Quốc khánh 2/9 đi đâu: Loạt địa điểm “đổi gió” gần Hà Nội du khách không thể bỏ lỡ

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, trở thành dịp lý tưởng để du khách tạm gác lại guồng quay học tập, công việc và lựa chọn những điểm đến phù hợp sở thích, từ nghỉ dưỡng thư thái đến trải nghiệm khám phá. Câu hỏi “Quốc khánh 2/9 đi đâu” vì thế càng trở nên đáng quan tâm. Sau khi hòa mình vào không khí hùng tráng tại quảng trường Ba Đình hay những tuyến phố rợp cờ hoa của Hà Nội, nếu còn thời gian, du khách có thể tìm đến những miền đất gần kề thủ đô để đổi gió, lắng lại trong khung cảnh thiên nhiên và văn hóa đặc sắc.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Thành Cổ Loa - điểm hẹn lịch sử cho hành trình “đổi gió” gần Hà Nội

Bức tường thành uốn lượn vắt qua cánh đồng rộng, điểm xuyết là lối mòn cỏ non và bóng cây cổ thụ. (Ảnh: Vietrek Travel)

Giữa nhịp sống hiện đại, Cổ Loa vẫn sừng sững như một chứng nhân của thời gian, gợi nhắc về nền văn minh rực rỡ của người Việt cổ. Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn hai chục cây số, nơi đây mở ra một không gian đậm đặc giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, khiến hành trình nghỉ lễ Quốc khánh của du khách thêm phần ý nghĩa.

Cổ Loa từng là kinh đô của nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương và của Đại Việt dưới triều Ngô Quyền. Với quy mô rộng lớn và cấu trúc đặc biệt hình vòng xoáy trôn ốc, tòa thành này được các nhà nghiên cứu đánh giá là công trình quân sự cổ nhất, đồ sộ nhất và độc đáo nhất trong lịch sử dựng nước. Đi cùng những vòng thành là huyền thoại về chiếc nỏ thần Kim Quy - biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc từ buổi bình minh lịch sử, cùng câu chuyện tình bi thương của Mỵ Châu - Trọng Thủy đã đi vào ký ức bao thế hệ.

Dù phần lớn công trình đã bị thời gian và chiến tranh bào mòn, Cổ Loa vẫn giữ được ba vòng thành nội, trung và ngoại với những dấu tích nguyên sơ. Đứng trên lũy đất cao, ngắm hào nước xanh bao quanh, tín đồ xê dịch dễ dàng hình dung về một hệ thống phòng ngự kiên cố từng là niềm tự hào của cha ông. Trong lòng khu di tích, đền thờ An Dương Vương, giếng Ngọc và Am Bà Chúa gắn liền với truyền thuyết xưa nay vẫn thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái và tìm về nguồn cội.

Giữa không gian cổ kính, tiếng chuông chùa vang vọng, bóng cây đa nghìn tuổi rợp mát lối đi, tín đồ xê dịch sẽ tìm thấy sự tĩnh tại, vừa trang nghiêm, vừa đầy cảm hứng.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Việt Phủ Thành Chương - chốn lưu giữ hồn Việt giữa núi rừng Sóc Sơn

Việt Phủ Thành Chương là nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc Việt qua nhiều thế kỷ. (Ảnh: Xanh SM)

Ẩn mình dưới những tán cây xanh mát của vùng núi Sóc Sơn, Việt Phủ Thành Chương là một điểm hẹn độc đáo cho hành trình ngắn ngày rời xa phố thị. Không đơn thuần là quần thể kiến trúc, nơi đây giống như một “bảo tàng sống”, tái hiện đời sống và tinh thần của người Việt qua nhiều thế kỷ.

Trên triền đồi sỏi đá, bàn tay và tâm huyết của họa sĩ Thành Chương đã gom nhặt tinh hoa kiến trúc cổ từ khắp miền đất nước để dựng nên không gian thuần Việt. Giữa hồ sen ngát hương, lối gạch đỏ dẫn lối qua những ngôi nhà gỗ lim, những mái ngói rêu phong hay nếp nhà tranh mộc mạc gợi nhớ bao phận người xưa. Xen lẫn là thác nước trắng xóa, bóng trúc soi mình bên mặt hồ, tất cả tạo nên một bức tranh vừa tĩnh tại, vừa tràn đầy sức sống.

Mỗi công trình ở Việt Phủ đều như đang kể một câu chuyện. Đó là tiếng vọng của đình làng Bắc Bộ, nhà tranh vách đất, dấu ấn nhà sàn Mường hay tín ngưỡng thờ Mẫu ngàn đời… Cách trưng bày không khép kín sau những tủ kính mà mở ra hòa cùng cảnh quan khiến di sản trở nên gần gũi, sống động, như vẫn đang tiếp tục hành trình của mình trong đời sống hôm nay.

Dừng chân ở Việt Phủ Thành Chương, du khách có thể thong dong thả bước giữa không gian đậm chất hoài cổ, thưởng thức ẩm thực truyền thống, chiêm ngưỡng nghệ thuật rối nước hay chỉ đơn giản là ngồi lặng ngắm sen nở, nghe tiếng gió lao xao trên mái ngói cổ.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Núi Trầm - “cao nguyên đá” hoang sơ ngay gần Hà Nội

Tảng đá lớn sừng sững giữa lòng thung lũng, bóng chùa ẩn hiện dưới mái rừng rậm rạp tạo nên cảnh quan huyền bí. (Ảnh: VinWonders)

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, núi Trầm được ví như một “cao nguyên đá” thu nhỏ, nơi địa hình núi vôi kỳ thú hòa cùng sắc xanh đồng nội, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Không quá cao nhưng đủ thử thách, núi Trầm là điểm trekking được nhiều tín đồ xê dịch lựa chọn. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ leo bộ, du khách có thể đứng trên đỉnh Tử Trầm Sơn, phóng tầm mắt ra những cánh đồng trải dài và làng quê thanh bình dưới chân núi. Khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn nơi đây đặc biệt ấn tượng, khi ánh sáng nhuộm vàng từng vách đá, biến cả không gian thành bức tranh sống động.

Núi Trầm cũng là điểm cắm trại, picnic hấp dẫn. Bãi đất bằng dưới chân núi thích hợp dựng lều, nhóm lửa, cùng bạn bè thưởng thức tiệc nướng giữa bầu không khí trong lành. Khi đêm xuống, bầu trời đầy sao mang đến cảm giác yên bình hiếm có ngay sát thủ đô.

Không chỉ là điểm đến sinh thái, nơi đây còn gắn liền với nhiều di tích lịch sử và chùa cổ như Trầm, Hang, Vô Vi. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ và dấu ấn văn hóa - lịch sử lâu đời đã biến núi Trầm thành một lựa chọn lý tưởng cho hành trình “đổi gió” ngắn ngày dịp nghỉ lễ 2/9.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Tam Đảo - thị trấn mờ sương lý tưởng với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ

Cầu Mây hay đỉnh Rùng Rình cho những khoảnh khắc săn mây kỳ ảo. (Ảnh: Xanh SM)

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km về phía Tây Bắc, Tam Đảo (Phú Thọ) hiện lên như một chốn bình yên giữa mây trắng và núi cao, thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm và những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Với độ cao hơn 900m so với mực nước biển, Tam Đảo mang trong mình nét hấp dẫn của dãy núi Tam Đảo, gồm ba ngọn Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa, ẩn hiện giữa biển mây trắng xóa, nơi từng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thời Pháp thuộc với những công trình kiến trúc cổ kính, trong đó Nhà thờ Đá là biểu tượng rõ nét của lối thiết kế Gothic châu Âu.

Đến Tam Đảo, du khách có thể trải nghiệm những khoảnh khắc săn mây kỳ ảo ở Cầu Mây hay đỉnh Rùng Rình, dạo bước trên quảng trường trung tâm nhộn nhịp, chinh phục Thác Bạc giữa đại ngàn hoặc khám phá hệ sinh thái phong phú của Vườn Quốc gia. Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm Tam Đảo lại trở thành nơi thưởng thức ẩm thực đường phố hấp dẫn và tìm mua đặc sản vùng cao.

Từ đường mòn lên đỉnh Rùng Rình cho đến những cung đường quanh co, giúp du khách hòa mình vào không gian hoang sơ, khám phá hệ động thực vật đa dạng và tận hưởng bầu không khí trong lành, khác biệt hẳn với nhịp sống đô thị. Đỉnh núi cao và những vách đá dựng đứng tạo nên thử thách vừa đủ cho những người yêu thích leo núi, đồng thời mở ra khung cảnh ngoạn mục để ngắm toàn bộ thị trấn và cánh đồng phía dưới khi ánh nắng sớm hoặc hoàng hôn nhuộm vàng.

