 9, Mù Cang Chải rực rỡ trong sắc vàng óng ả của lúa chín, khiến du khách như lạc vào bức tranh thiên nhiên sống động. (Ảnh: Vietjetair)

Khi những triền đồi Mù Cang Chải (Lào Cai) bắt đầu khoác lên mình màu vàng óng của lúa chín, vùng đất Tây Bắc này trở nên rực rỡ giữa đại ngàn hùng vĩ. Sóng lúa nối dài bất tận, uốn lượn quanh những ngọn núi cao, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm có, vừa hoang sơ vừa mộng mơ. Dịp Quốc khánh 2/9 là lúc lúa chuyển sắc hoàn toàn, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đều trầm trồ trước vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang óng vàng và bầu trời trong xanh, mát lành của mùa thu. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để săn ảnh và ghi lại những khung hình sống ảo tuyệt đẹp trên từng nấc thang lúa.

Đèo Khau Phạ, một trong “Tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc, mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh Mù Cang Chải từ độ cao 2.100m. Tại đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đồi Móng Ngựa hay Đồi Mâm Xôi mà còn có thể trải nghiệm cảm giác phiêu lưu đầy hứng khởi với dù lượn. Khí trời se lạnh, không gian rộng lớn và những cơn gió nhẹ tạo nên khoảnh khắc vừa mạo hiểm, vừa thư giãn giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn khiến chuyến đi trở nên trọn vẹn. Xôi nếp nương Tú Lệ nóng hổi, dẻo mềm, kết hợp cùng gà xé dai ngon mang hương vị núi rừng đặc trưng, đem lại cảm giác ấm áp giữa tiết trời đầu thu. Cốm Tú Lệ thơm nồng, được chế biến cầu kỳ từ lúa non nguyên sữa, trở thành món quà tinh tế để thưởng thức hoặc mang về. Táo mèo chín rộ vào mùa thu, dù ăn sống chát nhẹ, nhưng lại là nguyên liệu để tạo nên rượu táo mèo nổi tiếng. Nhộng ong rừng, đặc sản quý hiếm, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo khi chế biến thành nhiều món hấp dẫn.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Đến Tà Xùa bước giữa trời mây, ôm trọn cả đất trời Tây Bắc vào tầm mắt

Với độ cao 2.865m, Tà Xùa là thử thách khắc nghiệt nhưng cũng là phần thưởng lớn cho những ai khao khát chinh phục. (Ảnh: FB Tà Xùa Lu Trế)

Trong số những hành trình gần Hà Nội dịp 2/9, Tà Xùa (Sơn La) là cái tên khiến không ít tín đồ xê dịch háo hức. Vùng núi cao này được mệnh danh là “thiên đường săn mây”, nơi mỗi chuyến đi đều như một cuộc thử vận may. Có người chỉ một lần đặt chân đã gặp biển mây bồng bềnh cuộn trào, nhưng cũng không ít kẻ ngược lên nhiều lần vẫn lỡ hẹn. Chính sự bất định ấy lại khiến Tà Xùa trở thành điểm đến đầy mê hoặc, nơi mỗi khoảnh khắc may mắn đều trở nên quý giá.

Đứng trên “sống lưng khủng long” dài khoảng 3 km, cảm giác chông chênh giữa một bên là núi, một bên là vực sâu, dưới chân là đường mòn dốc đá dựng đứng, đủ khiến tim đập nhanh hơn từng nhịp. Nhưng khi màn sương tan, trước mắt mở ra cả biển mây trắng xóa cuộn trào, du khách sẽ hiểu vì sao con đường đầy hiểm trở ấy lại trở thành thử thách đáng giá. Khung cảnh kỳ vĩ từ độ cao 2.865 m so với mực nước biển mang lại cảm giác vừa nhỏ bé, vừa choáng ngợp trước thiên nhiên.

Không chỉ có mây trời, hành trình trekking Tà Xùa còn dẫn lối qua mỏm đá hình đầu rùa vươn ra thung lũng, một vị trí check-in nổi tiếng với tầm nhìn bao trọn rừng núi xanh ngút mắt. Và nếu đi xa hơn, khu rừng rêu phủ quanh những gốc đỗ quyên cổ thụ tạo nên một thế giới khác biệt. Lớp rêu dày xanh thẫm, cộng thêm sương mù giăng lối, biến khung cảnh nơi đây trở thành miền cổ tích, vừa ma mị vừa huyền ảo.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Thung Nai - “Hạ Long trên cạn” giữa lòng sông Đà

Các bản Mường Ngòi Hoa, Giang Mỗ vẫn lưu giữ nếp sống truyền thống, đem lại trải nghiệm văn hóa độc đáo. (Ảnh: Xanh SM)

Nếu du khách vẫn còn phân vân “Quốc khánh 2/9 đi đâu” thì Thung Nai (tỉnh Hòa Bình cũ - nay là tỉnh Phú Thọ) chính là một gợi ý xứng đáng. Chỉ cách Hà Nội khoảng 120 km, nơi đây được ví như “Hạ Long trên cạn” giữa lòng sông Đà với núi non trùng điệp soi bóng xuống làn nước xanh ngọc. Không gian trong lành, cảnh sắc hoang sơ cùng nhịp sống yên bình của người Mường khiến Thung Nai trở thành chốn dừng chân lý tưởng để rời xa nhịp sống hối hả đô thị.

Đến Thung Nai, du khách có thể thả mình trên con thuyền nhỏ, chầm chậm lướt giữa mặt hồ tĩnh lặng, ngắm những đảo đá nhấp nhô và lắng nghe tiếng gió đại ngàn. Khi tiết trời trong trẻo, nhiều người chọn tắm hồ hoặc ngâm mình ở suối Trạch mát lành để tận hưởng sự thư thái hiếm có. Trong hành trình, Động Thác Bờ với thạch nhũ lung linh, hay bản Ngòi Hoa, bản Giang Mỗ của người Mường vẫn lưu giữ nguyên vẹn nếp sống truyền thống, mang lại những trải nghiệm vừa hoang sơ vừa đậm chất văn hóa.

Ẩm thực Thung Nai cũng là một nét hấp dẫn khó bỏ qua. Thịt lợn Mường nướng lá mắc mật giòn rụm, gà chạy bộ chắc ngọt, cá nướng sông Đà thơm lừng… đều mang trọn hương vị núi rừng, vừa dân dã vừa tinh tế. Sau một ngày khám phá, cùng bạn bè quây quần bên bữa cơm ấm cúng bên hồ chắc chắn sẽ khiến chuyến đi thêm trọn vẹn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam nói gì về một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc?

Là người đã trực tiếp tham gia biên soạn sách giáo khoa, GS Lê Anh Vinh chia sẻ ý kiến về chủ trương thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Xã hội
Thí sinh 'ấm ức' dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Cập nhật danh sách trường xét tuyển bổ sung 2025: Không ít trường xét học bạ

Xã hội
Cập nhật danh sách trường xét tuyển bổ sung 2025: Không ít trường xét học bạ

Mẹ đảm dạy con kỹ năng ứng phó nếu bị lạc giữa dòng người xem diễu binh 2/9

Xã hội
Mẹ đảm dạy con kỹ năng ứng phó nếu bị lạc giữa dòng người xem diễu binh 2/9

Ấm lòng nhóm thanh niên chạy xe ôm miễn phí phục vụ người già, trẻ em dịp 2/9

Xã hội
Ấm lòng nhóm thanh niên chạy xe ôm miễn phí phục vụ người già, trẻ em dịp 2/9

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng
Nhà nông

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn