Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã tổ chức một hội nghị chính thức để bàn về việc sáp nhập hai tỉnh. Hội nghị này diễn ra vào ngày 18/4/2025 tại vừa qua tại thành phố Buôn Ma Thuột (trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk), với sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của cả hai tỉnh.

Mở rộng Quốc lộ 29 để tăng cường kết nối Phú Yên-Đắk Lắk

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc sáp nhập.

Lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk thống nhất về mặt chủ trương và lộ trình thực hiện việc sáp nhập theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập Tổ phối hợp liên tỉnh để triển khai xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Tổ này có 42 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk làm Tổ trưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Tổ phó Thường trực.

Lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk xem xét và góp ý vào dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm căn cứ pháp lý, lịch sử hình thành, phương án sắp xếp, đánh giá tác động và tổ chức thực hiện; thảo luận về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự trong hệ thống chính trị sau sáp nhập, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh thực hiện đúng quy trình.

Sáp nhập Phú Yên với Đắk Lắk tạo điều kiện kết nối thông suốt các điểm đến trong hành trình khám phá biển, cao nguyên. Trong ảnh là Bãi Xép, một thắng cảnh "hoa vàng trên cỏ xanh" ở ven biển Phú Yên. Ảnh: N. Nguyệt.

Lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk đề xuất về việc tính toán trụ sở phụ của một số sở, ngành tại Phú Yên sau khi sáp nhập, bên cạnh trụ sở chính tại Đắk Lắk; thống nhất kiến nghị Trung ương về việc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 29 để kết nối hai tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk còn bàn về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, nhà ở, xe cộ cho cán bộ, công chức từ Phú Yên chuyển sang làm việc tại tỉnh mới. Thảo luận về việc hợp nhất các cơ quan báo, đài của hai tỉnh, dự kiến sẽ có thêm cơ sở tại Tuy Hòa.

"Điểm giao thoa" về nông nghiệp Phú Yên và Đắk Lắk

Về kinh tế nông nghiệp, trước thời điểm sáp nhập đã có sự "giao thoa" giữa Phú Yên và Đắk Lắk. Điều này có thể nhận thấy ở các huyện miền núi tỉnh Phú Yên, giáp với tỉnh Đắk Lắk.

Các huyện giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk bao gồm huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk).

Địa hình đa dạng với đồi núi xen kẽ các thung lũng và đồng bằng nhỏ. Điều này tạo ra sự khác biệt về điều kiện đất đai và khí hậu giữa các khu vực, ảnh hưởng đến cơ cấu cây trồng và vật nuôi.

Đất đai chủ yếu là đất đỏ bazan màu mỡ (ở tỉnh Đắk Lắk) và các loại đất phù sa, đất xám (ở tỉnh Phú Yên), thích hợp cho nhiều loại cây trồng. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, có sự phân hóa rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô, ảnh hưởng đến thời vụ và phương thức canh tác.

Các cây công nghiệp ở vùng giáp ranh tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Phú Yên gồm cây cà phê (đặc biệt ở M'Đrắk), hồ tiêu, cây điều là những cây trồng quan trọng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Những năm gần đây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên nổi lên là một trong các huyện miền Trung-Tây Nguyên trồng thành công cây sầu riêng có sản lượng, chất lượng tốt.

Diện tích sầu riêng toàn huyện sông Hinh của tỉnh Phú Yên ước tính khoảng 800 ha. Diện tích cây sầu riêng đang cho thu hoạch quả vào khoảng 400 ha. Huyện đã cấp mã số cho 4 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu với tổng diện tích hơn 94 ha.

Năng suất sầu riêng ở huyện Sông Hinh bình quân ước đạt khoảng 17 tấn/ha. Sản lượng sầu riêng toàn huyện năm 2024 ước tính khoảng 6.000 tấn.

Như một số huyện của tỉnh Đắk Lắk, huyện Sông Hinh của tỉnh Phú Yên mấy năm gần đây cũng phát triển mạnh diện tích trồng sầu riêng và đây thực sự đang là "cây tiền tỷ" của nông dân. Ảnh: Vườn sầu riêng Lâm Yến-Sông Hinh.

Lúa vẫn là cây trồng chủ yếu ở các vùng đồng bằng và thung lũng. Các loại cây ăn quả như xoài, mít, chôm chôm...cũng được trồng ở một số khu vực sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk). Rừng đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên, tình trạng phá rừng vẫn diễn biến phức tạp ở khu vực giáp ranh.

Về cơ cấu ngành chăn nuôi, giữa các huyện giáp ranh của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên cũng có nhiều điểm tương đồng.

Chăn nuôi trâu, bò, heo, gia cầm có vai trò quan trọng trong kinh tế hộ gia đình. Các huyện có tiềm năng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại và gia trại, áp dụng công nghệ cao.

Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, hợp nhất với Phú Yên là một tỉnh mạnh về kinh tế biển

Phú Yên sở hữu bờ biển dài 189km với nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ và quyến rũ như Bãi Xép, Bãi Môn, Bãi Gốc, Vịnh Xuân Đài. Đây cũng chính là chiều dài bờ biển của tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Phú Yên.