Khí hậu ôn hòa khiến Tam Đảo trở thành điểm đến lý tưởng quanh năm, nhưng theo kinh nghiệm nhiều du khách, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 là lý tưởng nhất. Khi ấy, tiết trời dễ chịu, nắng vừa đủ, thuận lợi để khám phá các cung đường trekking, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên và nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Thung lũng Bản Xôi - hội tụ trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên, không gian dã ngoại rộng rãi và ẩm thực đặc sắc

Bản Xôi mang đến không gian rộng lớn, hồ nước êm đềm và bãi cỏ trải dài, trở thành điểm dã ngoại được nhiều gia đình lựa chọn dịp nghỉ lễ. (Ảnh: MiA)

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km về hướng Tây Nam, Bản Xôi (hay còn gọi là Thung lũng Bản Xôi) - Ba Vì đang trở thành điểm dã ngoại hấp dẫn dịp Quốc khánh 2/9. Không gian nơi đây rộng lớn, bầu không khí trong lành và hồ nước êm đềm giữa thung lũng mang đến cảm giác bình yên, giúp du khách tạm rời xa những con phố ồn ào, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn.

Bản Xôi vẫn giữ được vẻ hoang sơ, hoài cổ nhưng cũng được quy hoạch để trở thành khu nghỉ dưỡng tổng thể với những căn biệt thự sang trọng, hệ thống nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ giải trí chất lượng cao. Dù vậy, nét đẹp thiên nhiên của vùng núi đồi nhấp nhô cùng hồ nước yên ả vẫn là điểm nhấn thu hút khách.

Trung tâm thung lũng là khu cắm trại và hồ Bản Xôi, nơi những bãi cỏ mềm mượt trải dài bên mặt nước lấp lánh. Đây chính là địa điểm lý tưởng để dựng lều, tổ chức tiệc nướng, quây quần bên lửa trại hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng sớm, ngắm sương mai lững lờ trên mặt hồ. Góc hồ, thác nước, cầu tre hay khu xích đu gỗ đều trở thành những khung hình sống ảo tuyệt đẹp, giúp du khách lưu giữ kỷ niệm dịp lễ trong khung cảnh hữu tình, lãng mạn.

Ẩm thực tại Bản Xôi cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Những mẹt ăn phong phú với thịt rừng tươi ngon như gà đồi, lợn rừng, dê núi cùng rau củ quả và tráng miệng mang đến bữa tiệc tròn vị cho cả gia đình. Dù đến để cắm trại, picnic, leo đồi hay săn ảnh, du khách đều có thể tận hưởng một kỳ nghỉ lễ ngắn ngày đầy ấn tượng, gần Hà Nội nhưng vẫn trọn vẹn với không gian thiên nhiên và sự yên bình hiếm có.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Đến Mù Cang Chải ngắm lúa chín, trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân Tây Bắc

Đầu tháng 9, Mù Cang Chải rực rỡ trong sắc vàng óng ả của lúa chín, khiến du khách như lạc vào bức tranh thiên nhiên sống động. (Ảnh: Vietjetair)

Khi những triền đồi Mù Cang Chải (Lào Cai) bắt đầu khoác lên mình màu vàng óng của lúa chín, vùng đất Tây Bắc này trở nên rực rỡ giữa đại ngàn hùng vĩ. Sóng lúa nối dài bất tận, uốn lượn quanh những ngọn núi cao, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm có, vừa hoang sơ vừa mộng mơ. Dịp Quốc khánh 2/9 là lúc lúa chuyển sắc hoàn toàn, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đều trầm trồ trước vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang óng vàng và bầu trời trong xanh, mát lành của mùa thu. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để săn ảnh và ghi lại những khung hình sống ảo tuyệt đẹp trên từng nấc thang lúa.

Đèo Khau Phạ, một trong “Tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc, mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh Mù Cang Chải từ độ cao 2.100m. Tại đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đồi Móng Ngựa hay Đồi Mâm Xôi mà còn có thể trải nghiệm cảm giác phiêu lưu đầy hứng khởi với dù lượn. Khí trời se lạnh, không gian rộng lớn và những cơn gió nhẹ tạo nên khoảnh khắc vừa mạo hiểm, vừa thư giãn giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn khiến chuyến đi trở nên trọn vẹn. Xôi nếp nương Tú Lệ nóng hổi, dẻo mềm, kết hợp cùng gà xé dai ngon mang hương vị núi rừng đặc trưng, đem lại cảm giác ấm áp giữa tiết trời đầu thu. Cốm Tú Lệ thơm nồng, được chế biến cầu kỳ từ lúa non nguyên sữa, trở thành món quà tinh tế để thưởng thức hoặc mang về. Táo mèo chín rộ vào mùa thu, dù ăn sống chát nhẹ, nhưng lại là nguyên liệu để tạo nên rượu táo mèo nổi tiếng. Nhộng ong rừng, đặc sản quý hiếm, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo khi chế biến thành nhiều món hấp dẫn.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Đến Tà Xùa bước giữa trời mây, ôm trọn cả đất trời Tây Bắc vào tầm mắt

