Ra mắt "Biệt đội 360" - giải pháp phòng chống lừa đảo học đường tại TP.HCM

"Biệt đội 360" - Lực lượng nòng cốt chống lừa đảo học đường

"Biệt đội 360" là lực lượng nòng cốt thuộc chương trình “Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số”, dự kiến diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12/2025 tại các trường THPT, đại học và cao đẳng. Mục tiêu của đội là trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cần thiết để nhận diện và phòng tránh các loại hình lừa đảo phổ biến hiện nay, từ việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen cho đến những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại và internet.

"Biệt đội 360" chính thức được ra mắt với mục đích nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống lừa đảo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nguyệt Minh

Theo ban tổ chức, "Biệt đội 360" không chỉ giúp các bạn trẻ nâng cao cảnh giác, mà còn hướng tới việc xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu rủi ro về tài chính và thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, chương trình cũng thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, công an, báo chí và các đoàn thể để tạo thành một mạng lưới phòng chống lừa đảo bền vững.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ số cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ cấp bách. Ông cho rằng "Tour 360" sẽ giúp các em nhận diện rõ hơn những mối nguy hiểm, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM Lê Nguyễn Nam cũng cho biết, "Tour 360" không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn khuyến khích học sinh, sinh viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực.

Sau lễ phát động, chương trình sẽ triển khai nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như triển lãm infographic, giới thiệu sổ tay cảnh giác, các minigame trực tuyến và nhạc kịch tình huống.

Đại tá Trần Hồng Minh kỳ vọng mỗi điểm đến của "Tour 360" sẽ trở thành một ngày hội về kiến thức pháp luật và kỹ năng số. Ông kêu gọi các trường học lồng ghép nội dung về an ninh mạng vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa để mỗi sinh viên đều là một công dân số thông thái và có trách nhiệm.