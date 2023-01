Quỳnh Lương là một "tân binh" của phim truyền hình Việt. Ảnh: NVCC

Nhiều khán giả cho rằng vai diễn mới của bạn trong Đừng làm mẹ cáu khá giống với con người Quỳnh Lương ở ngoài đời. Bạn nghĩ sao về điều này?



- Tôi nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào lựa chọn của đạo diễn, rằng sự thể hiện của diễn viên có phù hợp với nhân vật hay không. Với tôi, có lẽ vẫn được ưu ái lựa chọn vào những vai có gì đó gần gũi với mình ngoài đời, nhưng dĩ nhiên là có "thêm mắm dặm muối". Giả dụ như so với tôi, Hạnh trong Đừng làm mẹ cáu sẽ có phần trầm lắng hơn một chút, tôi thì sôi nổi hơn.

Nhưng kể cả nhân vật có khác biệt ra sao với mình, đó cũng không phải là điều gì quá khó, tôi cảm thấy mình vẫn có thể vào vai mà không gặp trở ngại gì lớn. Nếu có, chỉ là đôi khi mình nói quá nhanh sẽ làm ảnh hưởng tới sắc thái lời thoại nên luôn phải tìm cách khắc phục điểm yếu đấy mà thôi.

Một "tân binh" làng phim như bạn thường có phải chịu sự nghiêm khắc của đạo diễn?

- Tôi luôn đón nhận mọi thứ theo hướng tích cực, nên có khi đạo diễn nghiêm khắc hay buông lời trách mắng, tôi cũng không cảm thấy buồn lòng, thậm chí còn không biết mình có bị mắng hay không. Vì tôi vẫn là một "tân binh" trong lĩnh vực phim truyền hình, nên tôi nghĩ, một khi mình phải chịu sự nghiêm khắc từ đạo diễn hay bất cứ ai, là do họ đều muốn tốt cho tôi, hay góp ý mà thôi.

Riêng với đạo diễn Vũ Minh Trí của Đừng làm mẹ cáu, anh Trí luôn mang đến một cảm giác thoải mái cho chúng tôi nên dù anh có mắng, tôi vẫn cảm thấy sự quan tâm và đáng yêu đến từ người đạo điễn mình đang làm việc cùng.

Vai diễn của Quỳnh Lương trong Đừng làm mẹ cáu gần giống cô ngoài đời. Ảnh: NVCC

Từng có thông tin bạn "suýt" vào vai Sơn Ca trong Ga-ra Hạnh phúc, đến giờ này bạn có còn tiếc nuối vì điều đó hay không?

- Chuyện cũng đã qua và đến giờ này tôi chỉ nghĩ đơn giản là mọi thứ đến với mình là do chữ "duyên". Kể cả vai diễn cũng vậy, chuyện gì trên đời xảy ra là có lý do của nó nên tôi không cảm thấy tiếc. Khi mình đã quan niệm như vậy thì một chữ "duyên" khác lại tới với tôi, đó chính là vai Tiên Đỗ. May mắn là khi xem Ga-ra Hạnh phúc, mọi người cũng đã dành những tình cảm đặc biệt cho Tiên Đỗ, cũng như nhớ nhiều tới cái tên Quỳnh Lương.

Qua Ga-ra Hạnh phúc hay giờ đây là Đừng làm mẹ cáu, bạn đã làm việc với khá nhiều gương mặt tên tuổi của VFC, bạn nghĩ mình làm việc hợp với ai nhất?

- Thật ra tôi nghĩ mình là người dễ nói chuyện, nên để mà nói mà hợp với ai nhất, tôi cũng không rõ nữa! (cười). Ở ngoài đời, đôi khi người ta không nói chuyện với tôi thì tôi cũng đến nói chuyện với họ. Khi làm việc với dàn diễn viên trong VFC, các bạn đồng nghiệp hay các anh chị, cô chú đã có tên tuổi, tôi chưa bao giờ cảm thấy sự không thoải mái và ai mình cũng có thể trò chuyện được. Nên để nói mình hợp ai nhất, thực sự là khó!

Ngày trước, tôi thừa nhận bản thân có ít nói hơn nhưng giờ đây khi đã làm việc ở trong tập thể, nhất là một ê-kíp phim chuyên nghiệp, tôi luôn rèn cho mình thói quen giao tiếp với tất cả mọi người, từ các bạn diễn cho tới những ai làm sau hậu trường. Đó cũng là một trong những cách để tôi học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.

Quỳnh Lương từng trải qua giai đoạn khó khăn, trầm cảm. Ảnh: NVCC

Để có một hình ảnh Quỳnh Lương tích cực như bây giờ, bạn đã từng phải trải qua những gì?

- Tôi từng bị rơi vào những giai đoạn suy nghĩ tiêu cực và thậm chí là mắc bệnh trầm cảm vì những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Tôi không biết lôi mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực nên thường xuyên phải đi điều trị tâm lý. Khi vượt qua giai đoạn đen tối đó, tôi của hiện tại luôn buộc bản thân phải "xả" đi những xúc cảm không hay. Một khi đã vui thì có thể vui cả ngày nhưng khi gặp phải nỗi buồn thì sẽ tiêu tan đi nhanh chóng, đó là điều vẫn thường diễn ra với tôi.

Khi đóng phim, mọi người luôn hỏi tại sao tôi lại có năng lượng nhiều thế? Vì nếu tôi không hoạt động, không buộc bản thân phải làm điều gì đó, không nói thật nhiều, thì gần như tôi sẽ thấy mình bị "chìm" xuống rất nhanh.

Có một điều thú vị nữa là từ ngày làm việc cùng với ê-kíp của VFC, thời gian biểu của mình cũng khoa học, quy củ hơn. Buổi sáng đôi khi phải có mặt từ lúc 5, 6 giờ để chuẩn bị quay nên tối hôm trước đã phải đi ngủ từ 9, 10 giờ. Thậm chí đôi khi bạn bè mình còn thắc mắc tại sao lại đi ngủ sớm như vậy. Tuy nhiên, đó là một trong những cách để tôi giữ cho mình được một nguồn năng lượng dồi dào nhất.

Đóng với Bình An – nam diễn viên vừa mới có gia đình, bạn có phải tiết chế nhiều không?

- Tôi với anh Bình An đã biết nhau từ trước đó rồi, tôi cũng thân và từng hợp tác của vợ anh Bình An (Á hậu Phương Nga - PV) nên mọi người đều rất hiểu nhau. Ngoài ra thì đến mình cũng khó hiểu khi từ trước giờ, tất cả các bạn diễn đều coi tôi như "con trai" (cười), nên tôi cũng không thấy áp lực khi làm việc với bạn diễn nam.

Bạn nghĩ sao khi màn ảnh Việt hiện nay, nhất là những phim truyền hình của VFC đang khai thác đề tài gia đình khá nhiều như Đừng làm mẹ cáu. Liệu có khiến khán giả nhàm chán hay không?

- Tôi cho rằng mình hay rất nhiều người khác, luôn phải lo toan với cuộc sống bộn bề, ra ngoài bươn chải mà ít để tâm tới góc khuất của cuộc sống gia đình. Đừng làm mẹ cáu hay nhiều phim đề tài gia đình khác đều muốn gửi gắm tới khán giả một thông điệp: có những vẫn đề tưởng chừng đơn giản xung quanh những người thân của chúng ta nhưng hãy nhìn nhận theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!