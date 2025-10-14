Chủ đề nóng

Sách "Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản" giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Gia Linh Thứ ba, ngày 14/10/2025 08:54 GMT+7
Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.
Thực hư việc một cuốn sách về bất động sản giá bán 1 tỷ đồng?

Những ngày qua, trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin tác giả sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” đã mời chào mua sách với giá bán 68 triệu/cuốn, và lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn.

Theo tìm hiểu của PV, cuốn sách trên được vừa được giới thiệu ra mắt vào ngày 10/10 do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) và các đơn vị liên quan chủ trì thực hiện. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách trên trở thành tâm điểm về giá bán cũng như các thông tin xoay quanh về chủ đề.

Liên quan đến cuốn sách "Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” có giá bán cao “kỉ lục” ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng đại diện phía Nam, Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam cho biết đây là thông tin chưa chính xác, gây hoang mang dư luận.

Theo ông Tuấn, mức giá 68 triệu đồng không đúng với bản chất. Đơn vị chủ trì phát hành không phải giá bán của riêng cuốn sách, mà trong dự kiến ban đầu còn bao gồm cả phụ kiện đính kèm (hộp gỗ dát vàng, bookmark, túi) và 1 giờ tư vấn trực tiếp 1:1 của tác giả.

Ông Tuấn cũng khẳng định rằng, cuốn sách trên thuộc sở hữu của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), chứ không phải cá nhân tác giả, tác giả không có quyền ấn định giá bán.

Cuốn sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản". Ảnh: VIRES

Ngoài những ấn bản để tặng cho khách mời và đối tác, toàn bộ ấn bản còn lại đã được Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin đặt mua để đưa vào làm tài liệu tham khảo cho học viên khóa học Mini MBA bất động sản và những chương trình đào tạo cấp cao khác của Học viện.

“Thông tin cho rằng tác giả chào mời doanh nghiệp mua sách giá cao là không chính xác và không có cơ sở”, Trưởng đại diện phía Nam - Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam khẳng định.

Về thông tin cuốn sách dự định bán giá 1 tỷ, vị này cho biết đó là ý tưởng ban đầu của phiên bản The Dragon, chỉ có 10 ấn bản. Với mức giá 1 tỷ, bên mua được tặng kèm một gói tư vấn chiến lược cho 1 dự án mà công ty đang triển khai.

Sách "Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” được giới thiệu ra mắt vào ngày 10/10 do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) và các đơn vị liên quan chủ trì thực hiện. Ảnh: VIRES

Tuy nhiên, theo đơn vị liên kết xuất bản - Thái Hà Books - việc ghi giá bán sách 1 tỷ chưa phù hợp với thông lệ trên thị trường xuất bản sách ở Việt Nam, nên ý tưởng này không triển khai thực tế.

Phía VIRES cũng phản hồi rằng, sở dĩ sách có giá cao hơn mức bình thường vì đây là những ấn bản đặc biệt số lượng giới hạn và không tái bản. Ngoài giá trị tri thức còn mang giá trị sưu tầm đối với giới doanh nhân bất động sản.

