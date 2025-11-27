Sáng nay, xét xử “nữ quái” đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai

Sáng nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án vụ án "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc" đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích.

Bích thời điểm bị công an khởi tố, tạm giam. Ảnh: CA

Vụ án bắt đầu từ việc Bích nợ nần và có ý định tự tử. Bà này lên mạng mua chất độc xyanua về cất giấu. Sau đó, Bích đã dùng chất độc xyanua đầu độc chồng và 3 người thân khác trong gia đình của mình.

Theo cáo trạng, hành vi của Bích được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, nhắm vào chính những người ruột thịt sống chung.

Vụ án bắt đầu từ việc Bích nợ nần và có ý định tự tử. Bà này lên mạng mua chất độc xyanua về cất giấu. Trong thời gian này, Bích nảy sinh mâu thuẫn với chồng (anh T.) và gia đình chồng nên đã lên kế hoạch đầu độc.

Khoảng tháng 1/2023, biết chồng thường uống thuốc tây, Bích đã bỏ xyanua vào viên thuốc con nhộng. Sau khi uống, anh T. phải nhập viện với các triệu chứng tê tay chân và tử vong 10 tháng sau đó. Thời điểm này, không ai nghi ngờ về cái chết của anh.

Đến cuối năm 2023, Bích tiếp tục có mâu thuẫn tiền bạc với em gái ruột. Để trả thù, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D.(7 tuổi, con của em gái) uống, khiến cháu tử vong vào ngày 1/1/2024.

Khi sống chung với gia đình người anh trai, Bích lại tiếp tục mâu thuẫn vì cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý chuyện đời tư của mình. Ngày 25/5/2024, Bích đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột) uống. Cháu bé cũng đã tử vong sau đó.

Vụ án chỉ được phát hiện khi Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai). Khoảng một tháng sau, Bích pha chất độc vào một viên thuốc và đưa cho cháu T. uống. Cháu T. bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chất độc xyanua trong dạ dày cháu T., sau đó gia đình đã trình báo công an. Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan điều tra nhận định vụ án gây chấn động dư luận, hoang mang trong người dân. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật khi ra tay sát hại chính người thân trong gia đình.