Rạp cưới “khủng” của thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải đón Hoa hậu Đỗ Thị Hà, xe tải đậu quanh để chắn gió, mưa

Rạp cưới khủng của thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải, Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Quảng Trị, rạp cưới “khủng” của thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã hoàn thiện, sẵn sàng cho hôn lễ diễn ra vào chiều tối hôm nay 22/10.

Rạp cưới "khủng" của thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã hoàn thiện tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), dưới tiết trời mưa, gió khá lớn nên đã bố trí xe tải xung quanh rạp để che chắn. Ảnh: Anh Khoa

Thời tiết tại Đồng Hới có mưa nặng hạt, gió lớn nên ban tổ chức đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Nhiều xe tải được bố trí xung quanh rạp cưới để chắn gió, bảo vệ các hạng mục trang trí tinh tế bên trong.

Cổng cưới nổi bật với dòng chữ "Cùng nhau tạo nên chuyện tình yêu vĩnh cửu”. Ảnh: Anh Khoa

Rạp cưới được thiết kế với mái vòm trắng nổi bật, diện tích hàng nghìn mét vuông, sức chứa lên đến hàng nghìn khách mời. Không gian bên trong lấy ý tưởng từ “khu vườn châu Âu” sang trọng, sử dụng hai tông màu trắng và xanh chủ đạo, tạo cảm giác tinh khôi và lãng mạn.

Rạp cưới được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, với tông màu trắng – xanh chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và tinh khôi. Ảnh: Anh Khoa

Bên trong rạp cưới, không gian được bài trí tinh tế với hệ thống bàn tiệc trải dài, phủ khăn trắng đồng bộ. Ảnh: Anh Khoa

Hàng trăm loại hoa cao cấp được vận chuyển từ nhiều nơi về Quảng Trị, gồm hoa hồng, hoa cúc, ly, cẩm tú cầu và hoa lan, phủ kín các lối đi và sân khấu trung tâm. Ba màn hình LED khổng lồ được lắp đặt ở khu vực chính và hai bên rạp, giúp khách mời dễ dàng theo dõi toàn bộ nghi lễ.

Những chi tiết cuối cùng được ban tổ chức thực hiện để sẵn sàng đón cô dâu Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: Anh Khoa

Ngoài khu rạp chính, hai rạp nhỏ khác được dựng phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo sự chu đáo tuyệt đối cho buổi lễ.

Không gian sang trọng, thiết kế tinh tế cùng thông điệp ý nghĩa khiến nhiều người dân Quảng Trị không khỏi trầm trồ, cho rằng đây là rạp cưới hoành tráng nhất miền Trung năm 2025.

Hệ thống đèn trần được thiết kế cầu kỳ với hàng trăm bóng đèn pha lê và dây LED rủ xuống, tạo hiệu ứng lung linh, biến không gian tiệc cưới thành một “bầu trời ánh sáng” lộng lẫy. Ảnh: Anh Khoa

Trong sáng 22/10, tại quê nhà Thanh Hóa, lễ đưa dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng. Ngay sau buổi lễ, chú rể Viết Vương cùng đoàn nhà trai di chuyển về Quảng Trị để chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Tại quê nhà Thanh Hóa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong tà áo dài trắng, xúc động bên mẹ trong lễ đưa dâu vào sáng 22/10. Ảnh: IT

Hôn lễ được tổ chức ngay bên bờ sông Nhật Lệ thơ mộng, trong khu đô thị Nam Cầu Dài – dự án trọng điểm của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng. Đây cũng là khu vực được quy hoạch đồng bộ, hiện đại bậc nhất tỉnh Quảng Trị hiện nay.