Với độ cao 2.865m, Tà Xùa là thử thách khắc nghiệt nhưng cũng là phần thưởng lớn cho những ai khao khát chinh phục. (Ảnh: FB Tà Xùa Lu Trế)

Trong số những hành trình gần Hà Nội dịp 2/9, Tà Xùa (Sơn La) là cái tên khiến không ít tín đồ xê dịch háo hức. Vùng núi cao này được mệnh danh là “thiên đường săn mây”, nơi mỗi chuyến đi đều như một cuộc thử vận may. Có người chỉ một lần đặt chân đã gặp biển mây bồng bềnh cuộn trào, nhưng cũng không ít kẻ ngược lên nhiều lần vẫn lỡ hẹn. Chính sự bất định ấy lại khiến Tà Xùa trở thành điểm đến đầy mê hoặc, nơi mỗi khoảnh khắc may mắn đều trở nên quý giá.

Đứng trên “sống lưng khủng long” dài khoảng 3 km, cảm giác chông chênh giữa một bên là núi, một bên là vực sâu, dưới chân là đường mòn dốc đá dựng đứng, đủ khiến tim đập nhanh hơn từng nhịp. Nhưng khi màn sương tan, trước mắt mở ra cả biển mây trắng xóa cuộn trào, du khách sẽ hiểu vì sao con đường đầy hiểm trở ấy lại trở thành thử thách đáng giá. Khung cảnh kỳ vĩ từ độ cao 2.865 m so với mực nước biển mang lại cảm giác vừa nhỏ bé, vừa choáng ngợp trước thiên nhiên.

Không chỉ có mây trời, hành trình trekking Tà Xùa còn dẫn lối qua mỏm đá hình đầu rùa vươn ra thung lũng, một vị trí check-in nổi tiếng với tầm nhìn bao trọn rừng núi xanh ngút mắt. Và nếu đi xa hơn, khu rừng rêu phủ quanh những gốc đỗ quyên cổ thụ tạo nên một thế giới khác biệt. Lớp rêu dày xanh thẫm, cộng thêm sương mù giăng lối, biến khung cảnh nơi đây trở thành miền cổ tích, vừa ma mị vừa huyền ảo.

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Thung Nai - “Hạ Long trên cạn” giữa lòng sông Đà

Các bản Mường Ngòi Hoa, Giang Mỗ vẫn lưu giữ nếp sống truyền thống, đem lại trải nghiệm văn hóa độc đáo. (Ảnh: Xanh SM)

Nếu du khách vẫn còn phân vân “Quốc khánh 2/9 đi đâu” thì Thung Nai (tỉnh Hòa Bình cũ - nay là tỉnh Phú Thọ) chính là một gợi ý xứng đáng. Chỉ cách Hà Nội khoảng 120 km, nơi đây được ví như “Hạ Long trên cạn” giữa lòng sông Đà với núi non trùng điệp soi bóng xuống làn nước xanh ngọc. Không gian trong lành, cảnh sắc hoang sơ cùng nhịp sống yên bình của người Mường khiến Thung Nai trở thành chốn dừng chân lý tưởng để rời xa nhịp sống hối hả đô thị.

Đến Thung Nai, du khách có thể thả mình trên con thuyền nhỏ, chầm chậm lướt giữa mặt hồ tĩnh lặng, ngắm những đảo đá nhấp nhô và lắng nghe tiếng gió đại ngàn. Khi tiết trời trong trẻo, nhiều người chọn tắm hồ hoặc ngâm mình ở suối Trạch mát lành để tận hưởng sự thư thái hiếm có. Trong hành trình, Động Thác Bờ với thạch nhũ lung linh, hay bản Ngòi Hoa, bản Giang Mỗ của người Mường vẫn lưu giữ nguyên vẹn nếp sống truyền thống, mang lại những trải nghiệm vừa hoang sơ vừa đậm chất văn hóa.

Ẩm thực Thung Nai cũng là một nét hấp dẫn khó bỏ qua. Thịt lợn Mường nướng lá mắc mật giòn rụm, gà chạy bộ chắc ngọt, cá nướng sông Đà thơm lừng… đều mang trọn hương vị núi rừng, vừa dân dã vừa tinh tế. Sau một ngày khám phá, cùng bạn bè quây quần bên bữa cơm ấm cúng bên hồ chắc chắn sẽ khiến chuyến đi thêm trọn vẹn.

