Pháp luật
Thứ năm, ngày 27/11/2025 08:11 GMT+7

Sáng nay, xét xử “nữ quái” đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 27/11/2025 08:11 GMT+7
Hôm nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi), dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình.
Sáng nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án vụ án "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc" đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích.

Bích thời điểm bị công an khởi tố, tạm giam. Ảnh: CA

Vụ án bắt đầu từ việc Bích nợ nần và có ý định tự tử. Bà này lên mạng mua chất độc xyanua về cất giấu. Sau đó, Bích đã dùng chất độc xyanua đầu độc chồng và 3 người thân khác trong gia đình của mình.

Theo cáo trạng, hành vi của Bích được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, nhắm vào chính những người ruột thịt sống chung.

Vụ án bắt đầu từ việc Bích nợ nần và có ý định tự tử. Bà này lên mạng mua chất độc xyanua về cất giấu. Trong thời gian này, Bích nảy sinh mâu thuẫn với chồng (anh T.) và gia đình chồng nên đã lên kế hoạch đầu độc.

Khoảng tháng 1/2023, biết chồng thường uống thuốc tây, Bích đã bỏ xyanua vào viên thuốc con nhộng. Sau khi uống, anh T. phải nhập viện với các triệu chứng tê tay chân và tử vong 10 tháng sau đó. Thời điểm này, không ai nghi ngờ về cái chết của anh.

Đến cuối năm 2023, Bích tiếp tục có mâu thuẫn tiền bạc với em gái ruột. Để trả thù, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D.(7 tuổi, con của em gái) uống, khiến cháu tử vong vào ngày 1/1/2024.

Khi sống chung với gia đình người anh trai, Bích lại tiếp tục mâu thuẫn vì cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý chuyện đời tư của mình. Ngày 25/5/2024, Bích đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột) uống. Cháu bé cũng đã tử vong sau đó.

Vụ án chỉ được phát hiện khi Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai). Khoảng một tháng sau, Bích pha chất độc vào một viên thuốc và đưa cho cháu T. uống. Cháu T. bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chất độc xyanua trong dạ dày cháu T., sau đó gia đình đã trình báo công an. Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan điều tra nhận định vụ án gây chấn động dư luận, hoang mang trong người dân. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật khi ra tay sát hại chính người thân trong gia đình.

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do "tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm"

Người đàn ông bị cáo buộc trộm lại chiếc ô tô đã gán nợ nhưng qua 2 phiên tòa đều không nhận tội và đến nay, tòa án quyết định không cho luật sư gặp bị cáo trong thời gian tạm giam với lý do tránh oan, sai cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Hiện trường ngôi nhà nơi bắt các đối tượng tàng trữ 50.000 viên ma túy, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm

Pháp luật
Hiện trường ngôi nhà nơi bắt các đối tượng tàng trữ 50.000 viên ma túy, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm

Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ "chạy" bệnh án

Pháp luật
Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ 'chạy' bệnh án

Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá

Pháp luật
Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá

Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội

Pháp luật
Nhân chứng kể lại chi tiết vụ người đàn ông bị 2 đối tượng hành hung dã man ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng
Thị trường

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 27/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với phiên trước đó. Trong đó, vàng miếng SJC đang tiến sát tới đỉnh cũ đã thiết lập trước đó.

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?
Thế giới

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Thế giới

Những lời kêu gọi sa thải đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, sau khi biên bản ghi chép các cuộc trò chuyện của ông được công bố là một nỗ lực nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình. Điều này được thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin của VGRK.

Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong Chiến dịch "Bay cùng VNeID"
Nhà đất

Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong Chiến dịch “Bay cùng VNeID”

Nhà đất

Trong hành trình kiến tạo những không gian sống bền vững, nhân văn và ứng dụng công nghệ vào đời sống đô thị, Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú tiếp tục thể hiện vai trò của một doanh nghiệp tiên phong khi đồng hành cùng trung tâm RAR, Bộ Công an trong chiến dịch truyền thông quốc gia “Bay cùng VNeID”.

Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1.104 tỷ đồng
Nhà đất

Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1.104 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, Nghệ An gồm nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ, không gian công cộng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.000 người.

"Nhà hàng xóm": Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn
Nhà đất

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn

Nhà đất

Với tổng chi phí chưa tới 1,2 tỷ đồng, không gian xanh mướt trong 100 m2 nhà và 100 m2 dành cho sân vườn là điều mà gia chủ "Nhà hàng xóm" mong muốn tìm thấy sự gần gũi, mộc mạc của quê hương ngay giữa thành phố hiện đại, sầm uất.

Thứ cây mọc túm tụm, trông gầy gầy, ra thứ quả mập mạp ở Thái Nguyên, dân làm kiểu gì ngon, bán hút hàng, tăng thu nhập?
Giảm nghèo nông thôn

Thứ cây mọc túm tụm, trông gầy gầy, ra thứ quả mập mạp ở Thái Nguyên, dân làm kiểu gì ngon, bán hút hàng, tăng thu nhập?

Giảm nghèo nông thôn

Nhờ mô hình chế biến chuối của HTX Hoàng Huynh, cây chuối bản địa ở Ba Bể đang trở thành sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Đầu ra ổn định, thu nhập tăng và việc làm tại chỗ đã giúp bà con vùng cao cải thiện đời sống, đồng thời tạo nền tảng để HTX mở rộng sản xuất và nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Hà Nội: Rau tăng giá phi mã, nhiều gia đình "xin viện trợ" từ người thân ở quê
Xã hội

Hà Nội: Rau tăng giá phi mã, nhiều gia đình “xin viện trợ” từ người thân ở quê

Xã hội

6 giờ sáng, chị Thanh Thủy ra hồ Văn Quán nhận thùng rau kèm thực phẩm từ người thân gửi xe khách từ Ninh Bình lên Hà Nội cho cô. Trong thùng có rau cải, rau mồng tơi, chuối xanh cùng vài cân thịt và cá nước ngọt - toàn là những thực phẩm sạch mẹ cô tự nuôi trồng hoặc mua từ chợ quê.

Tin Showbiz 24h: Vũ Ngọc Đãng hết lời khen "Truy tìm Long Diên Hương", mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng

Văn hóa - Giải trí

Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng… là những tin “hot” của Tin Showbiz 24h.

4 cây cảnh 'mèo Thần Tài', bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc
Gia đình

4 cây cảnh "mèo Thần Tài", bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Gia đình

Người xưa nói: "Phòng khách có cây cảnh thì 10 người hưởng phúc, 9 người nhận lành", vậy sao bạn lại không trồng cho mình vài cây cảnh chứ!

Người ông lao vào dòng lũ cứu cháu và khoảnh khắc nghẹn lòng
Bạn đọc

Người ông lao vào dòng lũ cứu cháu và khoảnh khắc nghẹn lòng

Bạn đọc

Trong trận lũ dữ cướp đi sinh mạng 63 người ở Đắk Lắk, có một người ông đã lao vào dòng nước xiết để cứu con dâu và các cháu mắc kẹt trên mái nhà. Ông ngã xuống giữa dòng lũ, và khi người thân tìm thấy thi thể, cảm giác “thấy xác mà mừng” hiện lên trong nỗi xót xa vô hạn, để lại ký ức về lòng dũng cảm và tình thương cháu con khiến ai cũng nghẹn ngào.

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình
Văn hóa - Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hồ hởi chia sẻ câu chuyện kết nối với một anh chàng có họ và tên giống y hệt nghệ danh của mình.

Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich, HLV Arteta hài lòng nhất điều gì?
Thể thao

Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich, HLV Arteta hài lòng nhất điều gì?

Thể thao

Arsenal đã thắng thuyết phục Bayern Munich 3-1 tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã chỉ ra điểm mạnh nhất của “Pháo thủ”.

HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 22 bàn
Thể thao

HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 22 bàn

Thể thao

HLV Cristiano Roland khẳng định mạch thắng của U17 Việt Nam đến từ khả năng thích nghi chiến thuật cực nhanh của các cầu thủ. Theo nhà cầm quân Brazil, việc toàn đội hiểu rõ yêu cầu, thay đổi linh hoạt và giữ tập trung trong lịch thi đấu dày đặc chính là chìa khóa tạo nên sự ổn định và vượt trội hiện tại.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Ngược dòng bật tăng, dự báo xăng dầu trong nước sẽ giảm sâu?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Ngược dòng bật tăng, dự báo xăng dầu trong nước sẽ giảm sâu?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, lại bật tăng trở lại với ngưỡng gần 0,5 USD/thùng, đây là diễn biến bất thường của giá dầu chỉ trong 1 tuần trở lại đây.

Quảng Trị: Dự án 'giải vây' rốn lũ Đông Hà gần như hoàn thành nhưng vẫn bị kẹt chỉ vì một hộ dân
Bạn đọc

Quảng Trị: Dự án "giải vây" rốn lũ Đông Hà gần như hoàn thành nhưng vẫn bị kẹt chỉ vì một hộ dân

Bạn đọc

Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 (phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị cũ) được xem là dự án ‘giải vây’ rốn lũ. Dù đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, dự án vẫn chậm tiến độ kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng của một hộ dân.

3 người bị bắt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích
Thế giới

3 người bị bắt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích

Thế giới

Ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích trong vụ cháy kinh hoàng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong.

'Giải mã' cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205 (Bài 1)
Kinh tế

"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205 (Bài 1)

Kinh tế

Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 (Kết luận 205) của Bộ Chính trị mở ra một cơ chế “xé rào” trong công tác cán bộ, với mục tiêu thu hút và trọng dụng nhân tài vào hệ thống chính trị trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Đây là bước cụ thể hóa mạnh mẽ các chủ trương của Đảng về nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực mới cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Lập hat-trick, Vitinha tái hiện thành tích đáng nể của Messi
Thể thao

Lập hat-trick, Vitinha tái hiện thành tích đáng nể của Messi

Thể thao

Với cú đúp vào lưới Tottenham, tiền vệ Vitinha đã tái hiện thành tích đáng khâm phục mà Lionel Messi, Kylian Mbappe, Ronaldo de Lima… đã lập được.

Khánh Hoà sắp mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội tại phường Đông Hải
Nhà đất

Khánh Hoà sắp mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội tại phường Đông Hải

Nhà đất

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố giá bán nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ, phường Đông Hải. Dự án gồm 5 khối nhà 15 tầng và áp dụng mức giá tính theo hệ số tầng.

Hòn đảo đẹp như phim này ở Quảng Ninh, cách đất liền 40 hải lý, thấy khách Tây cày bừa, gặt lúa rôm rả ra trò
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim này ở Quảng Ninh, cách đất liền 40 hải lý, thấy khách Tây cày bừa, gặt lúa rôm rả ra trò

Nhà nông

Mô hình du lịch “một ngày làm nông dân đảo” ở đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (trước đây gọi là đảo Cô Tô, một hòn đảo cách đất liền 40 hải lý tính từ bờ Vân Đồn) đang trở thành điểm nhấn độc đáo, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế trong mùa du lịch thấp điểm.

Nông thôn mới Ninh Bình (sau sáp nhập Nam Định, Hà Nam), năm 2025 thu nhập bình quân gần 90 triệu đồng/người
Nhà nông

Nông thôn mới Ninh Bình (sau sáp nhập Nam Định, Hà Nam), năm 2025 thu nhập bình quân gần 90 triệu đồng/người

Nhà nông

Tỉnh Ninh Bình, sau hợp nhất từ ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình (cũ), đang khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Với những bước phát triển vượt bậc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt gần 90 triệu đồng/năm vào năm 2025.

Bí thư Hà Nội và Bí thư Hưng Yên, Bắc Ninh chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4
Tin tức

Bí thư Hà Nội và Bí thư Hưng Yên, Bắc Ninh chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cùng họp bàn tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4.

