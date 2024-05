Sản lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sụt giảm

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất không vượt dự báo

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cao điểm lễ 30/4 – 1/5 năm nay (tính từ ngày 26/4 – 1/5), đơn vị đã khai thác 3.961 chuyến bay, trung bình mỗi ngày 660 chuyến bay. Trong đó, ngày cao điểm nhất (ngày 26/4) đã có 694 chuyến bay được thực hiện.



Số liệu này giảm 8,86% so với cùng kỳ năm trước, và giảm 10,04% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch). Số lượng cất hạ cánh quốc tế trung bình 264 chuyến/ngày, tăng 05,87% so với cùng kỳ.

Về sản lượng hành khách, tổng số hành khách đi đến tại cảng trong giai đoạn cao điểm là 652.831 khách, trung bình mỗi ngày là 108.805 khách. Trong đó, ngày cao điểm nhất (26/4) là 121.092 khách, giảm 7,62% so với cùng kỳ năm trước và giảm 9,67% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch). Đáng chú ý, sản lượng khách quốc tế đi đến trung bình 44.176 khách/ngày, tăng 11,06% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sụt giảm. Ảnh: Gia Linh

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm vừa qua không xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân vì đơn vị đã chủ động sắp xếp nhân sự bảo đảm phục vụ, phối hợp điều hành, thực hiện đúng phương án khai thác. Theo đó, khu vực công cộng xe đưa đón hành khách luôn trật tự, luồng tuyến hợp lý, giải phóng khách kịp thời tại các khung giờ cao điểm. Ngoài ra, đội ngũ Thanh niên tình nguyện - Đoàn Thanh niên của Cảng cũng hoạt động hết công suất để hỗ trợ hành khách.

Theo đánh giá, cao điểm lễ năm nay, sản lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sụt giảm, không đạt được sản lượng như dự báo.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến sản lượng phục vụ cao điểm lễ 30/4 - 1/5, giai đoạn từ 26/4 – 1/5, tổng số chuyến bay khai thác là 4.280. Trong đó, số chuyến bay quốc tế là 1.602, số chuyến bay quốc nội là 2.678. Trung bình, mỗi ngày đơn vị khai thác khoảng 720 chuyến bay. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến khai thác 740 chuyến bay/ngày.

Về hành khách, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước đó dự kiến khai thác 686.718 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 282.842 lượt, khách quốc nội là 403.876 lượt. Trung bình, trong giai đoạn cao điểm, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác mỗi ngày khoảng 115.000 - 120.000 khách.

Khách đi du lịch nội địa giảm vì giá vé máy bay đắt đỏ. Ảnh: Gia Linh

Giá vé máy bay đắt đỏ người dân chuyển hướng

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến lượng khách qua Cảng sụt giảm là vì giá vé máy bay thời gian qua đắt đỏ (dù là ngày thường) vẫn neo ở mức cao. Điều này khiến nhiều người dân quyết định chuyển hướng đi các phương tiện khác để tiết kiệm chi phí. Mặc khác, việc đầu tư đồng bộ hệ thống đường xá, giao thông hạ tầng, kết nối TP.HCM và các tỉnh du lịch ven biển cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân để tăng tính trải nghiệm và hạn chế chi tiêu.

Liên quan đến việc giá vé máy bay nội địa đắt đỏ làm ảnh hưởng du lịch, như Dân Việt đã đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Trường hợp phát hiện bất thường, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ này cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bán vé máy bay, thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Trước đó, để phục vụ cao điểm lễ, Cục cũng điều chỉnh tăng slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/giờ cho các khung giờ ban ngày từ 06h - 23h55 trong các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5. Điều này giúp các hãng hàng không tăng năng lực phục vụ hành khách dịp cao điểm.

Đáng chú ý, dù tổng sản lượng khách sụt giảm nhưng khách quốc tế qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại có xu hướng tăng nhẹ. Điều này cho thấy xu hướng lựa chọn du lịch nước ngoài của người dân, thay vì đi du lịch trong nước với giá vé máy bay đắt đỏ. Điều này giúp cho các hãng hàng không tiến gần sát với mục tiêu khôi phục thị trường quốc tế sau thời gian ảnh hưởng dịch bệnh.