Biển Phú Yên có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nước biển trong xanh, cát trắng mịn, cùng nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo như Ghềnh Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Mũi Điện.

Biển Phú Yên không chỉ có tiềm năng du lịch lớn mà còn là nguồn lợi thủy sản phong phú, đặc biệt là cá ngừ đại dương, mực biển, nuôi tôm hùm...

Kinh tế biển đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên. Tỉnh tập trung phát triển các trụ cột chính liên quan đến biển.

Với nhiều bãi biển đẹp và danh lam thắng cảnh, du lịch biển là một ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phú Yên là tỉnh nuôi tôm hùm với số lồng bè, sản lượng tôm hùm lớn nhất Việt Nam, trong đó tập trung nuôi tôm hùm là ở thị xã Sông Cầu. Ảnh: Hải sản Phú Yên.

Phú Yên có trữ lượng hải sản lớn, đặc biệt nổi tiếng với nghề câu cá ngừ đại dương và chế biến các sản phẩm từ biển.

Phát triển các ngành công nghiệp như chế biến nông, lâm, thủy sản, năng lượng (điện gió, điện mặt trời), vận tải biển và logistics.

Tính đến hết năm 2024, kinh tế biển Phú Yên tiếp tục có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản được Phú Yên duy trì ổn định. Đặc biệt, sản lượng cá ngừ đại dương khai thác ước đạt 450 tấn trong 4 tháng đầu năm, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Phú Yên được mệnh danh là "thủ phủ tôm hùm" của Việt Nam. Nghề nuôi tôm hùm lồng bè đã phát triển mạnh mẽ tại tỉnh từ những năm 1990, tập trung chủ yếu ở các khu vực ven biển như thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An.

Toàn tỉnh Phú Yên có khoảng 165.000 lồng nuôi tôm hùm thương phẩm, trong đó, phần lớn tập trung tại thị xã Sông Cầu.

Nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển của tỉnh Phú Yên phát triển trên diện tích khoảng 1.500 ha. Năm 2023, riêng thị xã Sông Cầu đạt sản lượng gần 2.100 tấn tôm hùm, chiếm khoảng 55% tổng sản lượng tôm hùm của cả nước (ước tính khoảng 3.800 tấn).

Tổng giá trị sản lượng tôm hùm của riêng thị xã Sông Cầu năm 2023 ước đạt 2.000 tỷ đồng. Tại thị xã Sông Cầu có hơn 4.000 hộ dân tham gia nuôi tôm hùm. Phú Yên là địa phương có quy mô nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước, đóng góp đáng kể vào sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Với tiềm năng và sự đầu tư vào hạ tầng, du lịch biển Phú Yên được kỳ vọng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh. Các ngành công nghiệp chế biến thủy sản và năng lượng tái tạo tiếp tục có sự phát triển.

Gành đá đĩa, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên. Ảnh: Gành đá đĩa Phú Yên.

Việc sáp nhập Phú Yên với tỉnh Đắk Lắk theo phương án đề xuất và diễn tiến thực tế sẽ mở ra những triển vọng mới cho kinh tế biển của tỉnh mới mang tên Đắk Lắk.

Nông sản từ Đắk Lắk (cà phê, hồ tiêu, cao su...) có thể được vận chuyển trực tiếp ra biển Phú Yên thông qua cảng Vũng Rô, rút ngắn thời gian và chi phí logistics, tạo lợi thế cạnh tranh.

Hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối vùng cao nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện phát triển các tuyến du lịch đa dạng, kết hợp khám phá biển và núi.

Việc nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 29 nối liền hai tỉnh, cùng với các dự án đường sắt kết nối Tây Nguyên với biển, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế biển.

Sự kết hợp giữa tiềm năng nông nghiệp của Đắk Lắk và lợi thế biển của Phú Yên sẽ tạo ra một cơ cấu kinh tế đa dạng và bền vững hơn.

Nhìn lại các kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Phú Yên 2024



Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Phú Yên ước đạt 14.455 tỷ đồng, tăng 3,95% so với năm 2023. Trong đó, nông nghiệp tăng 4,43%. Lâm nghiệp tăng 2,1%. Thủy sản tăng 3,2%.



Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 110 triệu đồng, gấp 1,76 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ước đạt khoảng 1,2 tỷ đồng, gấp 1,86 lần so với năm 2015.



Tỉnh tập trung phát triển các cây trồng chính như lúa, ngô, mía, sắn và chuyển đổi linh hoạt các cây trồng khác theo nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.



Toàn tỉnh Phú Yên có 64/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới (78%), trong đó có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cả tỉnh có 31 sản phẩm OCOP được công nhận, với 5 sản phẩm đạt 4 sao.



Hình thành nhiều mô hình, vườn cây ăn quả có chất lượng tại các huyện miền núi (bơ, sầu riêng, mãng cầu, mít, cam, quýt, xoài...), bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh...