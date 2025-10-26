Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Sáng 26/10, UBND xã Phước Hiệp (Đà Nẵng) cho biết, nhiều đoạn thuộc tuyến đường QL14E đi qua xã đã bị sạt lở nghiêm trọng phương tiện không thể lưu thông.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Thế Hiệp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho hay, do mưa kéo dài nên tại Km84 và Km65 bị sạt lở, hàng khối đất đá đã tràn ra chắn ngang đường.

"Khối lượng đất đá sạt lở chắn ngang đường rất lớn, trong khi đó mưa kéo dài nên không thể đưa máy móc vào san gạt triệt để được nên hiện nay UBND xã phải cấm đường. UBND xã cũng đã gửi thông tin đến người dân và cắt cử lực lượng chốt chặn cũng như đặt các biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong khu vực. Đáng lo hơn là việc sạt lở đã làm cô lập 33 hộ dân với 138 khẩu với bên ngoài.", ông Hiệp nói.

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt. Ảnh: Đình Thiên

Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở mỗi mùa mưa bão. Hiện UBND xã đã có văn bản kiến nghị Ban quản lý dự án 4 và đơn vị thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua địa bàn xã Phước Hiệp cần có ngay phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

"Thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng sạt trượt đất đá, nhiều tấm bê tông taluy dương đã được gia cố trước đây bị bong tróc, hư hỏng, có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Những ngày mưa bão kéo dài mưa qua, địa phương phải rất vất vả để giám sát và cắt cử người cảnh báo người đi đường. Nếu không được xử lý dứt điểm, khó có thể đảm bảo được an toàn tính mạng của người dân khi đi qua tuyến đường này" ông Hiệp nói.

Ông Nguyễn Văn Mai (trú xã Phước Hiệp, Đà Nẵng) cho biết, việc sạt lở tại đoạn tuyến nêu trên liên tục xảy ra nhiều năm nay.

"Cứ hễ có mưa kéo dài là đoạn taluy tuyến đường này đều bị sạt lở nghiêm trọng. Có năm sạt lở gây ách tắc cô lập xã nhiều ngày liền. Đau xót hơn, vào đợt mưa tháng 11/2017, có 3 người dân đi qua đoạn tuyến bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp tử vong tại chỗ, một số người khác cũng bị thương", ông Mai chia sẻ.

Tuyến đường QL14E qua xã Phước Hiệp bị sạt lở, UBND xã đã cấm đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Thiên