2 Nghệ sĩ Ưu tú là mỹ nhân đẹp bậc nhất màn ảnh Việt có đường tình duyên trắc trở, làm mẹ đơn thân
Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Ưu tú là mỹ nhân đẹp bậc nhất màn ảnh Việt có đường tình duyên trắc trở, làm mẹ đơn thân

Văn hóa - Giải trí

2 Nghệ sĩ Ưu tú là biểu tượng nhan sắc màn ảnh Việt có đường tình duyên trắc trở, một người từng ly hôn, người kia chưa từng kết hôn.

Xử phạt tài xế xe khách không nhường đường cho Đoàn xe ưu tiên dẫn khách quốc tế trên cầu Vĩnh Tuy
Tin tức

Xử phạt tài xế xe khách không nhường đường cho Đoàn xe ưu tiên dẫn khách quốc tế trên cầu Vĩnh Tuy

Tin tức

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hành chính 1 người lái xe khách do không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy.

Kho dự trữ quốc gia vừa hoàn tất việc nhập vào 420.000 tấn gạo, 80.000 tấn lúa
Nhà nông

Kho dự trữ quốc gia vừa hoàn tất việc nhập vào 420.000 tấn gạo, 80.000 tấn lúa

Nhà nông

Cục Dự trữ Nhà nước thông tin, đến ngày 15/11, toàn bộ các chi cục khu vực đã hoàn thành kế hoạch nhập kho lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 với tổng lượng 500.000 tấn, trong đó có 420.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Vùng đất cổ đã 555 năm ở Nghệ An được ví như miền văn hùng, võ lược, có một hòn đảo đặc biệt
Nhà nông

Vùng đất cổ đã 555 năm ở Nghệ An được ví như miền văn hùng, võ lược, có một hòn đảo đặc biệt

Nhà nông

Nếu kể đến một vùng quê địa linh nhân kiệt, kiên cường cách mạng và hiếu học, không thể không nói đến Xứ Nghệ. Nói đến Xứ Nghệ (gồm tỉnh Nghệ An ngày nay), có lẽ không thể không nói đến Thanh Chương.

Mô hình nuôi cá song mú Trân Châu bằng lồng HDPE giúp nông dân lợi nhuận 635,56 triệu/630 m³ ở Hải Phòng
Nhà nông

Mô hình nuôi cá song mú Trân Châu bằng lồng HDPE giúp nông dân lợi nhuận 635,56 triệu/630 m³ ở Hải Phòng

Nhà nông

Mô hình nuôi cá song mú Trân Châu bằng lồng HDPE ở Hải Phòng đạt chứng nhận VietGAP năm 2025 mang lại lợi nhuận 635,56 triệu đồng/630 m³ lồng HDPE, cao hơn 69,8% so với phương thức nuôi truyền thống.

Tăng giá bất ngờ lên gấp 3, chính là loại quả xuất khẩu này ở tỉnh Đồng Tháp (địa phận Tiền Giang), bẻ bán là trúng
Nhà nông

Tăng giá bất ngờ lên gấp 3, chính là loại quả xuất khẩu này ở tỉnh Đồng Tháp (địa phận Tiền Giang), bẻ bán là trúng

Nhà nông

Nguồn cung quả thanh long giảm mạnh khiến giá thanh long nghịch vụ tại tỉnh Đồng Tháp (địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây) tăng gấp ba, mang lại thu nhập khá tốt cho nhà vườn, qua đó thúc đẩy các vùng chuyên trồng thanh long đẩy nhanh xử lý xông đèn phục vụ nhu cầu Tết.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Gây án mạng từ mâu thuẫn tại quán karaoke; cha ôm 2 con nhảy cầu, 1 bé tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Gây án mạng từ mâu thuẫn tại quán karaoke; cha ôm 2 con nhảy cầu, 1 bé tử vong

Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng gây án mạng từ mâu thuẫn tại quán karaoke; cha ôm 2 con nhảy cầu, 1 bé tử vong; kẻ nghi trộm đâm đại úy công an và 2 người khác bị thương... là những tin nóng 24 giờ qua.

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25/12?
Xã hội

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25/12?

Xã hội

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, quan hệ lao động và phương án thưởng Tết dịp cuối năm. Đây là căn cứ để chăm lo cho người lao động dịp Tết.

